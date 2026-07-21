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ప్రేమ- పెళ్లి పేరిట మోసం.. అత్యాచారం.. దాడి.. క్రికెటర్ అభిషేక్ను అరెస్ట్ చేయండి
అత్యాచారం, నేరపూరిత బెదిరింపులు, ఇతర తీవ్రమైన నేరాలకు పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలతో ఒక వైద్య విద్యార్థిని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నమోదైన క్రిమినల్ కేసులో, క్రికెటర్ అభిషేక్ పోరెల్, మరో నిందితుడిని తక్షణమే అరెస్టు చేయాలని కోల్కత్తా హైకోర్టు సోమవారం ఆదేశించింది.
Abishek Porel
అంతకుముందు జూన్లో, పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్నారని, ఆ తర్వాత తనపై దాడి చేసి నేరపూరిత బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తూ ఒక మహిళ బెంగాల్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ అయిన అభిషేక్ పోరెల్పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
గతంలో ఇండియా ఎ జట్టుతో కలిసి యూకే, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలకు వెళ్లిన పోరెల్, తనపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నింటినీ తీవ్రంగా ఖండించారు. హూగ్లీ జిల్లాలోని మోగ్రా పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ మహిళ, ఆమె తల్లి మంగళవారం ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు ఈ విషయంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.
ఫిర్యాదు ప్రకారం, తాను, పోరెల్ గత మూడేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నామని, అయితే గత ఏడాది వారి మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయని, ఆ తర్వాత ఆ క్రికెటర్ తనకు దూరంగా ఉండటం ప్రారంభించారని ఆ మహిళ ఆరోపించారు. పోరెల్ తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారని, కానీ ఇప్పుడు అందుకు నిరాకరిస్తున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తనతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నారని, అలాగే తనపై దాడి చేసి, నేరపూరిత బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని కూడా ఆమె తన ఫిర్యాదులో ఆరోపించారు.
సిక్కింలో ఘోర ప్రమాదం : మూసుకున్న టన్నెల్ - 8 మంది మృతి
ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన సిక్కింలో దారుణం జిరగింది. ఆ రాష్ట్రంలోని నామ్చి జిల్లాలోని సమర్డంగ్ సైట్లో కొండ చరియలు విరిగిపడి విరిగిపడటంతో నిర్మాణంలో ఉన్న టన్నెల్ మార్గం మూసుకునిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు చిక్కుకునిపోయారు. కొండచరియలు విరిగిపడటంతో మీథేన్ గ్యాస్ లీకైంది. దీంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలిగింది.
కుటుంబ కలహాలు.. భార్యపై కత్తితో దాడి.. ఏమైందంటే?
ఖమ్మం జిల్లాలోని ఎంకూరు పోలీస్ స్టేషన్లో భర్త తన భార్యపై కత్తితో దాడి చేయడంతో ఆమె గాయపడింది. ఈ ఘటన సోమవారం రాత్రి వేళ జరిగింది. ఈ దాడిలో బాధితురాలు భూక్యా రజని రెండు చేతులకు గాయాలయ్యాయి. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, సాతానిగూడెంకు చెందిన రజని, ఎర్రబోడు తండాకు చెందిన భూక్యా రాంబాబును సుమారు 16 ఏళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. కుటుంబ కలహాల కారణంగా గత కొంతకాలంగా వారు విడివిడిగా ఉంటున్నారు.
రౌడీ కళ్ళలో పెప్పర్ స్ప్రే చల్లి దారుణ హత్య
హైదరాబాద్ నగరంలోని మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ రౌడీ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. రౌడీ కళ్లలో పెప్పర్ స్ప్రే చల్లి చంపేశారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రౌడీ షీటర్ నందనవనం సూరి అనే రౌడీ తన భార్య, బావమరిది సల్మాన్ హత్య కేసుల్లో నిందితుడైన సూరిపై వరంగల్, హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ల పరిధిలో పలు క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. అతనిపై నగర బహిష్కరణ కూడా అమల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం.
