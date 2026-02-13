శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (16:08 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : కంగారులకు షాక్ - జింబాబ్వే విజయం

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో సంచలనాలు నమోదవుతున్నాయి. క్రికెట్ పసికూనలు మెటి జట్లకు ముచ్చెమటలు పోయిస్తున్నాయి. ఇంగ్లండ్ జట్టును ఆప్ఘనిస్థాన్ జట్టు ఓడించినంత పనిచేసింది. తాజాగా ఆస్ట్రేలియా జట్టును జింబాబ్వే చిత్తుగా ఓడించింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ ఇలా అన్ని విభాగాల్లో రాణించడంతో ఆ జట్టు విజయభేరీ మోగించింది. 
 
ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా, కొలంబో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై జింబాబ్వే 23 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన జింబాబ్వే 20 ఓవర్లలో రెండు వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత 170 పరుగుల విజయలక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు 19.3 ఓవర్లలో 146 పరుగులకే పరిమితమైంది. 
 
ఆ జట్టులో మాట్ రెన్‌షా (65) హాఫ్ సెంచరీ చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. తన జట్టును గెలిపించలేకపోయాడు. రెన్‌షాతోపాటు గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్ (31), ట్రావిస్ హెడ్ (17) మినహా ఎవరూ రెండంకెల స్కోరు చేయలేదు. జింబాబ్వే బౌలర్ ముజర్బానీ (4/17) జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతడితోపాటు బ్రాడ్ ఇవాన్స్ 3.. మసకద్జ, బర్ల్ చెరో వికెట్ తీశారు.
 
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన జింబాబ్వేకు ఓపెనర్లు బ్రియాన్ బెన్నెట్ (64), మరుమణి (35) తొలి వికెట్‌కు అర్ధశతక భాగస్వామ్యం నిర్మించారు. మరుమణి ఔటైనా.. రైయాన్ బర్ల్ (35), సికందర్ రజా (25 నాటౌట్)తో కలిసి బెన్నెట్ ఇన్నింగ్స్‌ను నడిపించాడు. హాఫ్ సెంచరీ సాధించి చివరి వరకూ క్రీజ్‌లో నిలిచాడు. దీంతో ఆసీస్‌ ఎదుట 170 పరుగులను లక్ష్యంగా ఉంచారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లు స్టాయినిస్, గ్రీన్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు. ప్లేయర్‌ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌గా ముజర్బానీ నిలిచాడు.

విజయ్ సేలం జిల్లా ర్యాలీలో అపశృతి.. గుండెపోటుతో యువకుడి మృతి

విజయ్ సేలం జిల్లా ర్యాలీలో అపశృతి.. గుండెపోటుతో యువకుడి మృతికోలీవుడ్ సినీ నటుడు, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ శుక్రవారం సేలం జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన ప్రచార సభలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ప్రచార ర్యాలీకి ప్రజలు, అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ప్రజలను ఉద్దేశించి విజయ్ ప్రసంగిస్తుండగా, ఓ వ్యక్తి గుండెపోటుకు గురయ్యాడు. దీంతో అతన్ని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందాడు. మృతుడిని మహారాష్ట్రకు చెందిన సూరజ్‌ (37)గా గుర్తించారు. ఉపాధి నిమిత్తం అతడు కొన్నేళ్ల క్రితం కుటుంబంతో సహా సేలానికి వచ్చాడు. కొంత కాలంగా అతడు గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు కుటుంబసభ్యులు వెల్లడించారు.

అలియాబాద్‌లో ఏ పార్టీకిరాని మెజార్టీ.. చైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే మద్దతంటున్న ఇండిపెండెంట్

అలియాబాద్‌లో ఏ పార్టీకిరాని మెజార్టీ.. చైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే మద్దతంటున్న ఇండిపెండెంట్తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శుక్రవారం మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మేడ్చల్ జిల్లా మల్కాజిగిరి జిల్లా అలియాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఓ విచిత్ర పరిస్థితి నెలకొంది. మున్సిపాలిటీలో 20 వార్డులు ఉండగా, ఏ పార్టీకి మెజార్టీ రాలేదు. మొత్తం 20 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 8, బీఆర్ఎస్ 7, బీఎస్పీ ఒక స్థానంలో విజయం సాధించగా, ఏడో వార్డు నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీచేసిన గాదె వెంకటేశ్ విజయం సాధించారు.

