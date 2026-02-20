పాకిస్థాన్ కుట్రలో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు - అందుకే టీ20 వరల్డ్ కప్కు దూరం
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిచ్చిన ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్కు బంగ్లాదేశ్ దూరమైంది. భారత్లో భద్రతా కారణాలు చూపి ఈ టోర్నీలో పాల్గొనలేదు. అయితే, ఇపుడు సంచలన వార్తలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ టోర్నీకి బంగ్లాదేశ్ దూరం కావడానికి ప్రధాన కారణం పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు కుట్రేనని తెలుస్తోంది. బంగ్లాను నమ్మించి నట్టేట ముంచిందని, చివరి నిమిషంలో విషయం తెలుసుకుని, తమ నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించాలని ప్రాధేయపడినా ఐసీసీ నిరాకరించింది. దీంతో ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్కు ఆ జట్టు దూరమైంది.
భారత్లో భద్రతా కారణాలు చూపిన బంగ్లాదేశ్ను తప్పించి, దాని స్థానంలో స్కాట్లాండ్ జట్టుకు ఐసీసీ చోటు కల్పించింది. అయితే, బంగ్లా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఉందనే ఆరోపణలు కలకలం రేపుతున్నాయి.
బీసీబీ మాజీ ఈసీవో సయ్యద్ అష్రపుల్ హక్ మాట్లాడుతూ, పీసీబీ అధ్యక్షుడు మొహ్సిన్ నఖ్వీ వేసిన ఉచ్చులో బీసీబీ చీఫ్ అమీనుల్ ఇస్లాం చిక్కుకున్నారని ఆరోపించారు. భారత్లో పర్యటించవద్దని, తాము అండగా ఉంటామని పాక్ బోర్డు హామీ ఇచ్చింది. కానీ, ఐసీసీ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించడంతో తోకముడిచి మాట మార్చింది. చివరకు నష్టపోయింది బంగ్లాదేశ్ మాత్రమే అని ఆయన విశ్లేషించారు.
ఈ రాజకీయాల వల్ల ముస్తాఫిజుర్, లిటన్ దాస్ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్ళు తమ కెరీర్లో చివరి ప్రపంచ కప్ ఆడే అవకాశాన్ని కోల్పోయారని అష్రపుల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం బంగ్లా స్థానంలో స్కాంట్లాడ్ చేరగా, పాకిస్థాన్ మాత్రం తన మ్యాచ్లను శ్రీలంకలో అడుతోంది. ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి ఈ పొట్టి ప్రపంచ కప్లోని సూపర్-8 పోటీలు ప్రారంభంకానున్నాయి.