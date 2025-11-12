బుధవారం, 12 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి

వన్డే జట్టులో స్థానం కావాలా.. అయితే కోహ్లీ, రోహిత్ దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడాల్సిందే..

virat kohli
టీమిండియా సీనియర్ స్టార్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మల వన్డే భవిష్యత్తుపై బీసీసీఐ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీరికి టీమిండియా వన్డే జట్టులో స్థానం దక్కాలంటే.. వారిద్దరూ తప్పనిసరిగా దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడాలని స్పష్టం చేసింది. టెస్టులు, టీ20ల నుంచి ఇప్పటికే తప్పుకున్న ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాలు ప్రస్తుతం కేవలం 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్‌లో మాత్రమే ఆడుతున్నారు.
 
ఈ నేపథ్యంలో వారి మ్యాచ్ ఫిట్‌నెస్‌ను నిర్ధారించుకోవడానికే బోర్డు ఈ నిబంధన విధించినట్లు తెలుస్తోంది. దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్‌కు జట్టు ఎంపిక జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ విషయం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
 
డిసెంబర్ 24 నుంచి ప్రారంభం కానున్న విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో వీరిద్దరూ ఆడాలని బోర్డు సూచించినట్లు సమాచారం. ఇక బీసీసీఐ ఆదేశాలకు రోహిత్ శర్మ సానుకూలంగా స్పందించాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఆడేందుకు తాను అందుబాటులో ఉంటానని ముంబై క్రికెట్ అసోసియేషన్ (MCA)కు సమాచారం ఇచ్చాడు. అయితే, విరాట్ కోహ్లీ మాత్రం తన లభ్యతపై ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు.

తను చనిపోయినట్లు టీవీలో వస్తున్న వార్తను చూస్తున్న నటుడు ధర్మేంద్ర, ఇంతకన్నా దారుణం ఏముంటుంది?

తను చనిపోయినట్లు టీవీలో వస్తున్న వార్తను చూస్తున్న నటుడు ధర్మేంద్ర, ఇంతకన్నా దారుణం ఏముంటుంది?వయసురీత్యా అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ధర్మేంద్ర ఇటీవల ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆయన అలా చేరారో లేదో... కొద్ది గంటల్లోనే ఆయన చనిపోయారంటూ కొన్ని మీడియా ఛానళ్లు వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలను చూసిన ధర్మేంద్ర కుటుంబం తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ధర్మేంద్ర బ్రతికి వుండగానే చనిపోయారంటూ వార్తలను ప్రచారం చేయడంపై ఆగ్రహం, ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ధర్మేంద్ర తను ఆరోగ్యంగానే వున్నానంటూ ఓ వాయిస్ మెసేజ్ ఇప్పించారు. ఐనా వార్తల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు, తను చనిపోయినట్లు టీవీల్లో వస్తున్న వార్తను ధర్మేంద్ర స్వయంగా చూసి బాధపడ్డారు.

డాక్టర్ షాహీన్ సిద్ధిఖీ: అద్భుతమైన బోధకురాలు ఉగ్రవాదిగా ఎలా మారిపోయింది?!

డాక్టర్ షాహీన్ సిద్ధిఖీ: అద్భుతమైన బోధకురాలు ఉగ్రవాదిగా ఎలా మారిపోయింది?!లక్నోకు చెందిన డాక్టర్ షాహీన్ సిద్ధిఖీ దశాబ్ద కాలంగా కనిపించకుండా పోయిన తర్వాత AK-47 రైఫిల్, లైవ్ కార్ట్రిడ్జ్‌లతో తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఉగ్రవాదంలో ఉన్నత విద్యావంతులు కూడా ఏదోవిధంగా ఇందులో పాల్గొన్నారని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. లక్నోలో షాహీన్ అరెస్టు ఒక ఉగ్రవాద మాడ్యూల్‌కు లింక్. డాక్టర్ షాహీన్ నుండి AK-47 రైఫిల్, లైవ్ కార్ట్రిడ్జ్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ పోలీసులు, ఉత్తర ప్రదేశ్ ATS సంయుక్త ఆపరేషన్‌లో ఆమెను అరెస్టు చేసిన తర్వాత, ఆమె 2013 నుండి కనిపించకుండా పోయిందని, ఇప్పుడు అంతర్రాష్ట్ర ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌తో ముడిపడి ఉందని వెల్లడైంది.

నవంబర్ 21లోపు కోర్టుకు హాజరు అవుతాను.. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి

నవంబర్ 21లోపు కోర్టుకు హాజరు అవుతాను.. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిఅక్రమ ఆస్తుల కేసుకు సంబంధించి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాన నిందితుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్‌లోని సీబీఐ కోర్టుకు నవంబర్ 21 లోపు హాజరు అవుతానని తెలియజేశారు. యూరప్ పర్యటన నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వ్యక్తిగత హాజరు నుండి మినహాయింపు కోరిన జగన్, మంగళవారం విచారణలో మినహాయింపు పిటిషన్‌ను ఉపసంహరించుకున్నారు.

పవన్ గారూ.. దీనిని భక్తి అనరు.. రాజకీయ నటన అంటారు.. ఆర్కే రోజా ఫైర్

పవన్ గారూ.. దీనిని భక్తి అనరు.. రాజకీయ నటన అంటారు.. ఆర్కే రోజా ఫైర్ఏపీ మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా.. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌పై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలంటూ పవన్ చేసిన కామెంట్లను రోజా తప్పుబట్టారు. పవన్ కల్యాణ్ ధర్మం గురించి మాట్లాడటం కేవలం రాజకీయ నటన అని, అందులో ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి లేదని దుయ్యబట్టారు. ఇతరులకు నీతులు చెప్పే ముందు, ముందు మీరు నిలకడగా ఉండటం నేర్చుకోండి.

