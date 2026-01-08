గురువారం, 8 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (19:47 IST)

Australia: యాషెస్ సిరీస్‌ను 4-1 తేడాతో కైవసం చేసుకున్న కంగారూలు

Ashes Australia
ఆస్ట్రేలియా యాషెస్ సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకుంది. గురువారం జరిగిన ఐదవ, చివరి క్రికెట్ టెస్ట్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఐదు వికెట్ల తేడాతో యాషెస్ సిరీస్‌ను 4-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. చివరి మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియన్లు ఇంగ్లాండ్‌ను 342 పరుగులకు ఆలౌట్ చేసి, విజయం కోసం 160 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు. 
 
వరుసగా వికెట్లు పడటం, వివాదాస్పద డీఆర్ఎస్ సమీక్షతో ఉద్రిక్తత పెరిగింది. ఆ తర్వాత అలెక్స్ కారీ నిలకడగా రాణించడంతో ఆస్ట్రేలియన్లు 31 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లకు 161 పరుగులు చేశారు. 
 
కారీ 16 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. కామెరాన్ గ్రీన్ 22 పరుగులు సాధించాడు. 39 ఏళ్ల ఉస్మాన్ ఖవాజా విజయంతో రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు. మొదటి మూడు టెస్ట్‌లను గెలిచిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియన్లు యాషెస్‌ను కైవసం చేసుకున్నారు. ఇక మెల్‌బోర్న్‌లో జరిగిన నాలుగవ టెస్ట్‌లో మాత్రం ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది.

ISRO PSLV-C62: పీఎస్‌ఎల్‌వి-సి62 రాకెట్ ద్వారా ఈఓఎస్-ఎన్1 ప్రయోగం.. ఎప్పుడంటే?

ISRO PSLV-C62: పీఎస్‌ఎల్‌వి-సి62 రాకెట్ ద్వారా ఈఓఎస్-ఎన్1 ప్రయోగం.. ఎప్పుడంటే?భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) 2026 జనవరి 12న పీఎస్‌ఎల్‌వి-సి62 రాకెట్ ద్వారా ఈఓఎస్-ఎన్1 భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఇది 2026 సంవత్సరంలో తొలి ప్రయోగం కానుంది. ఈఓఎస్-ఎన్1 (అన్వేష అని కూడా పిలుస్తారు) అనేది వ్యవసాయం, పట్టణ మ్యాపింగ్, పర్యావరణ పర్యవేక్షణ రంగాలలో భారతదేశం రిమోట్ సెన్సింగ్ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన భూ పరిశీలన ఉపగ్రహం.

భారతదేశంలోని 84 శాతం మంది నిపుణులు 2026లో ఉద్యోగం కోసం తాము సిద్ధంగా లేమని భావిస్తున్నారు

భారతదేశంలోని 84 శాతం మంది నిపుణులు 2026లో ఉద్యోగం కోసం తాము సిద్ధంగా లేమని భావిస్తున్నారుభారతదేశంలో, 84 శాతం మంది నిపుణులు కొత్త ఉద్యోగాన్ని కనుగొనడానికి సిద్ధంగా లేమని భావిస్తున్నారు, అయితే 72 శాతం మంది 2026లో కొత్త ఉద్యోగ విధి కోసం చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. నియామక ప్రక్రియలో ఏఐ స్వీకరణ పెరుగుదల, నేటి ఉద్యోగాలకు నైపుణ్య అవసరాలు వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, పోటీతత్వం పెరుగుతున్నప్పటికీ ఎంపిక చేసిన ఉద్యోగ మార్కెట్ నేపథ్యంలో ఇది జరుగుతుంది. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ప్రొఫెషనల్ నెట్‌వర్క్ అయిన లింక్డ్ఇన్ విడుదల చేసిన కొత్త పరిశోధన ప్రకారం, చాలామంది నిపుణులు ఏఐ-ఆధారిత నియామక ప్రక్రియలో తాము చాలా కోల్పోతున్నట్లు భావిస్తున్నారు.

Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మూడు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు

Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మూడు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులుఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మూడు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. చిత్తూరు, అనంతపురం, ఏలూరులోని కోర్టులను లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపులు వచ్చాయి. దీంతో వెంటనే భద్రతా సంస్థలు వేగంగా కదిలాయి. దీనితో కోర్టు ప్రాంగణాల్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. చిత్తూరులోని కోర్టు ప్రాంగణంలో కారులో బాంబు అమర్చినట్లు వచ్చిన ఇమెయిల్ తర్వాత పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.

సీఎం మమత వచ్చి కీలక డాక్యుమెంట్లను తీసుకెళ్లారు .... ఈడీ ఆరోపణలు

సీఎం మమత వచ్చి కీలక డాక్యుమెంట్లను తీసుకెళ్లారు .... ఈడీ ఆరోపణలువెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీల మధ్య ఆధిపత్య పోరు తారా స్థాయికి చేరింది. తమను, తమ పార్టీని, తమ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసేందుకు బీజేపీ నేతలు కేంద్ర ప్రభుత్వసంస్థలను తమకు పావుగా ఉయోగిస్తున్నారంటూ టీఎంసీ నేతలు పదేపదే ఆరోపిస్తున్నారు. వీటిని రుజువు చేసేలా తాజాగా కోల్‌కతాలోని ఐ-ప్యాక్ సంస్థ కో ఫౌండర్ ప్రతీక్ జైన్ కార్యాలయం, నివాసాల్లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. ముఖ్యంగా, ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో దాడులు జరిగాయి.

