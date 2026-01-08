గురువారం, 8 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 8 జనవరి 2026 (11:37 IST)

ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ : టీమిండియాకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ.. తిలక్ వర్మకు గాయాలు

Tilak varma
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026కు ముందు టీమ్ఇండియాకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. బ్యాటర్ తిలక్ వర్మకు గాయమైంది. ఆయన పొట్ట కింది భాగంలో దెబ్బతగిలింది. దీంతో అతనికి ఆపరేషన్ చేశారు. ఈ కారణంగా ఆయన కోలుకోవడానికి ఇంకా కొన్ని వారాల సమయం పట్టొచ్చు అని వైద్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే జనవరి 21 నుంచి న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న ఐదు టీ20ల సిరీస్‌కు ఈ హైదరాబాదీ క్రికెటర్ దూరమయ్యాడు. 
 
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో హైదరాబాద్‌ మ్యాచ్‌లు రాజ్‌కోట్‌లో జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌ జట్టుకు తిలక్ వర్మ నాయకత్వం వహిస్తుండగా.. ఇటీవల అతనికి పొట్ట కింది భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి వచ్చింది. వెంటనే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి స్కానింగ్ చేయించారు. 
 
తక్షణమే శస్త్రచికిత్స చేయాలని వైద్యులు సూచించారు. దీంతో తిలక్‌‌కు సర్జరీ చేశారు. ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంది. దీంతో మూడు, నాలుగు వారాలు ఆటకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా కివీస్‌తో టీ20 సిరీస్‌కు ఈ కుర్రాడు అందుబాటులో ఉండడు. అతని స్థానంలో ఇప్పటివరకు మరొకరిని జట్టులోకి తీసుకోలేదు. ఏది ఏమైనా కొంతకాలంగా జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఉన్న తిలక్ టీ20 ప్రపంచ కప్ ముందు గాయపడటం టీమిండియాకు భారీ దెబ్బే. 

ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్‌జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?

ONGC: కోనసీమ జిల్లా... ఓఎన్‌జీసీ బావిలో తగ్గని మంటలు.. నాలుగో రోజు కూడా?కోనసీమ జిల్లాలోని ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఓఎన్‌జీసీ) బావిలో గురువారం వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా మంటలు చెలరేగాయి.మల్కిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలోని మోరి-5 బావి వద్ద పేలుడును నియంత్రించడానికి ఓఎన్‌జీసీ బృందాలు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాయి. మంటల తీవ్రత తగ్గినందున, ఓఎన్‌జీసీ సిబ్బంది బావిపై మంటలను ఆర్పేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయినా మంటలను అదుపుచేయలేకపోతున్నారు.

కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతా.. పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ : జేసీ ప్రభాకర్ ఫైర్ (Video)

కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతా.. పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ : జేసీ ప్రభాకర్ ఫైర్ (Video)తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి, ధర్మవరం మాజీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకటరామిరెడ్డిపై టీడీపీ సీనియర్ నేత, తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ మరోమారు రెచ్చిపోయారు. కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతానంటూ హెచ్చరించారు. పైగా, పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ అంటూ అన్నారు. వైకాపా హయాంలో తాను సొంతూర్లోనే ఉన్నానని, ఇపుడు కూడా అక్కడే ఉన్నానని చెప్పారు. తనకు ముస్లింలు కూడా ఓట్లు వేశారు కాబట్టే అక్కడ కూర్చొనివున్నట్టు చెప్పారు. ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి నియోజకవర్గానికి ఏం చేశారని, ఉదయం గుడ్ మార్నింగ్, సాయంత్రం గుడ్ ఈవెనింగ్ తప్ప అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఆయనకు తమ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు ఏమైనా పోలిక ఉందా అంటూ ప్రశ్నించారు.