రోజుకు 4 గంటలే పని చేస్తున్నా.. సగం జీతం మాత్రమే ఇవ్వండి : యోగి సర్కారుకు ఐఏఎస్ లేఖ
తాను రోజుకు కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే పని చేస్తున్నానని, అందువల్ల తనకు సగం వేతనం మాత్రమే ఇవ్వాలని ఓ ఐఏఎస్ అధికారి కోరుతున్నారు. ఆ అధికారి పేరు రింకూ సింగ్ రాహీ. ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఓ లేఖ రాశారు. అందులే తన వేతనం తగ్గించాలని కోరుతూనే, రాష్ట్ర పరిపాలనా వ్యవస్థకు తాను తగినవాడినేనా అన్నది సమీక్షించాలని కూడా నియామకాలు, సిబ్బంది శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి రాసిన లేఖలో కోరారు.
డీఎంకేకు విపక్షంలో ఉన్నా మద్దతిస్తా... ఆ పార్టీకి కట్టప్పను : సత్యరాజ్
డీఎంకే పార్టీకి తాను కట్టప్పను అని కోలీవుడ్ నటుడు సత్యరాజ్ అన్నారు. ఆ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా తాను మాత్రం ఆ పార్టీ ఎల్లవేళలా మద్దతుదారుడునేనని ఆయన వెల్లడించారు. చెన్నైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో అధికార మార్పిడి చోటు చేసుకుందన్నారు. అయితే, గత డీఎంకే ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమం కోసం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను యధావిధిగా అమలు చేయాలని కోరారు. అవసరమైతే డీఎంకే ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకు పేర్లు మార్చుకుని వాటిని యధావిధిగా అమలు చేయాలని ఆయన కోరారు.
Karti: కార్తి... సర్దార్ 2' నుంచి ఎస్.జే. సూర్య స్టైలిష్ ఫస్ట్ లుక్.. సినిమా సెప్టెంబర్ రిలీజ్
హీరో కార్తి తమిళం, తెలుగు భాషల్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయిన ‘సర్దార్’కి సీక్వెల్ ‘సర్దార్ 2’తో ప్రేక్షకులు ముందుకు రానున్నారు. ప్రీక్వెల్కి దర్శకత్వం వహించిన పిఎస్ మిత్రన్ సర్దార్2 కి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రిన్స్ పిక్చర్స్, ఐవీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో ఎస్.జే. సూర్య కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
Nag: మా ఇల్లు పండగలా ఉంది : నాగార్జున; కింగ్ ఫైర్ ఏమిటో చూపించారు : నాగ చైతన్య
లెనిన్ చిత్రం సక్సెస్ అయిన తర్వాత .నాకు, అఖిల్, చైతన్యకి పండగలా ఉంది.. ఇల్లంతా కళకళలాడుతూ ఉందని అక్కినేని నాగార్జున ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం 'లెనిన్'.
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Kiran Abbavaram,: యు/ఎ సర్టిఫికేషన్ పొందిన కిరణ్ అబ్బవరం... చెన్నై లవ్ స్టోరీ
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా "కలర్ ఫొటో", "బేబి" వంటి కల్ట్ క్లాసిక్ మూవీస్ ప్రేక్షకులకు అందించిన మేకర్స్ ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ". ఈ చిత్రాన్ని అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు.
Ravi Teja : ఇరుముడి' డబ్బింగ్ ప్రారంభించిన రవితేజ- త్వరలోనే సెకండ్ సింగిల్
తన షూటింగ్ పార్ట్ను పూర్తి చేసిన రవితేజ ఇప్పుడు ఈ సినిమా డబ్బింగ్ పనులు కూడా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ విడుదల చేసిన డబ్బింగ్ స్టూడియో వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంటోంది. వీడియోలో "నాకు ఒకే ఒక్క కూతురే... పేరు మనమ్మ" అంటూ రవితేజ ఎంతో ఎమోషనల్గా చెప్పిన డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది. ఆ ఒక్క డైలాగ్తోనే సినిమాలో తండ్రి-కూతురు మధ్య ఉండే బలమైన అనుబంధాన్ని దర్శకుడు చూపించబోతున్నారనే ఆసక్తిని మరింత పెంచారు. ఈ వీడియోలో బేబీ నక్షత్ర, దర్శకుడు శివ నిర్వాణ కూడా కనిపించారు.