శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (10:24 IST)

పాకిస్థాన్ కుట్రలో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు - అందుకే టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు దూరం

bangladesh cricket team
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిచ్చిన ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు బంగ్లాదేశ్ దూరమైంది. భారత్‌లో భద్రతా కారణాలు చూపి ఈ టోర్నీలో పాల్గొనలేదు. అయితే, ఇపుడు సంచలన వార్తలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ టోర్నీకి బంగ్లాదేశ్ దూరం కావడానికి ప్రధాన కారణం పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు కుట్రేనని తెలుస్తోంది. బంగ్లాను నమ్మించి నట్టేట ముంచిందని, చివరి నిమిషంలో విషయం తెలుసుకుని, తమ నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించాలని ప్రాధేయపడినా ఐసీసీ నిరాకరించింది. దీంతో ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు ఆ జట్టు దూరమైంది. 
 
భారత్‌‌లో భద్రతా కారణాలు చూపిన బంగ్లాదేశ్‌ను తప్పించి, దాని స్థానంలో స్కాట్లాండ్ జట్టుకు ఐసీసీ చోటు కల్పించింది. అయితే, బంగ్లా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఉందనే ఆరోపణలు కలకలం రేపుతున్నాయి. 
 
బీసీబీ మాజీ ఈసీవో సయ్యద్ అష్రపుల్ హక్ మాట్లాడుతూ, పీసీబీ అధ్యక్షుడు మొహ్సిన్ నఖ్వీ వేసిన ఉచ్చులో బీసీబీ చీఫ్ అమీనుల్ ఇస్లాం చిక్కుకున్నారని ఆరోపించారు. భారత్‌లో పర్యటించవద్దని, తాము అండగా ఉంటామని పాక్ బోర్డు హామీ ఇచ్చింది. కానీ, ఐసీసీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించడంతో తోకముడిచి మాట మార్చింది. చివరకు నష్టపోయింది బంగ్లాదేశ్ మాత్రమే అని ఆయన విశ్లేషించారు. 
 
ఈ రాజకీయాల వల్ల ముస్తాఫిజుర్, లిటన్ దాస్ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్ళు తమ కెరీర్‌లో చివరి ప్రపంచ కప్ ఆడే అవకాశాన్ని కోల్పోయారని అష్రపుల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం బంగ్లా స్థానంలో స్కాంట్లాడ్ చేరగా, పాకిస్థాన్ మాత్రం తన మ్యాచ్‌లను శ్రీలంకలో అడుతోంది. ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి ఈ పొట్టి ప్రపంచ కప్‌లోని సూపర్-8 పోటీలు ప్రారంభంకానున్నాయి. 

నన్ను మీరేమి పీకలేరు బత్తాయిలూ, ఇన్‌స్టాగ్రాం వుంటే ఏంది పోతే ఏంది: అన్వేష్ వీడియో

నన్ను మీరేమి పీకలేరు బత్తాయిలూ, ఇన్‌స్టాగ్రాం వుంటే ఏంది పోతే ఏంది: అన్వేష్ వీడియోనా అన్వేషణ అంటూ ప్రపంచ దేశాలను చూపిస్తూ లక్షల మంది ఫాలోయెర్లతో కోట్ల రూపాయలు డబ్బు ఆర్జించిన అన్వేష్ ఇన్ స్టాగ్రాం పోయినా తగ్గేదేలే అంటూ మరింత రెచ్చిపోయి వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. అతడు సోషల్ మీడియాలో తాజాగా విడుదల చేసిన వీడియోలో మాట్లాడుతూ... అయ్యో ఇన్ స్టాగ్రాం బ్యానైందే, నన్ను క్షమించండి అంటానని అనుకుంటున్నారా బత్తాయిలూ... నా ఈక కూడా మీరు పీకలేరు. నేను ఎవ్వడికీ తలవంచను. చూడండి బత్తాయిలూ, నాకు వున్న రెండు ఇన్ స్టాగ్రాం ఖాతాలు రెండు చేతులు, నాకున్న రెండు యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు రెండు కాళ్లు, నా బాడీ ఫేస్ బుక్.

Laddu Issue: టీటీడీ నెయ్యి సరఫరా.. ఏపీ శాసన మండలిలో గందరగోళం

Laddu Issue: టీటీడీ నెయ్యి సరఫరా.. ఏపీ శాసన మండలిలో గందరగోళంతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు (టిటిడి) నెయ్యి సరఫరా చేయడంలో, ముఖ్యంగా శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో హెరిటేజ్ డెయిరీ- ఇందాపూర్ ఫుడ్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధంపై చర్చించాలని వైకాపా సభ్యులు డిమాండ్ చేయడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో గందరగోళం నెలకొంది. వైకాపా సభ్యులు సభలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఫోటోలను ప్రదర్శించడంతో గందరగోళం ఏర్పడింది. దీని ఫలితంగా చైర్మన్ సభను 10 నిమిషాలు వాయిదా వేశారు.

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డికి అస్వస్థత

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డికి అస్వస్థతతెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన సీనియర్ నేత టి.జీవన్ రెడ్డికి స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో ఆయనను వెంటనే హైదరాబాద్ నగరంలోని నిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వాంతులు, విరేచనాలు కారణంగా ఆయన అస్వస్థతకు గురైనట్టు తెలుస్తోంది. ఆయనకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయినట్టు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు నిమ్స్ వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు.

