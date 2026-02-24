మంగళవారం, 24 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 24 ఫిబ్రవరి 2026 (23:18 IST)

t20 ప్రపంచ కప్‌లో 100 పరుగులు సాధించిన తొలి కెప్టెన్ బ్రూక్ రికార్డ్

Brook
కర్టెసి-ట్విట్టర్
ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో మంగళవారం నాడు పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్-పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య సూపర్ 8 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ పోటీలో ఇంగ్లాండ్ జట్టు పాకిస్తాన్ జట్టుపై 2 వికెట్ల తేడాతో 5 బంతులు మిగిలి వుండగానే లక్ష్యాన్ని ఛేదించి ఘన విజయం సాధించింది. సెమీఫైనల్(semis) బెర్తు ఖాయం చేసుకున్నది. ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ బ్రూక్ అజేయ సెంచరీతో పాకిస్తాన్ బౌలర్ల బెండు తీసాడు. వికెట్ల వద్ద పాతుకుపోయి సెంచరీ కొట్టేవరకూ ఔట్ కాలేదు.
 
తొలుత టాస్ గెలిచిన పాకిస్తాన్ ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నది. ఫర్హాన్ 63 పరుగులు, ఆయుబ్ 7 పరుగులు, సల్మాన్ 5 పరుగులు, బాబర్ అజామ్ 25, ఫకర్ 25, షడాబ్ ఖాన్ 23, మహ్మద్ నవాజ్ 0, షహీన్ ఆఫ్రిది 2, సల్మాన్ 2 పరుగులు చేసారు. నిర్దేశించిన 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 164 పరుగులు చేసారు.
 
165 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లాండు జట్టుకు ఆదిలోనే షాకిచ్చారు పాకిస్తాన్ బౌలర్లు. ఫిల్ సాల్ట్ (0) షహీన్ అఫ్రిది బౌలింగులో డకౌట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత 3వ ఓవర్లో బట్లర్ కేవలం 2 పరుగులకే మళ్లీ షహీన్ బౌలింగులోనే అవుట్ కావడంతో పాకిస్తాన్ జట్టు సభ్యులు రొమ్ము విరుచుకున్నారు. ఐతే ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ బ్రూక్ మాత్రం తనదైన శైలిలో సిక్సర్లు, ఫోర్లు బాదుతూనే వున్నాడు. వచ్చినవారు వచ్చినట్లు ఔటై వెళ్లిపోతున్నా బ్రూక్ బాదుడు మాత్రం ఆపలేదు. బెతెల్ 8 పరుగులకే 5 ఓవర్లో ఔటయ్యాడు. ఆ తర్వాత వచ్చిన టామ్ కూడా కేవలం 2 పరుగులకే పెవిలియన్ దారి పట్టాడు. ఇలా ఇంగ్లాండ్ వికెట్లు టపటపా పడిపోవడంతో పాకిస్తాన్ జట్టుకు విజయం ఖాయం అయినట్లు కనిపించింది.
 
ఇంతలో శామ్ కుర్రమ్ (16) కెప్టెన్ బ్రూక్ కి అండగా నిలబడ్డాడు. దాంతో 12 ఓవర్ చివరికి 6 వికెట్లు కోల్పోయి 103 పరుగులు చేసింది ఇంగ్లాండ్. కెప్టెన్ బ్రూక్ మాత్రం పాకిస్తాన్ బౌలర్లను చితక్కొట్టాడు. కేవలం 51 బంతుల్లో 100 పరుగులు (10x4, 4X6) సాధించి టీ20 ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో తొలిసారిగా సెంచరీ చేసిన కెప్టెన్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. 17 ఓవర్లో బ్రూక్ ఔట్ కావడంతో అప్పటికి జట్టు స్కోరు 155. 3 ఓవర్లు మిగిలి వుండగా ఇంగ్లాండ్ వెంటవెంటనే 2 వికెట్లు.. విల్ జాక్స్ (28), జామీ(0) కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడినట్లు కనిపించింది. చివరి రెండు ఓవర్లలో కాస్తంత ఉత్కంఠ రేకిత్తించారు పాకిస్తాన్ బౌలర్లు. ఐతే జోఫ్రా ఆర్చర్ ఫోర్ కొట్టడంతో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించడమే కాకుండా సెమీఫైనల్ బెర్తు ఖాయం చేసుకున్నది.

దంపతుల మధ్య గొడవ.. రెండు నెలల పసికందును కట్టెల పొయ్యిలో పడేసిన తల్లి

దంపతుల మధ్య గొడవ.. రెండు నెలల పసికందును కట్టెల పొయ్యిలో పడేసిన తల్లికుటుంబ కలహాలు ఓ పసికందు ప్రాణాలు బలిగొంది. కుత్బుల్లాపూర్‌లోని దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘోరం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంగళవారం బౌరంపేటలో రెండు నెలల పసికందును తల్లి హత్య చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సదరు మహిళ ఆ పసికందు నోటిలో బట్టలు కుక్కి, చేతులు, కాళ్లు కట్టి, మండుతున్న కట్టెల పొయ్యిలో పడేసింది.