పవన్ కల్యాణ్ గారు నాకు న్యాయం చేస్తారని నమ్మకం వుంది: బాధిత మహిళ వీణ

పవన్ కల్యాణ్ గారు నాకు న్యాయం చేస్తారని నమ్మకం వుంది: బాధిత మహిళ వీణఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పైన ఆరోపణలు చేస్తున్న బాధిత మహిళ వీణ మరో వీడియోను విడుదల చేసింది. అందులో ఆమె మాట్లాడుతూ... నేను ఎక్కడో దాక్కున్నానని కొంతమంది రాస్తున్నారు. నేను ఎక్కడా దాక్కోలేదు. నేను న్యాయపోరాటం చేస్తున్నాను. నాకు న్యాయం జరిగే వరకూ చేస్తూనే వుంటాను. జనసేన విచారణ కమిటీ నుంచి నాకు ఎలాంటి పిలుపు రాలేదు. ఐతే మీడియాలో వార్తల ప్రకారం, కమిటీ నన్ను పిలిచిందనీ, నేను రాలేదని ప్రచారం జరుగుతోంది. నన్ను ఏ కమిటీ ఇంతవరకూ సంప్రదించలేదు. పిలిచినా నేను వెళ్లలేదంటూ కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. దాన్ని ఆపండి.

వైకాపా నేతలు టీ తాగి సభకు వస్తున్నారు.. ఫ్యాషన్ లేదా ప్యాషన్ అని పిలవాలా? నారా లోకేష్

వైకాపా నేతలు టీ తాగి సభకు వస్తున్నారు.. ఫ్యాషన్ లేదా ప్యాషన్ అని పిలవాలా? నారా లోకేష్ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్‌సీపీకి సభలో ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తడం పట్ల ఏమైనా నిబద్ధత ఉందా అని హెచ్‌ఆర్ అండ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రశ్నించారు. వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ సభ్యులు కౌన్సిల్ నుండి వాకౌట్ చేసి, విరామం తీసుకుని, టీ తాగి, తిరిగి సభకు వచ్చినప్పుడు దానిని ఫ్యాషన్ లేదా ప్యాషన్ అని పిలవాలా అని తనకు తెలియట్లేదని నారా లోకేష్ అన్నారు. వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ నాయకులకు ఇది ఒక ఆనవాయితీగా మారిందని లోకేష్ మండిపడ్డారు.

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు : ఒక్క ఓటు మెజార్టీ విజేతలు వీరే...

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు : ఒక్క ఓటు మెజార్టీ విజేతలు వీరే...తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా, పరకాల పురపాలక సంస్థకు జరిగిన ఎన్నిక్లలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కేవలం ఒకే ఒక్క ఓటుతో విజయం సాధించింది. ఈ మున్సిపాలిటీలోని 17వ వార్డు ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బొచ్చు సుభద్రకు 369 ఓట్లు పోలవ్వగా, భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున పోటీ చేసిన శనిగరపు రజినీకి 368 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో రజినీ రీకౌంటింగ్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోగా రెండోసారి కౌంటింగ్‌ చేసినప్పటికీ ఫలితంలో మాత్రం తేడా రాలేదు. దీంతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బొచ్చు సుభద్ర గెలుపొందినట్టుగా అధికారులు ప్రకటించారు.

