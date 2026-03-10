మంగళవారం, 10 మార్చి 2026
ఠాగూర్
మంగళవారం, 10 మార్చి 2026 (15:46 IST)

భారత క్రికెట్ జట్టుపై కాసుల వర్షం - రూ.131 కోట్ల నగదు బహుమతి

team india
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్‌ను గెలిచిన భారత క్రికెట్ జట్టుపై భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (బీసీసీఐ) కాసుల వర్షం కురిపించింది. సూర్యకుమార్ సారథ్యంలోని టీమిండియాకు ఏకంగా 131 కోట్ల రూపాయల నగదు బహుమతిని ప్రకటించింది. తద్వారా గతంలో తానే సృష్టించిన రికార్డును బీసీసీఐ బద్దలు కొట్టింది. 2024లో రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో భారత్ ప్రపంచకప్ గెలిచినప్పుడు రూ.125 కోట్లు ప్రకటించగా, ఇప్పుడు ఆ రికార్డును అధిగమించడం విశేషం.
 
అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో గత ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్‌ను భారత్ చిత్తుగా ఓడించి వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌ను కైవసం చేసుకుంది. టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రలో సొంత వేదికపై టైటిల్‌ను నిలబెట్టుకున్న తొలి జట్టుగా భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాకుండా ఈ విజయంతో భారత్ మొత్తం మూడుసార్లు ఈ టోర్నీని గెలిచిన ఏకైక జట్టుగా నిలిచింది. ఈ చారిత్రక విజయం సందర్భంగా ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బంది, సెలక్టర్లకు బీసీసీఐ అభినందనలు తెలుపుతూ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 
 
బీసీసీఐ ప్రకటించిన నజరానాతో పాటు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) నుంచి కూడా భారత జట్టుకు భారీ మొత్తంలో ప్రైజ్ మనీ లభించింది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 విజేతగా నిలిచినందుకు సూర్యకుమార్ సేనకు ఐసీసీ 3 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.27.48 కోట్లు) బహుమతిగా అందించింది. ఈ టోర్నీ కోసం ఐసీసీ రికార్డు స్థాయిలో 13.5 మిలియన్ డాలర్ల ప్రైజ్ మనీని కేటాయించింది. ఇది గత ఎడిషన్ కంటే 20 శాతం అధికం.
 
ఈ ఫైనల్ విన్నింగ్ అమౌంట్‌కు అదనంగా, టోర్నీలో గ్రూప్, సూపర్ 8 దశల్లో గెలిచిన ప్రతి మ్యాచ్‌కు కూడా టీమిండియాకు బోనస్‌లు అందాయి. ప్రతి విజయానికి సుమారు 31,154 డాలర్లు (దాదాపు రూ.28.6 లక్షలు) చొప్పున అదనపు మొత్తాన్ని భారత ఆటగాళ్లు సంపాదించారు. మొత్తంగా ఈ చారిత్రక విజయంతో భారత జట్టుపై బీసీసీఐ, ఐసీసీల నుంచి కోట్ల రూపాయల వర్షం కురిసింది. 

కన్నపేగు బంధాన్ని కాసులకు అమ్మేశారు.. ఎక్కడ?

కన్నపేగు బంధాన్ని కాసులకు అమ్మేశారు.. ఎక్కడ?తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మెదక్ జిల్లాలో అత్యంత అమానవీయ ఘటన జరిగింది. డబ్బులకు కక్కుర్తిపడిన ఓ దంపతులు కన్నపేగు బంధాన్ని కాసులకు అమ్మేశారు. పుట్టిన వారం రోజులకే తమ మగబిడ్డను విక్రయించారు.