పవన్ కల్యాణ్ గ్రామస్వరాజ్యం సత్తా, నా ఓటు వేస్ట్ కాలేదంటున్న నెటిజన్ వీడియో

పవన్ కల్యాణ్ గ్రామస్వరాజ్యం సత్తా, నా ఓటు వేస్ట్ కాలేదంటున్న నెటిజన్ వీడియోఒరేయ్ ఇది ఐనపురం రోడ్డేనా? ముమ్మిడివరం టు ఐనపురం రోడ్డు ఒకప్పుడు గతుకులమయంగా వుండేది. మార్పు అనేది మనలో రావాలి. చూసావా ఐనపురం టు ముమ్మిడివరం రోడ్డు ఇలా వుంటుంది అని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసావా? నా ఓటు అయితే వేస్ట్ కాలేదు. ఈ రోడ్డు మీద గంటన్నరకు పైగా సమయం పట్టేది. ఈరోజు నిమిషాల్లో సుళువుగా వెళ్లిపోవచ్చు అంటూ నెటిజన్ ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసాడు. ఇలా ఒక్కచోటేకాదు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామాల రోడ్లు అద్దల్లా మారుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రజలు ఎంతో సంతోషంగా వీటి గురించి చెబుతున్నారు. రోడ్లు, నీటి సౌకర్యం... ఇలా పల్లెలకు అవసరమైన సౌకర్యాలు చకచకా జరిగిపోతున్నాయి.

Operation Octopus: డిజిటల్ మోసాలపై తెలంగాణ బ్రహ్మాస్త్రం.. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ రెడీ

Operation Octopus: డిజిటల్ మోసాలపై తెలంగాణ బ్రహ్మాస్త్రం.. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ రెడీడిజిటల్ మోసాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో స్కామ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేరాలపై తెలంగాణ సర్కారు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఈ కొత్త ప్రాజెక్టుకు ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న డిజిటల్ మోసాలపై పోరాటం, మొత్తం దేశానికి నిదర్శనంగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ మోసం నెట్‌వర్క్‌లను నిర్వీర్యం చేయడానికి రూపొందించబడింది. ఇటీవలి కాలంలో, పెట్టుబడి మోసాలు, ట్రేడింగ్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాలకు బాధితులు బలైపోతున్న కేసులు పెరిగాయి. ఫలితంగా వారు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును కోల్పోతున్నారు.

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య.. కారణం అదే..

ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఆత్మహత్య.. కారణం అదే..ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సభ్యులు ఒకేసారి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. రామరాజు (55), అతని భార్య మాధవి (50), వారి కుమారుడు శశాంక్ (24) తమ ఇంట్లోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారని పోలీసులు తెలిపారు. పొరుగింటి వారు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్ మార్చురీకి తరలించారు. ప్రాథమిక అంచనా ప్రకారం.. రామరాజు, శశాంక్ మాధవిని దిండుతో గొంతు కోసి చంపి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. రామరాజు ఉరి వేసుకోగా, శశాంక్ తన జీవితాన్ని ముగించడానికి కత్తితో తన మణికట్టును కోసుకున్నాడు.

భర్తను బ్రతికించుకునేందుకు భార్య రూ.8 లక్షలు అప్పు చేసి ఎయిర్ అంబులెన్స్, విమానం కూలింది

భర్తను బ్రతికించుకునేందుకు భార్య రూ.8 లక్షలు అప్పు చేసి ఎయిర్ అంబులెన్స్, విమానం కూలిందిఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలోని హోటల్ యజమాని సంజయ్ కుమార్ అగ్నిప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఆయన శరీరం 65 శాతం కాలిపోయింది. దీనితో మెరుగైన చికిత్స కోసం ఢిల్లీ వెళ్లాలని స్థానిక వైద్యులు తెలియజేసారు. దీనితో సంజయ్ భార్య అర్చన అప్పటికప్పుడు రూ. 8 లక్షలు అప్పు తీసుకుని గాయపడిన తన భర్తను రెడ్ బర్డ్ ఎయిర్వేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కి చెందిన ఎయిర్ అంబులెన్సులో ఢిల్లీకి తీసుకుని వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అర్చనతో పాటు మరో కుటుంబ సభ్యుడు, ఇద్దరు వైద్య సిబ్బంది, ఇద్దరు పైలెట్లు బైలుదేరారు. ఐతే విమానం టేకాఫ్ అయిన తర్వాత కొంత సమయానికి వాతావరణం ప్రతికూలంగా వుండటంతో విమానాన్ని కోల్ కతాకు మళ్లించాలని డీజీసీఎ సూచన చేసింది.