Chennai : చెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు

Chennai : చెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులుచెన్నైలో 17 సంవత్సరాలకు పైగా విరామం తర్వాత డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు తిరిగి రాకపోకలు సాగించనున్నాయి. మెట్రోపాలిటన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కార్పొరేషన్ (ఎంటీసీ) తన ఫ్లీట్ విద్యుదీకరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా 20 ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఎంటీఎస్ దాఖలు చేసిన టెండర్ ప్రకారం, బస్సులను గ్రాస్ కాస్ట్ కాంట్రాక్ట్ (జీసీసీ) మోడల్ కింద కొనుగోలు చేస్తారు. జీసీసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద, బస్సులను ఎంపిక చేసిన కాంట్రాక్టర్ స్వంతం చేసుకుంటారు.అయితే ఎంటీఎస్ నడిచే కిలోమీటర్ల ఆధారంగా చెల్లింపులు చేస్తుంది.

Samantha : మా ఇంటి బంగారంలో సమంత.. అంతా రాజ్ నిడిమోరు చేస్తున్నారా?

Samantha : మా ఇంటి బంగారంలో సమంత.. అంతా రాజ్ నిడిమోరు చేస్తున్నారా?స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల, ఆమె కొంతకాలం పాటు నటనకు దూరంగా ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె కొత్త ఉత్సాహంతో వెండితెరపైకి తిరిగి రావడానికి పూర్తిగా సిద్ధమైంది. గత సంవత్సరం సమంత తన తొలి నిర్మాణ సంస్థలో నిర్మించిన శుభం చిత్రంలో కనిపించినప్పటికీ, అది కేవలం అతిథి పాత్ర మాత్రమే, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్ర కాదు. ఈ కారణంగా, సమంతను మళ్లీ ప్రధాన పాత్రలో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Srivishnu: జాతకాలను జీవితానికి మిళితం చేస్తూ.. దేఖో విష్ణు విన్యాసం సాంగ్ ఆవిష్కరణ

Srivishnu: జాతకాలను జీవితానికి మిళితం చేస్తూ.. దేఖో విష్ణు విన్యాసం సాంగ్ ఆవిష్కరణశ్రీ విష్ణు హీరోగా విష్ణు విన్యాసం చిత్రంతో అలరించబోతున్నారు. యదునాథ్ మారుతి రావు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని హేమ, షాలిని సమర్పిస్తున్నారు, సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు జి, రామచారి ఎం సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్‌కు మంచి స్పందన లభించింది.

ఫూలే సినిమా సేవా స్ఫూర్తి కలిగిస్తుంది : నిర్మాత పొన్నం రవిచంద్ర

ఫూలే సినిమా సేవా స్ఫూర్తి కలిగిస్తుంది : నిర్మాత పొన్నం రవిచంద్రభారత సామాజిక సంస్కర్తలు మహాత్మ పూలే, సావిత్రీబాయి పూలే జీవిత కథా ఆధారంగా తెరకెక్కిన సినిమా ఫూలే. ప్రతీక్ గాంధీ, పత్రలేఖ పాల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అనంత్ మహదేవన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా హిందీలో నవంబర్ లో విడుదలై విజయం సాధించింది. ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ పొన్నం రవిచంద్ర "ఫూలే" చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు.

Havish: రాజాసాబ్ థియేటర్లలో హవిష్ చిత్రం నేను రెడీ ఎక్స్‌క్లూజివ్ టీజర్ ప్రదర్శన

Havish: రాజాసాబ్ థియేటర్లలో హవిష్ చిత్రం నేను రెడీ ఎక్స్‌క్లూజివ్ టీజర్ ప్రదర్శనఈ సినిమా టీజర్‌కు సంబంధించి చిత్ర బృందం ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్‌ను రివిల్ చేసింది. రేపు (జనవరి 9వ తేదీ) రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్' ప్రదర్శిస్తున్న అన్ని థియేటర్లలో ఈ టీజర్‌ను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించనున్నారు. సంక్రాంతి బరిలో ఉన్న ఈ పెద్ద సినిమాతో పాటు టీజర్ విడుదల కావడం వల్ల మ్యాసీవ్ రీచ్ లభించనుంది. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో కూడా త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నారు.

Yash: టాక్సిక్ టీజర్ లో శ‌శ్మానంలో గ‌న్స్‌తో మాఫియా పై యశ్ ఫైరింగ్

Yash: టాక్సిక్ టీజర్ లో శ‌శ్మానంలో గ‌న్స్‌తో మాఫియా పై యశ్ ఫైరింగ్రాకింగ్ స్టార్ యశ్ పుట్టినరోజును సందర్భంగా ఆయ‌న హీరోగా న‌టిస్తోన్న లేటెస్ట్ పాన్ ఇండియా మూవీ ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ నుంచి ఆయ‌న సినిమాలో చేస్తోన్న‌ క్యారెక్టర్ ఇంట్రో టీజర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఈ టీజర్‌తో యష్ నటించిన రాయ పాత్ర ప‌వ‌ర్‌ఫుల్‌గా, బోల్డ్‌గా ఉంది. ఫ‌స్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించేలా ఈ టీజర్‌ను రూపొందించారు.
