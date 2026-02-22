ఆదివారం, 22 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 22 ఫిబ్రవరి 2026 (15:40 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ - సూపర్-8 తొలి మ్యాచ్ వర్షార్పణం.. పాక్ సెమీస్ ఆశలు గల్లంతేనా?

new zealand - pakistan match
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలోభాగంగా, సూపర్-8 మ్యాచ్‌లు ఈ నల 21వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే, ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు చేశారు. ఒక్క బంతి కూడా పడకుండా మ్యాచ్ రద్దు అయింది. దీంతో అంపైర్లు ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్‌ను కేటాయించారు. సూపర్-8 మ్యాచ్‌కు రిజర్వు డే లేకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 
 
ఈ మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ అలీ అఘా తొలుత టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఆ కొద్దిసేపటికే వర్షం భారీగా పెరగడంతో మైదానమంతా నీటితో నిండిపోయింది. ఎంతకీ వాన తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్‌ను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ మ్యాచ్ కోసం పాక్ జట్టులో ఫఖర్ జమాన్, కివీస్ జట్టులో కెప్టెన్ సాంట్నర్, ఫెర్గూసన్, ఇష్ సోధీ తిరిగి చేరారు.
 
ప్రస్తుతం ఒక పాయింట్‌తో ఉన్న పాకిస్థాన్ సెమీస్ చేరాలంటే తదుపరి రెండు మ్యాచ్‌లలో తప్పక గెలవాలి. ఇంగ్లాండ్, శ్రీలంకలపై గెలిస్తే 5 పాయింట్లతో నేరుగా సెమీస్‌కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఒకవేళ ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే గెలిస్తే, 3 పాయింట్లతో ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. రెండింటిలోనూ ఓడితే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించడం ఖాయం.
 
ఈ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 24న ఇంగ్లండ్ పాకిస్థాన్ ఆడబోయే మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు వర్చువల్ నాకౌట్‌గా మారింది. అయితే కొలంబోలో వాతావరణం ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో తదుపరి మ్యాచ్‌లకు కూడా వర్షం ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇంగ్లండ్ మ్యాచ్ రోజు కూడా 40 శాతం వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీంతో మిగిలిన మ్యాచ్‌ల నిర్వహణ వర్షంపై అధారపడివుంటుంది. 

జగిత్యాల జిల్లాలో ఎస్సారెస్సీ కాలువలో శవమై తేలిన బీజేపీ నేత

జగిత్యాల జిల్లాలో ఎస్సారెస్సీ కాలువలో శవమై తేలిన బీజేపీ నేతతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జగిత్యాల జిల్లాలో బీజేపీకి చెందిన స్థానిక నేత ఒకరు నీటి కాలువలో శవమై తేలాడు. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేసి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన జిల్లాలోని పెగడపల్లి మండలం సుద్దపల్లి వద్ద శవమై కనిపించడం గమనార్హం. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది ప్రమాదమా లేక హత్యనా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు పోలీస్ అధికారుల కుమ్మక్కు... సస్పెన్షన్ వేటు

ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు పోలీస్ అధికారుల కుమ్మక్కు... సస్పెన్షన్ వేటుగత వైకాపా ప్రభుత్వంలో తన వద్ద పనిచేసే డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యంను హత్య చేసి మృతదేహాన్ని డోర్ డెలివరీ చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న వైకాపా ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుతో కుమ్మక్కైన పోలీస్ అధికారులపై ఏపీ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ఈ కేసును నీరుగార్చేందుకు నిందితుడితో చేతులు కలిపిన ముగ్గురు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులను సస్పెండ్ చేస్తూ శనివారం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.

అస్వస్థతకు గురైన శరద్ పవార్ : మళ్లీ ఆస్పత్రిలో చేరిక

అస్వస్థతకు గురైన శరద్ పవార్ : మళ్లీ ఆస్పత్రిలో చేరికఎన్సీపీ నేత, రాజకీయ కురువృద్ధుడు, కేంద్ర మాజీ మంత్రి శరద్ పవార్ మళ్లీ అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. దీంతో ఆయనను మళ్లీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. శరద్ పవార్‌ను పుణెలోని రుబీ హాల్‌ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు సన్నిహిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ప్రియురాలితో గడిపేందుకు కిడ్నాప్ డ్రామా ఆడిన వ్యక్తి.. చివరకు...

ప్రియురాలితో గడిపేందుకు కిడ్నాప్ డ్రామా ఆడిన వ్యక్తి.. చివరకు...తన ప్రియురాలితో గడిపేందుకు ఓ వ్యక్తి ఏకంగా కిడ్నాప్ డ్రామా ఆడాడు. ఈ ఘటన ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రామంతపూర్ డివిజన్ గాంధీనగర్‌లో చోటుచేసుకుంది. జనప్రియ అపార్టుమెంటులో ఉంటున్న పూర్ణచందర్ రావుకు భార్యతో పాటు తొమ్మిదేళ్ల కుమార్తె ఉంది. అతను మాదాపూర్‌లోని ఓ పబ్‌లో పనిచేస్తున్నాడు.

