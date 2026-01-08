Australia: యాషెస్ సిరీస్ను 4-1 తేడాతో కైవసం చేసుకున్న కంగారూలు
ఆస్ట్రేలియా యాషెస్ సిరీస్ను సొంతం చేసుకుంది. గురువారం జరిగిన ఐదవ, చివరి క్రికెట్ టెస్ట్లో ఆస్ట్రేలియా ఐదు వికెట్ల తేడాతో యాషెస్ సిరీస్ను 4-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. చివరి మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియన్లు ఇంగ్లాండ్ను 342 పరుగులకు ఆలౌట్ చేసి, విజయం కోసం 160 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించారు.
వరుసగా వికెట్లు పడటం, వివాదాస్పద డీఆర్ఎస్ సమీక్షతో ఉద్రిక్తత పెరిగింది. ఆ తర్వాత అలెక్స్ కారీ నిలకడగా రాణించడంతో ఆస్ట్రేలియన్లు 31 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లకు 161 పరుగులు చేశారు.
కారీ 16 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. కామెరాన్ గ్రీన్ 22 పరుగులు సాధించాడు. 39 ఏళ్ల ఉస్మాన్ ఖవాజా విజయంతో రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు. మొదటి మూడు టెస్ట్లను గెలిచిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియన్లు యాషెస్ను కైవసం చేసుకున్నారు. ఇక మెల్బోర్న్లో జరిగిన నాలుగవ టెస్ట్లో మాత్రం ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది.