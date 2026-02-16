మంగళవారం, 17 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026 (23:24 IST)

ఆస్ట్రేలియా బెండు తీస్తున్న ప్రపంచ కప్ 2023, అహంకారానికి అదే శాస్తి

Australian player put his feet on World Cup 2023
ఫోటో కర్టెసి- సోషల్ మీడియా
భారతదేశంలో 2023లో ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఆ కప్ గెలుచుకున్నది. ఐతే ఆ కప్‌ను తమ డ్రెస్సింగ్ రూములోకి తీసుకుని వెళ్లి దానిపై కాళ్లు పెట్టి మరో ఫోటోలకు ఫోజిలిచ్చారు. ఇప్పుడదే వారి పాలిట శాపంగా మారిందంటున్నారు. ఇక అప్పట్నుంచి ఆస్ట్రేలియా జట్టు పతనం మొదలైందని గత మ్యాచిల ఫలితాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
 
వరుసగా చూస్తే... టీ20 ప్రపంచకప్ 2024లో నాకవుట్ అయ్యింది. భారత్ జట్టుతో సిటి 2025 సెమీఫైనల్లో పరాజయం పాలైంది. డబ్ల్యుటిసి 2025 ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓడిపోయింది. ఇక ఇప్పుడు టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 పోటీలో శ్రీలంక చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించే దశకు చేరుకున్నది. అందుకే ఎప్పటికీ ఎవరికీ ఎంత విజయం చేకూరినా అహంకారం పనికిరాదని పెద్దలు చెబుతారు.

పవన్ సార్, నా చేయి విరిగింది చూడండి, ప్లీజ్ మా ఊరికి రోడ్డు వేయండి: విద్యార్థి వీడియో

పవన్ సార్, నా చేయి విరిగింది చూడండి, ప్లీజ్ మా ఊరికి రోడ్డు వేయండి: విద్యార్థి వీడియోశ్రీకాకుళం జిల్లా కవిటి మండలం పరిధిలోని రాజపురం గ్రామం నుంచి కమలాయిపుట్టుగ గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు మార్గం పూర్తి అధ్వాన్నంగా వుందనీ, ఆ దారిన వెళ్తుంటే ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లలు సైకిళ్లపై వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డుపై వున్న గతుకులకు కిందపడిపోయి దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. దీనిపై ఓ బాలుడు వీడియో ద్వారా.. పవన్ సార్, రోడ్డు బాగాలేనందువల్ల సైకిల్ పైనుంచి కిందపడి చేయి విరిగింది. దయచేసి మా ఊరికి రోడ్డు వేయండి సార్ అంటూ వెల్లడించాడు.

భర్తను రూ.1.5 కోట్లకు ప్రియురాలికి అమ్మేసిన భార్య.. అలా సెటిలైపోయింది..

భర్తను రూ.1.5 కోట్లకు ప్రియురాలికి అమ్మేసిన భార్య.. అలా సెటిలైపోయింది..ఓ సినిమాలో భర్తను ఓ భార్య కోటి రూపాయలకు అమ్మేస్తుంది. ఇదే తరహాలో ప్రస్తుతం రియల్ లైఫ్‌లో జరిగింది. తన భర్తను రూ.1.5 కోట్లకు ప్రియురాలికి అప్పగించింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 23 ఏళ్ల క్రితం ఓ భార్యాభర్తలకు వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయనకు 42 ఏళ్లు. వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. అయితే, తన భర్త ఆయనతో పాటు పని చేస్తున్న 54 ఏళ్ల మహిళతో సంబంధం పెట్టుకుని కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడంటూ భోపాల్ ఫ్యామిలీ కోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. కోర్టు ముగ్గురినీ కౌన్సెలింగ్‌కు పిలిచింది

బిల్ గేట్స్‌కి కొబ్బరి చట్నీ, కరకరలాడే అమరావతి పునుగులు

బిల్ గేట్స్‌కి కొబ్బరి చట్నీ, కరకరలాడే అమరావతి పునుగులుబిల్ గేట్స్ అమరావతిలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు అమరావతి రైతులు తాము పండిస్తున్న పంట ఉత్పత్తులను చూపించారు. ఇంతలో కొబ్బరి చట్నీ, కరకరలాడే పునుగులు తీసుకుని ఓ మహిళ బిల్ గేట్స్‌కి అందించింది. వాటిని బిల్ గేట్స్ రుచి చూసి సూపర్ టేస్ట్ వుందని ప్రశంసించారు. బిల్ గేట్స్ అమరావతి పర్యటన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు X లో చిత్రాలను పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా.. మన సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూనే సాంకేతికతను అవలంబించడంలో ముందంజలో ఉన్న మన రైతులను చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను. ఈరోజు ఉండవల్లిలో మిస్టర్ గేట్స్‌తో దీని గురించి ఒక చిన్న క్లుప్త దృశ్యాన్ని పంచుకున్నాను.

ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్‌లో ప్రధాని మోదీ జియో పెవిలియన్‌ సందర్శన

ఇండియా AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్‌లో ప్రధాని మోదీ జియో పెవిలియన్‌ సందర్శనఇండియా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జియో యొక్క AI పెవిలియన్‌ను సందర్శించారు. జియో అభివృద్ధి చేసిన వివిధ AI-ఆధారిత నమూనాలు, పరిష్కారాల గురించి ఆయన తెలుసుకున్నారు. జియో ఇంటెలిజెన్స్, జియో సంస్కృతి AI, జియో ఆరోగ్య AI, జియో శిక్ష, జియో AI హోమ్ వంటి నమూనాలను ప్రధానమంత్రి వీక్షించారు. ఈ నమూనాలు వరుసగా ఎంటర్‌ప్రైజ్ ఇంటెలిజెన్స్, భారతీయ భాష మరియు సాంస్కృతిక కంటెంట్, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు, విద్య పరిష్కారాలు మరియు స్మార్ట్ హోమ్ ఆధారిత AI లక్షణాలను సులభతరం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

ఉండవల్లి అరటితోటలో బిల్ గేట్స్.. స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 సూపర్ అంటూ కితాబు

ఉండవల్లి అరటితోటలో బిల్ గేట్స్.. స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 సూపర్ అంటూ కితాబుబిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్‌తో సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతిలో బిల్ గేట్స్‌ను కలిశారు. బిల్ గేట్స్ ఏపీ పర్యటన సందర్భంగా ఉండవల్లి ప్రాంతాన్ని సందర్శించి, అక్కడి అరటి తోటలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. వ్యవసాయ రంగంలో ఆధునిక పద్ధతులు, సాగు విధానాలపై ఆయన ఆసక్తి కనబరిచినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే పేదరికం తగ్గింపు, ఉపాధి, ఏఐ ఆధారిత పాలన, వ్యవసాయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్కరణలపై దృష్టి సారించే స్వర్ణ ఆంధ్ర 2047 దార్శనికతను ముఖ్యమంత్రి ప్రదర్శించారు. ఈ సందర్భంగా బిల్ గేట్స్ రాష్ట్ర సంజీవని ఆరోగ్య చొరవను ప్రశంసించారు.

Kamalhasan: కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ లో శివకార్తికేయన్ ఫస్ట్ లుక్

Kamalhasan: కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ లో శివకార్తికేయన్ ఫస్ట్ లుక్శివకార్తికేయన్ కొత్త చిత్రం సెయాన్. శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది. గ్రాండ్ రూరల్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి “సెయాన్” అనే శక్తివంతమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. 2026లో బిగ్గెస్ట్ ఫ్యామిలీ స్పెక్టకిల్‌గా నిలిచేలా ఎమోషన్స్, మాస్ ఎలిమెంట్స్, వినోదాన్ని మేళవిస్తూ ఈ సినిమా రూపొందుతోంది.

ధర్మస్థల నియోజకవర్గం లో డ్యాన్సర్ శ్రష్టి వర్మ సింగిల్

ధర్మస్థల నియోజకవర్గం లో డ్యాన్సర్ శ్రష్టి వర్మ సింగిల్ఇటీవలే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను మేకర్స్ ప్రారంభించారు. ‘న్యాయం చేయరా దేవుడా..’ అంటూ వర్మ డ్యాన్స్ నెంబర్‌‌తో ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నారు. ఈ వారంలోనే ఈ సాంగ్‌ని మేకర్స్ విడుదల చేయబోతున్నారు.

Nagabandham teaser: పాన్ ఇండియా టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నాగబంధం టీజర్

Nagabandham teaser: పాన్ ఇండియా టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నాగబంధం టీజర్కల్పిత పురాణాన్ని వెండి తెరపై నాగబంధం గా రూపొందిస్తున్నారు. అభిషేక్ నామా దర్శకుడు. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ మిస్టికల్ ఎపిక్ టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. కేవలం 24 గంటల్లోనే 20 మిలియన్‌కు పైగా వ్యూస్ సాధించి, దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్ చార్ట్స్‌లో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకోవడం ద్వారా పాన్-ఇండియన్ లో అదరగొట్టింది.

Sunil: కాటాలన్ ఐటెం నంబర్‌లో అదరగొట్టిన సునీల్

Sunil: కాటాలన్ ఐటెం నంబర్‌లో అదరగొట్టిన సునీల్క్యూబ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై షరీఫ్ ముహమ్మద్ నిర్మించిన గ్రాండ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాటాలన్ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ విడుదలైంది. పుష్ప, జైలర్ వంటి చిత్రాల ద్వారా ఇప్పటికే మలయాళీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన తెలుగు స్టార్ సునీల్ ఈ ట్రాక్ లో అదరగొట్టారు. ఐటెం నంబర్‌గా వహ్చిన ఈ పాటలో సునీల్ హై-ఎనర్జీ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ హైలైట్ గా నిలిచాయి. బి. అజనీష్ లోక్‌నాథ్ స్వరపరిచిన *“మజాకో మల్లికా అనే ట్రాక్‌ను వినాయక్ శశికుమార్ రాశారు. ఆనంద్ శ్రీరాజ్, భద్ర పాడారు. ఇది మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో విడుదలైంది.

త్రిషపై బీజేపీ నేత ఫైర్- అలాంటి వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరమైనవి... లాయర్

త్రిషపై బీజేపీ నేత ఫైర్- అలాంటి వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరమైనవి... లాయర్తమిళనాడు బిజెపి చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్ గురించి మాట్లాడుతూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నటి త్రిష కృష్ణన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయవాది నిత్యేష్ నటరాజ్ జారీ చేసిన ఒక ప్రకటనలో త్రిష ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలను అసహ్యకరమైనవి అని అభివర్ణించారు. ఎవరినీ పేరు ద్వారా ప్రస్తావించకుండా, త్రిష న్యాయవాది ఒక ప్రకటనలో ఇలా అన్నారు.