Dil Raju: నాలాగే మొదట్లో డబ్బు నష్టపోయిన విక్రాంత్ కు ఈ మార్కండేయ సక్సెస్ ఇస్తుంది : దిల్ రాజు

Dil Raju: నాలాగే మొదట్లో డబ్బు నష్టపోయిన విక్రాంత్ కు ఈ మార్కండేయ సక్సెస్ ఇస్తుంది : దిల్ రాజుకొత్తవారిని ఎంకరేజ్ చేసేందుకు ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు 'దిల్ రాజు డ్రీమ్స్' అనే బ్యానర్ స్థాపించారు. ఈ బ్యానర్ లో తొలి ప్రయత్నంగా యంగ్ హీరో విక్రాంత్ తో "మార్కండేయ" అనే చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సినిమాతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విక్రాంత్ కెరీర్ కు దిల్ రాజు డ్రీమ్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తున్న తొలి చిత్రంలో హీరోగా నటిస్తుండటం మంచి అడ్వాంటేజ్ కానుంది. ఈ సినిమాను మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ కథతో దర్శకుడు సిస్ట్లా వీఎంకే రూపొందిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో "మార్కండేయ" మూవీ టైటిల్ గ్లింప్స్ గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.

రామ్ చరణ్ - ఉపాసన కవల పిల్లల పేర్లు ఏంటో తెలుసా?

రామ్ చరణ్ - ఉపాసన కవల పిల్లల పేర్లు ఏంటో తెలుసా?మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ - ఉపాసన దంపతులు ఇటీవల కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. తాజాగా ఆ కవల పిల్లలకు పేర్లు పెట్టారు. కుమారుడికి శివరామ్, కుమార్తెకు అన్వీరా దేవి అంటూ నామకరణం చేసి, బారసాల కూడా పూర్తి చేశారు. ఈ ఫోటోలను మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Nilawe Review: సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్ నటించిన నిలవే రివ్యూ.. ఎలా వుందంటే..

Nilawe Review: సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్ నటించిన నిలవే రివ్యూ.. ఎలా వుందంటే..నటుడిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవిని స్పూర్తిగా తీసుకుని హీరోతోపాటు దర్శకుడిగా, రచయితగా కూడా అనుభవం సంపాదించిన సౌమిత్ రావు నిలవే చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. శ్రేయాసి సేన్ నాయికగా నటించింది. అందరూ కొత్తవాళ్లతో చేసిన ఈ సినిమా ప్రేమకథలో కె.జి.ఎప్. లాంటిదని స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు. మరి ఈ సినిమా నేడే విడుదలైంది. ఎలా వుందో చూద్దాం.

Funky Review: విశ్వక్‌ సేన్‌ తో అనుదీప్ ఫంకీ ప్రయోగం సక్సెసే నా? ఫంకీ రివ్యూ

Funky Review: విశ్వక్‌ సేన్‌ తో అనుదీప్ ఫంకీ ప్రయోగం సక్సెసే నా? ఫంకీ రివ్యూవిశ్వక్‌ సేన్‌, కయాదు లోహర్‌ జంటగా అనుదీప్‌ కేవీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం `ఫంకీ`.ఈ రోజు థియేటర్లలో విడుదలైంది. విడుదలకు ముందు ప్రమోషన్ లో అనుదీప్ తన గత చిత్రం జాతిరత్నాలుకు మించి వుంటుందని పోల్చారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కూడా కొద్దిమార్పులు చేసిన ఫంకీ ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.

Chiranjeevi: ఓటీటీలో రికార్డు సృష్టించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi: ఓటీటీలో రికార్డు సృష్టించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి కలిసి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా సూపర్ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.350 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి చిరంజీవి కెరీర్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా అవతరించింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా డిజిటల్ రంగంలోనూ బాక్సాఫీసును షేక్ చేసింది. జీ5 ద్వారా ఓటీటీకి వచ్చిన ఈ సినిమా మొదటి 24 గంటల్లోనే 200 మిలియన్లకు పైగా స్ట్రీమింగ్ నిమిషాలను సాధించింది. ఈ ఫీట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఏ చిత్రానికి అయినా అతిపెద్ద ఓపెనింగ్‌గా నిలిచింది.