రూ.10 కోట్లు ఇస్తారా.. చంపేయమంటారా? రణ్‌వీర్‌కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ హెచ్చరిక

రూ.10 కోట్లు ఇస్తారా.. చంపేయమంటారా? రణ్‌వీర్‌కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ హెచ్చరికప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ నుంచి మరోమారు బెందిరింపులు వచ్చాయి. తమకు రూ.10 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదా తమ గ్యాంగ్ చేతిలో చనిపోతారంటూ హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు అమెరికాలో రిజిస్టర్ అయిన ఫోన్ నంబరు నుంచి రణ్‌వీర్ సింగ్ మేనేజర్‌కు వాట్సాప్ ఖాతాకు బెదిరింపుల నోట్ వచ్చింది. దీనిపై ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అమెరికా అధికారులను సంప్రదించినట్టు సమాచారం.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీ, తెలంగాణల్లో వర్షాలు కురుస్తాయా?

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీ, తెలంగాణల్లో వర్షాలు కురుస్తాయా?బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న వరుస అల్పపీడనాలు ఈ వేసవి కాలంలో వర్షాలకు కారణం అవుతున్నాయి. ఇవాళ ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావం ప్రధానంగా తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలపై ఉంటుందని... మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని హెచ్చరించారు.

promo of Aara of Ustad: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ ప్రోమో వచ్చేసింది

promo of Aara of Ustad: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్ ప్రోమో వచ్చేసిందిపవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్ర బృందం నుంచి ‘ఆరా ఆఫ్ ఉస్తాద్’ పేరుతో వస్తున్న ఈ రెండో పాట ప్రొమోను శుక్రవారం విడుదల చేశారు. అందులో పవన్ కళ్యాణ్ స్టయిలిష్ లుక్, కుడిచేయి మేనరిజం, టీ గ్లాస్, ఎర్రటి కండువాతో పిడికిలి వంటి సీన్స్ చూపిస్తూ దేవీశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ తో సాగింది. ఈ పూర్తి లిరికల్ వీడియోను ఫిబ్రవరి 22న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ పాటకు ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత చంద్రబోస్ సాహిత్యం అందించగా, రాక్‌స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరాలు సమకూర్చారు.

Hey Balwant review: హే భగవాన్ పేరు మారిన హే బలవంత్ మూవీ రివ్యూ

Hey Balwant review: హే భగవాన్ పేరు మారిన హే బలవంత్ మూవీ రివ్యూసుహాస్ కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా హే బలవంత్.. త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై బీ నరేంద్రరెడ్డి నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి గోపి ఆచంట దర్శకత్వం వహించారు. శివానీ నగరం నాయిక. ఈ సినిమాలో ఓ బిజినెస్ చుట్టూ తిరుగుతుందనీ, అది సినిమాలో చూసి మీరే తెలుసుకోండని చిత్ర టీమ్ విడుదలకు ముందు ప్రచారం చేసింది. మరి ఏమిటో తెలుగుసుకోవాలంటే సినిమా సమీక్ష లోకివెళతాం

రష్మిక-విజయ్ వివాహం.. బందోబస్తు కోసం అంతర్జాతీయ భద్రతా సంస్థ

రష్మిక-విజయ్ వివాహం.. బందోబస్తు కోసం అంతర్జాతీయ భద్రతా సంస్థరష్మిక మందన్న-విజయ్ దేవరకొండ ఫిబ్రవరి 26, 2026న వివాహం చేసుకోనున్నారు. ఇది టాలీవుడ్ చరిత్రలో అతిపెద్ద ఈవెంట్‌లలో ఒకటిగా ఉంటుందని టాక్ వస్తోంది. ఈ వివాహ వేడుక భారీ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ జంట తమ వివాహాలను చాలా గోప్యంగా ఉంచాలని నిశ్చయించుకున్నారు. ఇందుకోసం అంతర్జాతీయ భద్రతా సంస్థను నియమించుకున్నారని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ జంట ఉదయపూర్‌లోని వారి పెళ్లి వేడుక కోసం భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఆహ్వానించబడని అతిథులకు కఠినమైన నో-ఎంట్రీ విధానాన్ని నిర్వహించడానికి ఈ బృందం స్థానిక రాజస్థాన్ భద్రతా దళాలతో సహకరిస్తుంది.

మా పూర్వీకులు భయంకరమైన ఘోరాలకు పాల్పడ్డారు: విజయేంద్ర ప్రసాద్ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు

మా పూర్వీకులు భయంకరమైన ఘోరాలకు పాల్పడ్డారు: విజయేంద్ర ప్రసాద్ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలుటాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తండ్రి, ప్రముఖ సినీ రచయిత, రాజ్యసభ సభ్యుడు అయిన విజయేంద్ర ప్రసాద్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి. ఆయన హైదరాబాదులోని రవీంద్రభారతిలో జరిగిన మాతా రాంబాయి అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వేదికపై నుంచి మాట్లాడుతూ... ఇన్నిరోజులుగా మనసులో దాచుకున్నాను. సందర్భం వచ్చింది కనుక చెప్పక తప్పడంలేదు.

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ (వీడియో)

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ (వీడియో)పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. హరీష్ కళ్యాణ్ దర్శకుడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ సంస్థ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తోంది. మార్చి 26వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం నుంచి గురువారం కీలక అప్‍‌డేట్ ఒకటి వచ్చింది. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ సినిమాలోని రెండో పాట ప్రోమోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
