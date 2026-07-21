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  4. Calcutta High Court Directs Arrest of IPL Cricketer Over Allegation of Rape, Criminal Intimidation
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 21 July 2026 (12:07 IST)

ప్రేమ- పెళ్లి పేరిట మోసం.. అత్యాచారం.. దాడి.. క్రికెటర్‌ అభిషేక్‌ను అరెస్ట్ చేయండి

Abishek Porel
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 21 Jul 2026 (12:07 IST)
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Abishek Porel
అత్యాచారం, నేరపూరిత బెదిరింపులు, ఇతర తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలతో ఒక వైద్య విద్యార్థిని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నమోదైన క్రిమినల్ కేసులో, క్రికెటర్ అభిషేక్ పోరెల్, మరో నిందితుడిని తక్షణమే అరెస్టు చేయాలని కోల్‌కత్తా హైకోర్టు సోమవారం ఆదేశించింది. 
 
అంతకుముందు జూన్‌లో, పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్నారని, ఆ తర్వాత తనపై దాడి చేసి నేరపూరిత బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తూ ఒక మహిళ బెంగాల్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ అయిన అభిషేక్ పోరెల్‌పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. 
 
గతంలో ఇండియా ఎ జట్టుతో కలిసి యూకే, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలకు వెళ్లిన పోరెల్, తనపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నింటినీ తీవ్రంగా ఖండించారు. హూగ్లీ జిల్లాలోని మోగ్రా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆ మహిళ, ఆమె తల్లి మంగళవారం ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు ఈ విషయంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.
 
ఫిర్యాదు ప్రకారం, తాను, పోరెల్ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నామని, అయితే గత ఏడాది వారి మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయని, ఆ తర్వాత ఆ క్రికెటర్ తనకు దూరంగా ఉండటం ప్రారంభించారని ఆ మహిళ ఆరోపించారు. పోరెల్ తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారని, కానీ ఇప్పుడు అందుకు నిరాకరిస్తున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
 
పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తనతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నారని, అలాగే తనపై దాడి చేసి, నేరపూరిత బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని కూడా ఆమె తన ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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