హైదరాబాదులో విదేశీ మహిళలతో వ్యభిచారం.. స్టూడెంట్ వీసాతో వచ్చి..?

హైదరాబాదులో విదేశీ మహిళలతో వ్యభిచారం.. స్టూడెంట్ వీసాతో వచ్చి..?న్యూ హఫీజ్‌పేట్‌లోని సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్‌ కాలనీలో జరుగుతున్న ఓ వ్యభిచార ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. సోమవారం రాత్రి పోలీసులు ఆ ఇంటిపై దాడి చేసి తనిఖీలు చేపట్టగా, అక్కడ విదేశీ మహిళలతో వ్యభిచారం జరుగుతున్నట్లు నిర్ధారించారు. ఈ రాకెట్‌ను లైబేరియా దేశానికి చెందిన డేరియస్ (28) నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించిన సమంత.. నటి, నిర్మాత, వ్యాపారవేత్తగా శామ్ అదుర్స్

కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించిన సమంత.. నటి, నిర్మాత, వ్యాపారవేత్తగా శామ్ అదుర్స్టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించింది. ట్రూలీ స్మా పేరుతో తన కొత్త క్లాతింగ్ బ్రాండ్‌ను ఆమె ప్రారంభించారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది.. అనే క్యాప్షన్‌తో ప్రమోషనల్ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇప్పటికే సమంత సాకీ పేరుతో ఓ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్‌ను విజయవంతంగా నడుపుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే పెర్ఫ్యూమ్ వ్యాపారంలోకి కూడా అడుగుపెట్టారు. ఇప్పుడు ట్రూలీ స్మాతో ఫ్యాషన్ రంగంలో తన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని మరింత విస్తరిస్తున్నారు.

మైనర్ బాలికతో శృంగారం చేసే మహానుభావులకు థ్రిల్‌గా ఉంటుంది : చిన్మయి

మైనర్ బాలికతో శృంగారం చేసే మహానుభావులకు థ్రిల్‌గా ఉంటుంది : చిన్మయిఒక బాధితురాలు శృంగారానికి సహకరించనపుడు ఆమెను బెదిరించి లొంగదీసుకోవడం దారుణమని ప్రముఖ గాయని చిన్మయి అభిప్రాయపడ్డారు. పనిలోపనిగా ఆమె ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్‌పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మైనర్ బాలికపై లైంగిక వేధింపుల కేసులో జానీ మాస్టర్ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.

అక్కినేని నాగార్జున ఫ్యామిలీకి సారీ చెప్పిన మంత్రి కొండా సురేఖ

అక్కినేని నాగార్జున ఫ్యామిలీకి సారీ చెప్పిన మంత్రి కొండా సురేఖటాలీవుడ్ నటుడు అక్కినేని నాగార్జునపై తాను గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ మంత్రి కొండా సురేఖ సోషల్ మీడియాలో వివరణ విడుదల చేశారు. తన వ్యాఖ్యలు నాగార్జున గారిని లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులను కించపరచడానికి ఉద్దేశించలేదని ఆమె పేర్కొన్నారు. నాగార్జున గారికి సంబంధించి నేను చేసిన ప్రకటనను ఉపసంహరించుకుంటున్నాను. నాగార్జున గారిని లేదా ఆయన కుటుంబ సభ్యులను బాధపెట్టడానికి అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదని నేను స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నాను.

చికిరి చికిరి పాటకు నేపాల్ అమ్మాయి స్టెప్పులు.. అదరగొట్టేసిందిగా.. ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)

చికిరి చికిరి పాటకు నేపాల్ అమ్మాయి స్టెప్పులు.. అదరగొట్టేసిందిగా.. ట్రెండింగ్‌లో మీసాల పిల్ల (video)మెగా హీరో రామ్ చరణ్ పెద్ది సాంగ్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో వుంది. రామ్ చరణ్ నటిస్తున్న పెద్ది షూటింగ్ శరవేగంగా జరుపుకున్న తరుణంలో ఈ సినిమాలోని తొలి సింగిల్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వైరల్ అయ్యింది. చికిరి చికిరి అనే పాటకు చెర్రీ చేసిన డ్యాన్స్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్నీ వర్గాల ఫ్యాన్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పాటకు చాలామంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయన్సర్లతో పాటు సాధారణ ప్రజలు కూడా స్టెప్పులేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తున్నారు.

ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన ధర్మేంద్ర... ఇంట్లోనే వైద్య సేవలు

ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన ధర్మేంద్ర... ఇంట్లోనే వైద్య సేవలుఅనారోగ్యంతో ఇటీవల ఆస్పత్రిలో చేరిన ప్రముఖ బాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు ధర్మేంద్ర (89) బుధవారం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆయనకు ఇంట్లోనే వైద్య సేవలు కొనసాగుతాయని కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. సెప్టెంబరు 31వ తేదీన ఆయనను ముంబై మహానగరంలోని బ్రీచ్ కాండీ ఆస్పత్రిలో చేర్చిన విషయంతెల్సిందే. శ్వాసపీల్చడంతో అసౌకర్యంగా ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను హుటాహుటిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. అయితే, బుధవారం ఉదయం 7.30 గంటల ప్రాంతంలో ధర్మేంద్రను ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసినట్టు ఆయనకు చికిత్స అందించిన డాక్టర్ ప్రతీత్ సందానీ వెల్లడించారు. కుటుంబ సభ్యుల వినతి మేరకు ధర్మేంద్రకు ఇంట్లోనే వైద్య సేవలు కొనసాగిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.
