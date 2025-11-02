ఆదివారం, 2 నవంబరు 2025
మన అమ్మాయిలు వరల్డ్ కప్ గెలుచుకుంటే.. రూ. 125 కోట్ల భారీ బహుమతి?

భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు చరిత్ర పుటల్లోకి అడుగుపెడుతోంది. మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడనుంది. ఆదివారం నవీ ముంబైలో జరిగే ఈ టోర్నమెంట్‌లో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలోని జట్టు వెండి పతకాన్ని గెలుచుకుంటే వారికి భారీ నగదు బహుమతిని అందించడానికి బీసీసీఐ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉంది. 
 
బీసీసీఐ మాజీ కార్యదర్శి, ప్రస్తుత ఐసీసీ చైర్మన్ జే షా సూచించిన సమాన వేతనం విధానాన్ని అనుసరించి, గత సంవత్సరం అమెరికాలో జరిగిన టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత రోహిత్ శర్మ నేతృత్వంలోని జట్టుకు ఇచ్చిన మొత్తాన్ని జట్టుకు కూడా ఇవ్వాలని ఉన్నతాధికారులు ఆలోచిస్తున్నారని భావిస్తున్నారు. 
 
పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్‌లో దక్షిణాఫ్రికాను ఫైనల్‌లో ఓడించినందుకు మొత్తం జట్టు ఆటగాళ్లు, సహాయక సిబ్బందికి రూ. 125 కోట్ల భారీ బహుమతి లభించింది. పురుషులు, మహిళలకు సమాన వేతనాన్ని బీసీసీఐ మద్దతు ఇస్తుంది. అందువల్ల మన అమ్మాయిలు ప్రపంచ కప్ గెలిస్తే, పురుషుల ప్రపంచ విజయంతో పోలిస్తే బహుమతి తక్కువ కాదని చాలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
 
కానీ వారు కప్ గెలవడానికి ముందు ప్రకటన చేయడం మంచిది కాదని బీసీసీఐ వర్గాల సమాచారం. 2017 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో లార్డ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్ చేతిలో 9 పరుగుల తేడాతో భారత మహిళా జట్టు ఓడిపోయినప్పుడు, బీసీసీఐ ఆడే ప్రతి సభ్యురాలికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 50 లక్షల చొప్పున బహుమతి ఇచ్చింది. 

