ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ - సూపర్-8 తొలి మ్యాచ్ వర్షార్పణం.. పాక్ సెమీస్ ఆశలు గల్లంతేనా?
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిస్తున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలోభాగంగా, సూపర్-8 మ్యాచ్లు ఈ నల 21వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడ్డాయి. అయితే, ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు చేశారు. ఒక్క బంతి కూడా పడకుండా మ్యాచ్ రద్దు అయింది. దీంతో అంపైర్లు ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్ను కేటాయించారు. సూపర్-8 మ్యాచ్కు రిజర్వు డే లేకపోవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఈ మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ అలీ అఘా తొలుత టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఆ కొద్దిసేపటికే వర్షం భారీగా పెరగడంతో మైదానమంతా నీటితో నిండిపోయింది. ఎంతకీ వాన తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ మ్యాచ్ కోసం పాక్ జట్టులో ఫఖర్ జమాన్, కివీస్ జట్టులో కెప్టెన్ సాంట్నర్, ఫెర్గూసన్, ఇష్ సోధీ తిరిగి చేరారు.
ప్రస్తుతం ఒక పాయింట్తో ఉన్న పాకిస్థాన్ సెమీస్ చేరాలంటే తదుపరి రెండు మ్యాచ్లలో తప్పక గెలవాలి. ఇంగ్లాండ్, శ్రీలంకలపై గెలిస్తే 5 పాయింట్లతో నేరుగా సెమీస్కు అర్హత సాధిస్తుంది. ఒకవేళ ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే గెలిస్తే, 3 పాయింట్లతో ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. రెండింటిలోనూ ఓడితే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించడం ఖాయం.
ఈ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 24న ఇంగ్లండ్ పాకిస్థాన్ ఆడబోయే మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు వర్చువల్ నాకౌట్గా మారింది. అయితే కొలంబోలో వాతావరణం ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో తదుపరి మ్యాచ్లకు కూడా వర్షం ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇంగ్లండ్ మ్యాచ్ రోజు కూడా 40 శాతం వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీంతో మిగిలిన మ్యాచ్ల నిర్వహణ వర్షంపై అధారపడివుంటుంది.