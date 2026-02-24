t20 ప్రపంచ కప్లో 100 పరుగులు సాధించిన తొలి కెప్టెన్ బ్రూక్ రికార్డ్
ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో మంగళవారం నాడు పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్-పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య సూపర్ 8 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ పోటీలో ఇంగ్లాండ్ జట్టు పాకిస్తాన్ జట్టుపై 2 వికెట్ల తేడాతో 5 బంతులు మిగిలి వుండగానే లక్ష్యాన్ని ఛేదించి ఘన విజయం సాధించింది. సెమీఫైనల్(semis) బెర్తు ఖాయం చేసుకున్నది. ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ బ్రూక్ అజేయ సెంచరీతో పాకిస్తాన్ బౌలర్ల బెండు తీసాడు. వికెట్ల వద్ద పాతుకుపోయి సెంచరీ కొట్టేవరకూ ఔట్ కాలేదు.
తొలుత టాస్ గెలిచిన పాకిస్తాన్ ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నది. ఫర్హాన్ 63 పరుగులు, ఆయుబ్ 7 పరుగులు, సల్మాన్ 5 పరుగులు, బాబర్ అజామ్ 25, ఫకర్ 25, షడాబ్ ఖాన్ 23, మహ్మద్ నవాజ్ 0, షహీన్ ఆఫ్రిది 2, సల్మాన్ 2 పరుగులు చేసారు. నిర్దేశించిన 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 164 పరుగులు చేసారు.
165 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండు జట్టుకు ఆదిలోనే షాకిచ్చారు పాకిస్తాన్ బౌలర్లు. ఫిల్ సాల్ట్ (0) షహీన్ అఫ్రిది బౌలింగులో డకౌట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత 3వ ఓవర్లో బట్లర్ కేవలం 2 పరుగులకే మళ్లీ షహీన్ బౌలింగులోనే అవుట్ కావడంతో పాకిస్తాన్ జట్టు సభ్యులు రొమ్ము విరుచుకున్నారు. ఐతే ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ బ్రూక్ మాత్రం తనదైన శైలిలో సిక్సర్లు, ఫోర్లు బాదుతూనే వున్నాడు. వచ్చినవారు వచ్చినట్లు ఔటై వెళ్లిపోతున్నా బ్రూక్ బాదుడు మాత్రం ఆపలేదు. బెతెల్ 8 పరుగులకే 5 ఓవర్లో ఔటయ్యాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన టామ్ కూడా కేవలం 2 పరుగులకే పెవిలియన్ దారి పట్టాడు. ఇలా ఇంగ్లాండ్ వికెట్లు టపటపా పడిపోవడంతో పాకిస్తాన్ జట్టుకు విజయం ఖాయం అయినట్లు కనిపించింది.
ఇంతలో శామ్ కుర్రమ్ (16) కెప్టెన్ బ్రూక్ కి అండగా నిలబడ్డాడు. దాంతో 12 ఓవర్ చివరికి 6 వికెట్లు కోల్పోయి 103 పరుగులు చేసింది ఇంగ్లాండ్. కెప్టెన్ బ్రూక్ మాత్రం పాకిస్తాన్ బౌలర్లను చితక్కొట్టాడు. కేవలం 51 బంతుల్లో 100 పరుగులు (10x4, 4X6) సాధించి టీ20 ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో తొలిసారిగా సెంచరీ చేసిన కెప్టెన్గా రికార్డు సృష్టించాడు. 17 ఓవర్లో బ్రూక్ ఔట్ కావడంతో అప్పటికి జట్టు స్కోరు 155. 3 ఓవర్లు మిగిలి వుండగా ఇంగ్లాండ్ వెంటవెంటనే 2 వికెట్లు.. విల్ జాక్స్ (28), జామీ(0) కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడినట్లు కనిపించింది. చివరి రెండు ఓవర్లలో కాస్తంత ఉత్కంఠ రేకిత్తించారు పాకిస్తాన్ బౌలర్లు. ఐతే జోఫ్రా ఆర్చర్ ఫోర్ కొట్టడంతో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించడమే కాకుండా సెమీఫైనల్ బెర్తు ఖాయం చేసుకున్నది.