పాత కక్షలు... వ్యాపారిని హత్య చేసి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు.. ఎక్కడ?

పాత కక్షలు... వ్యాపారిని హత్య చేసి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. టోలిచౌకీకి చెందిన వ్యాపారిని అహ్మద్ అమీర్‌ని హత్య చేసి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. పాత కక్షల కారణంగా ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు సమాచారం. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

Kalki 2 shoot: కల్కి 2 తాజా అప్ డేట్ - ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్ పై సన్నివేశాల చిత్రీకరణ

Kalki 2 shoot: కల్కి 2 తాజా అప్ డేట్ - ప్రభాస్, అమితాబ్ బచ్చన్ పై సన్నివేశాల చిత్రీకరణవైజయంతీ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై అశ్వనీ దత్ నిర్మించిన ఈ సినిమా కల్కి 2898 ఏ.డీ. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహించాడు. దీనికి సీక్వెల్ వుంటుందని ప్రచారం చేశారు. అనుకున్నట్లుగా కల్కి 2 చిత్రం షూటింగ్ మొదలైంది. నేడు అనగా శనివారం నాడు ప్రభాస్ పై కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరణ ప్రారంభించారు. గత కొద్దిరోజులుగా ఫౌజీ సినిమా షూట్ లో పాల్గొన్న ప్రభాస్ నేడు కల్కి 2తో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. పురాణ సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ గా రూపొందిన ఈ సినిమా అద్భుతమైన సెట్ లో చిత్రీకరిస్తున్నారు.

Varalakshmi: వరలక్ష్మి ని చూసి బాలయ్య గారు ఊర్వశి శారద తో పోల్చారు : గోపీచంద్ మలినేని

Varalakshmi: వరలక్ష్మి ని చూసి బాలయ్య గారు ఊర్వశి శారద తో పోల్చారు : గోపీచంద్ మలినేనివరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ స్వీయ దర్శకత్వంలో, తన సోదరి పూజా శరత్ కుమార్ తో కలిసి దోస డైరీస్‌ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం'సరస్వతి'. హై-కాన్సెప్ట్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ ప్రేక్షకులలో క్యురియాసిటీ పెంచింది. మార్చి 6న ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది. ఈ రోజు బస్టర్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని సినిమా ట్రైలర్ ని లాంచ్ చేశారు.

బ్యాండ్ మేళం నుంచి ఎనర్జిటిక్ సాంగ్ తిప్పుకుంటన్నవ్ రిలీజ్

బ్యాండ్ మేళం నుంచి ఎనర్జిటిక్ సాంగ్ తిప్పుకుంటన్నవ్ రిలీజ్కోన వెంకట్ రూపొందించిన చిత్రం ‘బ్యాండ్ మేళం’. సతీష్ జవ్వాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ జంటగా నటించారు. కావ్య, శ్రావ్య నిర్మించిన ఈ మూవీని మార్చి 13న విడుదల చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ని ప్రారంభించారు. ఫస్ట్ సింగిల్ ‘తిప్పుకుంటన్నవ్’ పాటను రిలీజ్ చేశారు. శనివారం నాడు రిలీజ్ చేసిన ఈ పాట యూట్యూబ్‌లో ఇన్ స్టంట్‌గా చార్ట్ బస్టర్‌ అయింది.

Trigun: త్రిగుణ్ హీరోగా లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై ఆకర్షిత చిత్రం ప్రారంభం

Trigun: త్రిగుణ్ హీరోగా లక్కీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై ఆకర్షిత చిత్రం ప్రారంభంత్రిగుణ్ హీరోగా పదినే కుమార్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న చిత్రం ఆకర్షిత. రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి, అదుర్స్ రఘు, సత్యం రాజేష్, రవివర్మ, ప్రియా ముఖ్య పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సూరిశెట్టి కిషోర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కోరె సందీప్ యాదవ్, శ్రీకాంత్ బట్టు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ షేక్ హజారత్ (వలి) కెమెరామెన్‌గా పని చేయనున్నారు. శనివారం పూజా కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్ వంశీ నందిపాటి, వేణు స్వామి, ప్రముఖ నిర్మాత దామోదర ప్రసాద్, సి. కళ్యాణ్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Anil Ravipudi : రీల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ జంట కిల్లర్ లో ఆసక్తికరంగా ఉంది : అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi : రీల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ జంట కిల్లర్ లో ఆసక్తికరంగా ఉంది : అనిల్ రావిపూడిజ్యోతి పూర్వజ్, పూర్వాజ్, లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న సినిమా "కిల్లర్". మనీష్ గిలాడా, చంద్రకాంత్ కొల్లు, విశాల్ రాజ్, అర్చన అనంత్, గౌతమ్ చక్రధర్ కొప్పిశెట్టి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ధ్యానం నాన్నగారు ఆశీస్సులతో థింక్ సినిమా, ఏయూ అండ్ ఐ స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ పై పూర్వాజ్ , పద్మనాభ రెడ్డి.ఎ. నిర్మిస్తున్నారు. ఉర్వీశ్ పూర్వజ్ సమర్పకులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
