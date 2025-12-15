సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
భారత క్రికెటర్లందరూ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ఆడాల్సిందే : బీసీసీఐ

భారత క్రికెటర్లకు బీసీసీఐ ఓ షరతు విధించింది. త్వరలో ప్రారంభంకానున్న విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత జాతీయ జట్టు ఆటగాళ్లందరూ ఈ టోర్నీలో కనీసం రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడాలని ఆదేశించింది. దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న ఐదు టీ20ల సిరీస్ డిసెంబర్ 19న ముగియనుంది. మళ్లీ జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్‌తో భారత్‌ మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో తలపడనుంది. 
 
ఈ మూడు వారాల విరామంలో భారత సీనియర్ ఆటగాళ్లంతా దేశవాళీ క్రికెట్‌ ఆడాలని బోర్డు కోరుకుంటోంది. విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి అందుబాటులో ఉండాలని ప్లేయర్లకు అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దేశవాళీ క్రికెట్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి అందుబాటులో ఉంటామని ఆయా జట్లకు సమాచారం ఇచ్చారు.
 
'డిసెంబర్ 24 నుంచి న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్ మొదలయ్యేనాటికి విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఒక్కో జట్టు ఆరు మ్యాచ్‌లు ఆడేలా షెడ్యూల్ రూపొందించారు. ఏ రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడాలనుకునేది ఆటగాళ్లు, వారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాష్ట్రాల క్రికెట్‌ సంఘాలు నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ ట్రోఫీలో ఆడటం ఐచ్ఛికం కాదని, ఖచ్చితంగా ఆడాలని ఆటగాళ్లకు చెప్పాం' అని బీసీసీఐ సీనియర్ అధికారి పీటీఐతో అన్నారు. ఎవరైనా ఆటగాడు ఫిట్‌గా లేడని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ప్రకటిస్తే సదరు ప్లేయర్‌కు మినహాయింపు ఉంటుంది. 

కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో మహాపడి పూజ (video)

కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో మహాపడి పూజ (video)శ్రీకాకుళంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్వగృహంలో శ్రీ అయ్యప్పస్వామివారి మహాపడి పూజను నిర్వహించారు. తన సతీమణితో కలిసి మంత్రి భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ పూజను చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా తెలుపుతూ... ప్రజలందరికీ శ్రేయస్సు, సుఖసంతోషాలు కలగాలని స్వామివారిని ప్రార్థించినట్లు పేర్కొన్నారు. అయ్యప్ప స్వామి కృపాకటాక్షాలు మనందరిపై ఎల్లప్పుడూ వుండాలని కోరుకుంటున్నానని తెలిపారు. మహాపడి పూజ అనేది శబరిమల యాత్రలో పదునెట్టాంబడి... అంటే 18 మెట్లు ఎక్కేందుకు ముందు లేదా ఎక్కిన తర్వాత చేసే ఒక ప్రత్యేకమైన పూజ.

Nitish Kumar, ముస్లిం మహిళ హిజాబ్‌ను ముఖం నుంచి లాగి వివాదంలో బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ (video)

Nitish Kumar, ముస్లిం మహిళ హిజాబ్‌ను ముఖం నుంచి లాగి వివాదంలో బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ (video)బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆయనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో నితీష్ కుమార్ బహిరంగ వేదికపై ముస్లిం మహిళ ముఖం నుండి హిజాబ్‌ను లాగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన ఆర్జేడీ ఇలా రాసింది, నితీష్‌జీకి ఏమైంది? అతని మానసిక స్థితి సరిగానే వుందా అంటూ ప్రశ్నించింది. వైరల్ అయిన వీడియోలో ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఒక ముస్లిం మహిళకు అపాయింట్‌మెంట్ లెటర్ అందజేస్తూ ఆమె ముఖం నుండి హిజాబ్‌ను లాగుతున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండగ.. గోదావరి జిల్లాల్లో కోడి పందేల కోసం అంతా సిద్ధం

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండగ.. గోదావరి జిల్లాల్లో కోడి పందేల కోసం అంతా సిద్ధంసంక్రాంతి సమీపిస్తున్న కొద్దీ, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. గోదావరి జిల్లాల్లో జరిగే మూడు రోజుల సంక్రాంతి వేడుకలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఈ పండుగ సమయంలో కోడి పందాలు అతిపెద్ద ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. వాటిని చూడటానికి స్థానికులు, సందర్శకులు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడతారు. మూడు రోజుల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బు చేతులు మారుతుంది. ఇది ఈ కార్యక్రమాన్ని పండుగ వాతావరణంతో పాటు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా మారుస్తుంది. ఈ పందాల కోసం కోళ్లను సిద్ధం చేయడానికి చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు.