సంక్రాంతి పండగపూట ఆంధ్రాలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్

సంక్రాంతి పండగపూట ఆంధ్రాలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మె సైరన్ మోగనుంది. ఆర్టీసీలోని అద్దె బస్సుల యజమానులు ఈ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. సంక్రాంతి పండుగ పూట ఈ సమ్మె ప్రకటన ప్రభుత్వ వర్గాలతో పాటు ప్రయాణికులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

రఫ్పా రఫ్పా నినాదాలు... జంతుబలి, రక్తాభిషేకాలు చేసిన వారితో జగన్ భేటీ

రఫ్పా రఫ్పా నినాదాలు... జంతుబలి, రక్తాభిషేకాలు చేసిన వారితో జగన్ భేటీరఫ్పా రఫ్పా అంటూ నినాదాలు చేస్తూ, తన ఫ్లెక్సీలకు రక్తాభిషేకాలు చేసి, జంతు బలులిచ్చిన వైకాపా కార్యకర్తలతో వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా పలు చోట్ల పొట్టేళ్లను వైకాపా శ్రేణులు బలులిచ్చారు. వారితో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వారితో మాట్లాడుతూ, పార్టీకి అండగా ఉండాలని, ధైర్యంగా ఉండాలంటూ కోరారు.

ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న పాక్ యుద్ధ విమానాలు

ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న పాక్ యుద్ధ విమానాలుపహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్‌పై భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో బాంబులతో బీకర దాడి చేసింది. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌తో పాటు పాక్‌ సైనిక స్థావరంపై కూడా దాడి చేసింది. అయితే, ఈ దాడి తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్ తన తీరును మార్చుకోవడం లేదు. దీంతో పాక్ నేతలు పలు దఫాలుగా అభాసుపాలవుతున్నారు.

విజయ్ 'జన నాయగన్' మూవీ రిలీజ్ వాయిదా

విజయ్ 'జన నాయగన్' మూవీ రిలీజ్ వాయిదాకోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్‌'కు సెన్సార్ చిక్కులు ఉత్పన్నమయ్యాయి. దీంతో చిత్రం విడుదలను వాయిదా వేశారు. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ సోషల్ మీడియాలో ద్వారా వెల్లడించింది.

Maruthi: రాజా సాబ్ కు మొదటి రోజు వంద కోట్లకు పైగా వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం - టీజీ విశ్వప్రసాద్

Maruthi: రాజా సాబ్ కు మొదటి రోజు వంద కోట్లకు పైగా వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం - టీజీ విశ్వప్రసాద్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్". ఈ చిత్రాన్ని హారర్ కామెడీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ మూవీగా నిలిచిపోయేలా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు మారుతి. "రాజా సాబ్" సినిమాను భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో అన్ కాంప్రమైజ్డ్ గా నిర్మిస్తున్నారు నిర్మాతలు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు.

Anil Ravipudi: విమర్శలను తట్టుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఆదరణ పొందడం కష్టమైన పని : అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: విమర్శలను తట్టుకుని ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఆదరణ పొందడం కష్టమైన పని : అనిల్ రావిపూడిఇది నాకు తొమ్మిదో సినిమా. మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ముందుగా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన రైటర్స్ కి థాంక్యూ. మీసాల పిల్ల పెద్ద హిట్. అక్కడినుంచి ప్రతి సాంగ్ సూపర్ హిట్ అయింది.నయనతార గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే మా కోసం రెండు ప్రమోషన్స్ కూడా చేశారు. విక్టరీ వెంకటేష్ గారు ఫ్రెండ్, గైడ్. టెక్నికల్ గా వెంకటేష్ గారితో ఇది నాలుగో సినిమా. ఆయన చాలా పాజిటివ్ పర్సన్ అని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నారు.

Venkatesh: చిరంజీవి, నేను ఇద్దరం రఫ్ఫాడించేశాం. ఎంజాయ్ చేస్తారు: విక్టరీ వెంకటేష్

Venkatesh: చిరంజీవి, నేను ఇద్దరం రఫ్ఫాడించేశాం. ఎంజాయ్ చేస్తారు: విక్టరీ వెంకటేష్మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' తో ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్నారు. ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతూ విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రతో నటిస్తున్నారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటిస్తుండగా, శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. సినిమా ప్రమోషన్‌లు అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. ట్రైలర్, పాటలు సినిమా పై అంచనాలను భారీగా పెంచాయి.

Chiranjeevi: అవి తీపి జ్ఞాపకాలు. అదంతా ఈ జనరేషన్ తెలియజేసే ప్రయత్నం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi: అవి తీపి జ్ఞాపకాలు. అదంతా ఈ జనరేషన్ తెలియజేసే ప్రయత్నం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' తో ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్నారు. విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రతో నటిస్తున్నారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటిస్తుండగా, శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా గత రాత్రి హైదరాబాాద్ లో మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
