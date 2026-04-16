గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026 (16:43 IST)

భారత క్రికెట్ జట్టులోకి వైభవ్ సూర్యవంశీకి చోటు?

యువ క్రికటెర్ వైభవ్ సూర్యవంశీకి భారత సీనియర్ క్రికెట్ జట్టులో చోటు దక్కనుందనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. కేవలం 15 యేళ్ల వయసుకే తన అద్భుతమైన బ్యాటింగ్‌లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించి వైభవ్...ఇపుడు బీసీసీఐ సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించాడు. దీంతో అతన్ని సీనియర్ జట్టులోకి తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. 
 
ప్రస్తుతం స్వదేశంలో జరుగుతున్న ఐపీఎల్ 2026 సీజనులో ఇప్పటికే రెండు అర్ధ సెంచరీలు బాదిన ఈ యువ సంచలనం, బీసీసీఐ సెలక్టర్లను బాగా ఆకట్టుకున్నాడు. రాబోయే ఐర్లాండ్ పర్యటనలో అతడికి అవకాశం దక్కవచ్చని ప్రచారం జరుగుతుండగా, ఈ పరిణామం సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్ల ప్లేస్‌కు ఎర్త్ పెట్టేలా కనిపిస్తోంది. 
 
పీటీఐ కథనం ప్రకారం ఐర్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లే జట్టు కోసం వీసా ప్రక్రియ నిమిత్తం సెలక్టర్లు 35 మందితో కూడిన ప్రాథమిక జాబితాను సిద్ధం చేశారు. ఈ జాబితాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు కూడా ఉన్నట్లు ఓ బీసీసీఐ అధికారి వెల్లడించారు. 'జట్టు నేరుగా ఐర్లాండ్‌కు వెళ్లనున్నందున, యూకే వీసా సరిపోదు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేకంగా ఐరిష్ వీసా అవసరం. దీనికోసం కనీసం 35 మంది ఆటగాళ్ల పేర్లను ఇవ్వాలని బీసీసీఐ లాజిస్టిక్స్ విభాగం కోరింది" అని ఆ అధికారి తెలిపారు.
 
అయితే, వైభవు తుది జట్టులోకి తీసుకోవడం సెలక్టర్లకు కత్తి మీద సాములా మారింది. ప్రస్తుతం భారత జట్టులో అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, సంజూ శాంసన్ రూపంలో ముగ్గురు అగ్రశ్రేణి ఓపెనర్లు ఉన్నారు. వీరంతా టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో అర్ధ సెంచరీలు సాధించిన వారే కావడం గమనార్హం. వీరితో పాటు యశస్వి జైస్వాల్ కూడా రేసులో ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో నాలుగో ఓపెనర్‌గా వైభవ్‌ను తీసుకుంటే, వీరిలో ఒకరిని తప్పించాల్సి వస్తుంది.
 
ఈ ఎంపిక వ్యవహారం కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థానానికే ఎసరు పెట్టేలా ఉంది. 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత సూర్యకుమార్ పేలవ ఫామ్తో సతమతమవుతున్నాడు. అతని సగటు 20 కంటే తక్కువగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో "వైభవ్ అరంగేట్రానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని సెలక్టర్లు భావిస్తున్నారు. కానీ, అభిషేక్ లేదా సంజూను తప్పించాలంటే బలమైన కారణాలు చెప్పాలి. వారిలో ఒకరిని తొలగిస్తే, ఫామ్‌లో లేని సూర్యకుమార్ జట్టులో ఎలా కొనసాగుతున్నాడనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది" అని సదరు బీసీసీఐ అధికారి వివరించారు. దీంతో యువ ప్రతిభకు అవకాశం ఇవ్వాలా? లేక ఫామ్ ఉన్న సీనియర్లకే పెద్దపీట వేయాలా? అనే సంక్లిష్టమైన సవాలు ఇప్పుడు సెలక్షన్ కమిటీ ముందు ఉంది. 

వీధి కుక్కల బెడద తప్పట్లేదు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తంగళ్ళపల్లి మండల కేంద్రంలో వీధి కుక్కలు వెంబడించడంతో గాయపడి, చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడు మరణించాడు. ఆదిత్యగా గుర్తించిన ఆ బాలుడు, రెండు వారాలకు పైగా మృత్యువుతో పోరాడి, బుధవారం రాత్రి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచాడు. ఈ ఘటన 15 రోజుల క్రితం, ఆదిత్య తన ఇంటి సమీపంలో ఆడుకుంటున్న సమయంలో జరిగింది.

మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉంది: పవన్‌ కల్యాణ్‌దేశంలోని చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే చట్టసవరణ బిల్లులు పార్లమెంట్‌ ముందుకు రావడాన్ని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్వాగతించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు జనసేన కట్టుబడి ఉందన్నారు. 2019 ఎన్నికల్లోనే మహిళా రిజర్వేషన్లపై స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు. ఈ సవరణతో చట్టసభల్లో మహిళలకు సరైన ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుందన్నారు.

మహిళ బిల్లులో ఓబీసీ సబ్ కోటా ఉండాల్సిందే.. లేకుంటే ఉద్యమం తప్పదు.. కవితమహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు బదులుగా, నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను (Delimitation) ఓబీసీ ఉప-కోటాతో అనుసంధానించాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత గురువారం పేర్కొన్నారు. తద్వారా ఓబీసీ మహిళలు తమకు దక్కాల్సిన న్యాయబద్ధమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని పొందగలరని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు బుధవారం వెల్లడైన విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఈ ఫలితాల వెల్లడికి ముందు ఓ విద్యార్థితో వింత పని చేయించింది. ఆ వింత పనేంటో పరిశీలిస్తే, ఇంటర్ ఫలితాలు వెలువడక ముందే ఏకంగా ఇంటర్ బోర్డు అధికారులకే ఫోన్ చేసి తనను ఎలాగైన పాస్ చేయాలంటూ వేడుకున్నాడు. ఈ ఘటన విశాఖపట్నంలో చోటుచేసుకుంది.

ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ మరో అరుదైన రికార్డును సృష్టించారు. తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గం స్థాయిని పెంచారు. ఇప్పటివరకు పిఠాపురం సెకండ్ గ్రేడ్‌ మున్సిపాలిటీగా ఉంది. ఇపుడు దీన్ని సెలక్షన్ గ్రేడ్ స్థాయికి ప్రభుత్వం పెంచింది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ హోదా పెంపుతో పట్టణ అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల రూపకల్పన పనులు మరిమంత వేగవంతం కానున్నాయి.

పవర్ సోప్స్ లిమిటెడ్ నుండి కోటి రూపాయల నష్టపరిహారం కోరుతూ నటి తమన్నా భాటియా దాఖలు చేసిన కేసును మద్రాస్ హైకోర్టు కొట్టివేయడంతో ఆమెకు న్యాయపరంగా ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఈ విషయం 2011 నాటిది, అప్పుడు తమన్నా పుదుచ్చేరికి చెందిన ఈ కంపెనీపై కేసు దాఖలు చేశారు. బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తన ఒప్పందం ముగిసిన తర్వాత కూడా, ఆ కంపెనీ తన ఫోటోలను సబ్బుల కవర్లు, ప్రకటనలపై వాడుతూనే ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ప్రకారం, ఈ అనధికారిక వాడకం తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసిందని, అందుకే ఆమె నష్టపరిహారం కోరారు. అయితే, గతంలో కూడా ఈ కేసు ఆమెకు అనుకూలంగా రాలేదు.

నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ నటిస్తున్న 'స్వయంభు' చిత్రం నుండి మొదటి పాట అయిన రారా దేవరా.. సాంగ్ నేడు విడుదలైంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రమో విడుదల చేశారు. మంచి ఎమోషనల్ సాంగ్ గా రవి బస్రూర్‌ బాణీలతో ఆకట్టుకుంది. నిఖిల్, సంయుక్త, నభా నటేష్ తోపాటు వందలాది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.

తిరువీర్ హీరోగా, ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'పాపం ప్రతాప్'. కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాకేశ్ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ నుంచి రాబోతున్న ఈ సినిమా. ఏప్రిల్ 17న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ గ్రాండ్‌గా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్‌ జిఎంబి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా అందిస్తోంది. ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చిన తర్వాత, టీం ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ సింగిల్ 'ఓ సుందరి' ని రిలీజ్ చేశారు.

పవర్ పేట చిత్రానికి సంగీతాన్ని మణిశర్మ అందిస్తుండగా, సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను మధీ నిర్వహిస్తున్నారు. జాతీయ అవార్డు గ్రహీత శ్రీకర్ ప్రసాద్ ఎడిటర్. రామకృష్ణ, మోనిక ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌ను చూసుకుంటున్నారు. సౌండ్ డిజైన్‌ను సచిన్ సుధాకరన్, హరిహరన్ రూపొందిస్తున్నారు.