నల్లగా ఉందని భర్త... అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తామామలు.. ఇంటి నుంచి గెంటేశారు...

నల్లగా ఉందని భర్త... అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తామామలు.. ఇంటి నుంచి గెంటేశారు...నల్లగా ఉందని భర్త, అశుభాలు జరుగుతున్నాయని అత్తమామలు ఈసడింపులు అంతా కలిసి ఓ వివాహితను ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేశారు. ఈ దారుణ ఘటన ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా వినుకొండలోని తిమ్మాయపాలెంలో చోటుచేసుకుది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Jana Sena: పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటు

Jana Sena: పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటుజనసేన పార్టీ సోమవారం నుండి పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ కమిటీల ఏర్పాటును ప్రారంభించింది. క్రియాశీల కార్యకర్తల నుండి నాయకులను ఎంపిక చేయాలన్న జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయం మేరకు ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఆయన సూచనల ఆధారంగా, పార్టీ మూడు రోజుల్లో కమిటీలను ఖరారు చేయనుంది. ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ తల్లూరి పిఠాపురంలోని చెబ్రోలు కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. వార్డు, బూత్, గ్రామ స్థాయి కమిటీలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి.

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుంది

Vishnu : శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా విష్ణు విన్యాసం రాబోతుందిశ్రీ విష్ణు, నయన సారిక జంటగా నటిస్తున్న్ చిత్రానికి విష్ణు విన్యాసం టైటిల్ ఖరారు చేశారు. కొత్త దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మిస్తారు. హేమ & షాలిని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తారు, సాయి కృష్ణ బొబ్బా, రామాచారి ఎం సహ నిర్మాతలు. ఈ రోజు సినిమా టీం ఒక యానిమేషన్ వీడియో ద్వారా సినిమా టైటిల్‌ను అనౌన్స్ చేశారు.

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభం

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ జంట గా చిత్రం ప్రారంభంబాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ హీరో, హీరోయిన్ గా మెహర్ యరమతి దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త చిత్రం రూపొందుతోంది. యువ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై యువ కృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ రోజు రామానాయుడు స్టూడియో లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎస్కేఎన్ క్లాప్ కొట్టారు. వంశీ నందిపాటి కెమరా స్విచాన్ చేశారు.

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైంది

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైందిఅమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత నటించిన మూవీ జిన్. నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మించిన చిత్రం. ఈ మూవీకి చిన్మయ్ రామ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాజ్ కందుకూరి, వీరభద్రం చౌదరి, సోహెల్ వంటి వారు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

నటిపై లైంగిక దాడి కేసు - నిర్దోషిగా మంజు వారియర్ మాజీ భర్త... న్యాయం జరగలేదు...

నటిపై లైంగిక దాడి కేసు - నిర్దోషిగా మంజు వారియర్ మాజీ భర్త... న్యాయం జరగలేదు...గత 2017 నాటి నటిపై లైంగికదాడి కేసులో కోర్టు తాజాగా తీర్పును వెలువరించింది. ఈ కేసులో ఏ1 నిందితుడుగా ఉన్న నటుడు దిలీప్‌ను కోర్టు నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది. అయితే, ఆయన మాజీ భార్య, సినీ నటి మంజు వారియర్ మాత్రం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయవ్యవస్థపై తనకు పూర్తిగా గౌరవం ఉన్నప్పటికీ బాధితురాలికి న్యాయం ఇంకా అసంపూర్తిగానే ఉందని పేర్కొన్నారు.

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ కాంబినేషన్ లో చిత్రం లాంచ్

Bobby Simha: బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ కాంబినేషన్ లో చిత్రం లాంచ్బాబీ సింహా, హెబ్బా పటేల్ హీరో, హీరోయిన్ గా మెహర్ యరమతి దర్శకత్వంలో ఓ కొత్త చిత్రం రూపొందుతోంది. యువ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై యువ కృష్ణ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఈ రోజు రామానాయుడు స్టూడియో లో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎస్కేఎన్ క్లాప్ కొట్టారు. వంశీ నందిపాటి కెమరా స్విచాన్ చేశారు.
