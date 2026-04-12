ఢిల్లీపై సీఎస్కే విజయం - కెప్టెన్ రుతురాజ్కు అపరాధం... ఎందుకో తెలుసా?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో భాగంగా, శనివారం జరిగిన మ్యాచ్లో ఢిల్లీపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు విజయభేరీ మోగించింది. సీఎస్కే నిర్ధేశించిన 213 విజయలక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో 189 పగులుకు ఆలౌట్ అయింది. ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ 60 పరుగులతో ఒంటరి పోరాటం చేసినా ఆ జట్టుకు ఓటమి తప్పలేదు.
అయితే, ఇన్నింగ్స్ 19వ ఓవర్ రెండో బంతిని ఓవర్టన్ వికెట్లకు కాస్త దూరంగా విసిరాడు. దానిని ఫీల్డ్ అంపైర్ వైడ్గా ఇచ్చాడు. ఓవర్టన్ వెంటనే రివ్యూ తీసుకున్నాడు. ఈ సమయంలోనే స్టబ్స్ తన గ్లవ్ను మార్చుకుంటానని అంపైర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు. కానీ, ఫోర్త్ అంపైర్ అందుకు అంగీకరించలేదు.
ఢిల్లీ ప్రధాన కోచ్ హేమంగ్ బదానీ వచ్చి ఫోర్త్ అంపైర్తో మాట్లాడాడు. ఇక సమీక్షలో ఆ బంతి సరైందిగా వచ్చింది. తర్వాత బంతిని షాట్ కోసం యత్నించిన స్టబ్స్ మిడాఫ్లో నూర్ అహ్మద్కు దొరికిపోయాడు. అప్పటికే తీవ్ర అసహనంతో ఉన్న అతడు ఔటైన తర్వాత డ్రెస్సింగ్రూమ్లోకి వెళ్లి తన హెల్మెట్ను విసిరికొట్టాడు.
దీనిపైనా స్టబ్స్కు జరిమానా పడే అవకాశం లేకపోలేదు. ఇదంతా ఇలా జరిగితే.. మరోవైపు బెంచ్పై ఉన్న నీతీశ్ రాణా కూడా ఇదే విషయంపై ఫోర్త్ అంపైర్తో తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వాదానికి దిగాడు. కాస్త కఠినమైన పదజాలంతో గొడవ పడినట్లు రిఫరీ నిర్ణయం మేరకు నీతీశ్ రాణాకు భారీ జరిమానా పడింది.
మరోవైపు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్కూ జరిమానా పడింది. అయితే, అతడికి స్లో ఓవర్రేట్ కారణంగా ఫైన్ విధిస్తూ ఐపీఎల్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఢిల్లీ మ్యాచ్లో దాదాపు ఆరేడు నిమిషాలు ఆలస్యం కావడంతో రుతురాజ్ గైక్వాడ్పై రూ.12 లక్షల జరిమానా పడింది.