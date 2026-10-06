అజిత్ అగార్కర్ను అలా సాగనంపిన బీసీసీఐ
భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్ పదవీకాలం ముగిసింది. అక్టోబరు నాలుగో తేదీతో అగార్కర్కు బీసీసీఐకు మధ్య ఉన్న ఒప్పందం ముగిసిపోయింది. దీంతో తాజాగా జరిగిన కమిటీ సమావేశానికి అగార్కర్ గైర్హాజరయ్యారు.
అజిత్ అగార్కర్ కాంట్రాక్ట్ ఈ నెల 4వ తేదీతో ముగియగా, తాజాగా గౌహతి వేదికగా జరిగిన బీసీసీఐ సమావేశానికి ఆయన దూరంగా ఉన్నారు. దీంతో ఆయన సెలక్షన్ కమిటీ చైర్మన్ పదవి నుంచి వైదొలగినట్టేనని స్పష్టమవుతోంది.
ఇదే విషయంపై ప్రముఖ స్పోర్ట్ వెబ్ సైట్ క్రిక్ బజ్ కథన మేరకు.. అగార్కర్ గైర్హాజరీలో, సెలక్షన్ కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్న మాజీ స్పిన్నర్ ప్రజ్ఞాన్ ఓఝాను సమావేశానికి ఛైర్మన్గా వ్యవహరించాలని బీసీసీఐ కోరినట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుతం టీమిండియా తదుపరి చీఫ్ సెలక్టర్గా ప్రజ్ఞాన్ ఓఝా పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది. ప్రస్తుత సెలక్షన్ ప్యానెల్లో ఉన్నవారిలో అత్యధిక టెస్టులు ఆడిన అనుభవం ఓఝాకే ఉంది. ఓఝా 24 టెస్టులు ఆడగా.. సుందర్ దాస్ 23, ఆర్పీ సింగ్ 14, అజయ్ రాత్రా 6 టెస్టుల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఈ సీనియారిటీ కారణంగానే ఆయనకు చైర్మన్ పదవి దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
అయితే, చీఫ్ సెలక్టర్ ఎంపిక ప్రక్రియపై ఇంకా పూర్తి స్పష్టత రాలేదు. ఓఝానే పూర్తిస్థాయి ఛైర్మన్ కొనసాగిస్తారా? లేక కొత్త వారిని నియమిస్తారా? అనేది తేలాల్సి ఉంది. గత కొంతకాలంగా మాజీ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ పార్థివ్ పటేల్ పేరు కూడా ఈ పదవికి వినిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ తుది నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.