Medak: పుట్టిన వారం రోజులకే మగబిడ్డను అమ్మేశారు

Medak: పుట్టిన వారం రోజులకే మగబిడ్డను అమ్మేశారుపుట్టిన వారం రోజులకే ఓ మగశిశువును అమ్మేసిన ఘటన మెదక్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. హవేలీఘనాపూర్ మండలం లింగసానిపల్లి తండాకు చెందిన ఓ గిరిజన దంపతులకు గత నెల పదవ తేదీన మగబిడ్డ పుట్టాడు. అయితే, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఆ పసికందును వారం రోజులకే కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన దంపతులకు అమ్మేశారు. ఈ దారుణం అంగన్‌వాడీ టీచర్ చొరవతో బయటపడింది.

ఇరాన్ కొత్త నేతతో సవాల్.. యుద్ధం నుంచి ట్రంప్ సలహాదారు ఎగ్జిట్ ప్లాన్

ఇరాన్ కొత్త నేతతో సవాల్.. యుద్ధం నుంచి ట్రంప్ సలహాదారు ఎగ్జిట్ ప్లాన్ఇరాన్ దేశ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా మాజీ నేత దివంగత అయతొల్లా ఖమేనీ వారసుడు మొజబా ఖమేనీ ఎన్నికై బాధ్యతలు కూడా చేపట్టారు. ఈ నేతతో మున్ముందు మరిన్ని సవాళ్లు ఎదురుకావొచ్చని అమెరికా యుద్ధ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సలహాదారులు యుద్ధం వద్దని సలహా ఇస్తూ వార్ ఎగ్జిట్ ప్లాన్‌ను వివరిస్తూ, ట్రంప్‌పై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. అయితే, ట్రంప్ సలహాదారులు ఆందోళన చెందడానికి కారణాలు లేకపోలేదు.

పని ఒత్తిడి భరించలేక... భాగ్యనగరిలో మహిళా టెక్కీ ఆత్మహత్య

పని ఒత్తిడి భరించలేక... భాగ్యనగరిలో మహిళా టెక్కీ ఆత్మహత్యహైదరాబాద్ నగరంలోని కొండాపూర్‌లో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. పని ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక కర్నాటకకు చెందిన ఓ మహిళా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మృతురాలిని కొండాపూర్‌లోని సుమధుర అపార్టుమెంటులో నివాసం ఉంటున్న 32 యేళ్ల మనుశ్రీగా గుర్తించారు. దీనిపై గచ్చిబౌలి పోలీసులు అనుమానాస్పద కేసుగా నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పని ఒత్తిడి కారణంగానే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.

ఏపీలోనే అత్యధిక ధనికులైన ముగ్గురు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు: ఏడీఆర్

ఏపీలోనే అత్యధిక ధనికులైన ముగ్గురు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు: ఏడీఆర్భారతదేశంలోని అతి చిన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. కానీ తెలుగువారి చాకచక్య మనస్తత్వం, తరతరాలుగా కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల భారతదేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన వ్యక్తులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు, అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్) భారతదేశంలోని అత్యంత ధనవంతులైన ముగ్గురు శాసనసభ్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందినవారని ప్రకటించింది.

Poorna: పూర్ణ నటించిన అతీంద్రియ అంశాలతో కూడిన డార్క్ నైట్ రాబోతోంది

Poorna: పూర్ణ నటించిన అతీంద్రియ అంశాలతో కూడిన డార్క్ నైట్ రాబోతోందిపూర్ణ ప్రదాన పాత్రలో రూపొందిన ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ చిత్రం “డార్క్ నైట్”. మార్చ్13న తెలుగు రాష్ట్రాల థియేటర్లలో రిలీజ్ కాబోతుంది. జి.ఆర్. ఆదిత్య ఈ చిత్రానికి కథ రాసి దర్శకత్వం వహించారు. పూర్ణ ఇందులో హేమ పాత్రలో నటించి కథకు కీలకంగా నిలిచే పాత్రను పోషించారు. ఆమెతో పాటు త్రిగుణ్ (ఆదిత్ అరుణ్) రోషన్‌గా, విధార్థ్ అలెక్స్‌గా, సుభాశ్రీ రాయగురు సోఫియా పాత్రలో నటించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకుడు ఆథిత్యా, సంగీత దర్శకుడు మిస్కిన్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ చిత్రాన్ని పట్లోళ్ల వెంకట్ రెడ్డి సమర్పణలో పి19 స్టూడియోస్ పతాకంపై సురేష్ రెడ్డి కొవ్వూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Ritu Varma: గోపీచంద్ 33 సినిమాలో విల్లు ఎక్కుపెట్టిన సత్యవతిగా రీతువర్మ లుక్

