భారత క్రికెటర్లందరూ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ఆడాల్సిందే : బీసీసీఐ
భారత క్రికెటర్లకు బీసీసీఐ ఓ షరతు విధించింది. త్వరలో ప్రారంభంకానున్న విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత జాతీయ జట్టు ఆటగాళ్లందరూ ఈ టోర్నీలో కనీసం రెండు మ్యాచ్లు ఆడాలని ఆదేశించింది. దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న ఐదు టీ20ల సిరీస్ డిసెంబర్ 19న ముగియనుంది. మళ్లీ జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్తో భారత్ మూడు వన్డేల సిరీస్లో తలపడనుంది.
ఈ మూడు వారాల విరామంలో భారత సీనియర్ ఆటగాళ్లంతా దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడాలని బోర్డు కోరుకుంటోంది. విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి అందుబాటులో ఉండాలని ప్లేయర్లకు అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దేశవాళీ క్రికెట్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. స్టార్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే విజయ్ హజారే ట్రోఫీకి అందుబాటులో ఉంటామని ఆయా జట్లకు సమాచారం ఇచ్చారు.
'డిసెంబర్ 24 నుంచి న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ మొదలయ్యేనాటికి విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఒక్కో జట్టు ఆరు మ్యాచ్లు ఆడేలా షెడ్యూల్ రూపొందించారు. ఏ రెండు మ్యాచ్లు ఆడాలనుకునేది ఆటగాళ్లు, వారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాష్ట్రాల క్రికెట్ సంఘాలు నిర్ణయించుకోవాలి. ఈ ట్రోఫీలో ఆడటం ఐచ్ఛికం కాదని, ఖచ్చితంగా ఆడాలని ఆటగాళ్లకు చెప్పాం' అని బీసీసీఐ సీనియర్ అధికారి పీటీఐతో అన్నారు. ఎవరైనా ఆటగాడు ఫిట్గా లేడని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ప్రకటిస్తే సదరు ప్లేయర్కు మినహాయింపు ఉంటుంది.