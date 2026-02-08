ఒక కలలా జరిగిపోయింది... జట్టులోకి ఎంపికపై సిరాజ్ స్పంజన
భారత్ శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిచ్చే ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ కోసం టీమిండియాలోకి మహ్మద్ సిరాజ్ను చివరి నిమిషంలో తీసుకున్నారు. స్పెషన్లో జరిగే రియల్ మాడ్రిడ్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూసేందుకు వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో తనకు అనూహ్యంగా జట్టు నుంచి పిలుపు వచ్చిందని తెలిపాడు. గాయపడిన హర్షిత్ రాణా స్థానంలో సిరాజ్ను సెలక్టర్లు ఎంపిక చేసిన విషయం తెల్సిందే.
ఈ ఆసక్తికర విషయాన్ని సిరాజ్ మ్యాచ్ అనంతరం పంచుకున్నాడు. రెండు రోజుల క్రితం సూర్య భాయ్ నాకు ఫోన్ చేసి మియా బ్యాగులు సర్దుకుని వెంటనే ముంబైకు వచ్చెయ్ అన్నాడు. నేను నమ్మకుండా భాయ్.. ఝోక్ చేయకు.. ఇది జరిగే పని కాదు అని చెప్పాను. కానీ అతను నేను నిజమే చెబుతున్నా.. రెడీ అవ్వు అని బదులిచ్చాడు అని సిరాజ్ వివరించాడు.
సూర్య ఫోన్ చేసిన కొద్దిసేపటికే సెలక్షన్ కమిటీ సభ్యుడు ప్రగ్యాన్ ఓఝా కూడా ఫోన్ చేసి ఇదే విషయం చెప్పడంతో తన ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయని అన్నాడు. ఫిబ్రవరి 15న రియల్ మాడ్రిడ్ గేమ్ చూసేందుకు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. టిక్కెట్లు కూడా బుక్ అయ్యాయి. కానీ, దేవుడు ఏది రాసిపెడితే అదే జరుగుతుంది అని సిరాజ్ వ్యాఖ్యానించాడు.
గత కొంతకాలంగా టీ20లకు దూరంగా ఉండటంతో ప్రపంచ కప్లో చోటు దక్కుతుందని తాను అసస్లు ఊహించలేదన్నాడు. జట్టు బలం అండ్ కండిషనింగ్ కోచ్ నాకు మేసేజ్ చేసినపుడు కూడా, నేను రెండు నాలుగు రోజుల మ్యాచ్ ఆడి అలసిపోయాను. నాకు రెస్ట్ కావాలని చెప్పాను. అలాంటిది ముంబైకి ఫ్లైట్లో వెళుతున్నాడు ఇదంతా ఓ కలలా అనిపించింది అని తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నాడు.