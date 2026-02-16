ఆస్ట్రేలియా బెండు తీస్తున్న ప్రపంచ కప్ 2023, అహంకారానికి అదే శాస్తి
ఫోటో కర్టెసి- సోషల్ మీడియా
భారతదేశంలో 2023లో ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఆ కప్ గెలుచుకున్నది. ఐతే ఆ కప్ను తమ డ్రెస్సింగ్ రూములోకి తీసుకుని వెళ్లి దానిపై కాళ్లు పెట్టి మరో ఫోటోలకు ఫోజిలిచ్చారు. ఇప్పుడదే వారి పాలిట శాపంగా మారిందంటున్నారు. ఇక అప్పట్నుంచి ఆస్ట్రేలియా జట్టు పతనం మొదలైందని గత మ్యాచిల ఫలితాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
వరుసగా చూస్తే... టీ20 ప్రపంచకప్ 2024లో నాకవుట్ అయ్యింది. భారత్ జట్టుతో సిటి 2025 సెమీఫైనల్లో పరాజయం పాలైంది. డబ్ల్యుటిసి 2025 ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో ఓడిపోయింది. ఇక ఇప్పుడు టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 పోటీలో శ్రీలంక చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయి టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించే దశకు చేరుకున్నది. అందుకే ఎప్పటికీ ఎవరికీ ఎంత విజయం చేకూరినా అహంకారం పనికిరాదని పెద్దలు చెబుతారు.