Ritu Varma: గోపీచంద్ 33 సినిమాలో విల్లు ఎక్కుపెట్టిన సత్యవతిగా రీతువర్మ లుక్టి గోపీచంద్, విజనరీ దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న హిస్టారికల్ మూవీ గోపీచంద్33 తో రాబోతున్నారు. పవన్ కుమార్ ప్రజెంట్స్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం గోపీచంద్ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ చిత్రాలలో ఒకటిగా రూపొందుతోంది.

Arya, Vaishnavi: ఆర్య తో వైష్ణవి చైతన్య, నిఖిల విమల్ రొమాన్స్ అదుర్స్

Arya, Vaishnavi: ఆర్య తో వైష్ణవి చైతన్య, నిఖిల విమల్ రొమాన్స్ అదుర్స్తమిళ నటుడు ఆర్య తెలుగువారికి పరిచయమే. టెడ్డీ పేరుతో వచ్చిన సినిమాతో పిల్లలకూ దగ్గరయ్యాడు. తాజాగా ఆయన కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 40వ చిత్రం గత డిసెంబర్ లో ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కొనసాగుతుంది. ఈ చిత్రానికి ప్రణయ విలాసం ఫేమ్ నిఖిల్ మురళి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆర్య సరసన వైష్ణవి చైతన్య, నిఖిల విమల్ నటిస్తున్నారు. కాగా, తాము జిమ్ లో వుండి కసరత్తు చేస్తున్న ఫొటోలను వైష్ణవి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌'లో కెవ్వు కేక లాంటి స్పెషల్ సాంగ్? : హరీష్ శంకర్ క్లారిటీ

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్‌'లో కెవ్వు కేక లాంటి స్పెషల్ సాంగ్? : హరీష్ శంకర్ క్లారిటీపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన తెలుగు ఉగాది పండుగ సందర్భంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. గతంలో వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో 'గబ్బర్ సింగ్' చిత్రం వచ్చింది. ఇందులో కెవ్వు కేక అనే స్పెషల్ సాంగ్ ఉండగా, అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. అయితే, ఇపుడు ఈ తరహా పాట 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'లో కూడా ఉంటుందని అభిమానులు ఊహించుకుంటున్నారు. దీనికి చిత్ర దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలో కెవ్వు కేక వంటి స్పెషల్ సాంగ్‌ ఉండబోదని స్పష్టం చేశారు.

Pawan Kalyan: కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా అంటూ పాటతో అలరించనున్న పవన్ కళ్యాణ్

Pawan Kalyan: కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా అంటూ పాటతో అలరించనున్న పవన్ కళ్యాణ్ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి మూడవ సింగిల్ కాలర్ ఏయ్ ఎత్తరా రాబోతోంది. ఈరోజు సాయంత్రం నుండి, మీ కాలర్లను పైకెత్తి మా పవర్‌స్టార్‌తో ఉత్సాహభరితమైన హుక్‌స్టెప్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అంటూ చిత్ర యూనిట్ పోస్ట్ చేసింది. అదేవిధంగా మార్చి 12న హైదరాబాద్‌లోని అతిపెద్ద సింగిల్ స్క్రీన్‌లో భారీ ఈవెంట్‌తో పూర్తి పాటను జరుపుకుందాం అని కూడా తెలిపింది.
