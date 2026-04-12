ఆదివారం, 12 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్

ఢిల్లీపై సీఎస్‌కే విజయం - కెప్టెన్ రుతురాజ్‌కు అపరాధం... ఎందుకో తెలుసా?

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో భాగంగా, శనివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు విజయభేరీ మోగించింది. సీఎస్కే నిర్ధేశించిన 213 విజయలక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో 189 పగులుకు ఆలౌట్ అయింది. ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ 60 పరుగులతో ఒంటరి పోరాటం చేసినా ఆ జట్టుకు ఓటమి తప్పలేదు. 
 
అయితే, ఇన్నింగ్స్‌ 19వ ఓవర్‌ రెండో బంతిని ఓవర్టన్ వికెట్లకు కాస్త దూరంగా విసిరాడు. దానిని ఫీల్డ్ అంపైర్ వైడ్‌గా ఇచ్చాడు. ఓవర్టన్ వెంటనే రివ్యూ తీసుకున్నాడు. ఈ సమయంలోనే స్టబ్స్‌ తన గ్లవ్‌ను మార్చుకుంటానని అంపైర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు. కానీ, ఫోర్త్‌ అంపైర్‌ అందుకు అంగీకరించలేదు. 
 
ఢిల్లీ ప్రధాన కోచ్‌ హేమంగ్‌ బదానీ వచ్చి ఫోర్త్‌ అంపైర్‌తో మాట్లాడాడు. ఇక సమీక్షలో ఆ బంతి సరైందిగా వచ్చింది. తర్వాత బంతిని షాట్‌ కోసం యత్నించిన స్టబ్స్‌ మిడాఫ్‌లో నూర్ అహ్మద్‌కు దొరికిపోయాడు. అప్పటికే తీవ్ర అసహనంతో ఉన్న అతడు ఔటైన తర్వాత డ్రెస్సింగ్‌రూమ్‌లోకి వెళ్లి తన హెల్మెట్‌ను విసిరికొట్టాడు. 
 
దీనిపైనా స్టబ్స్‌కు జరిమానా పడే అవకాశం లేకపోలేదు. ఇదంతా ఇలా జరిగితే.. మరోవైపు బెంచ్‌పై ఉన్న నీతీశ్‌ రాణా కూడా ఇదే విషయంపై ఫోర్త్ అంపైర్‌తో తీవ్ర స్థాయిలో వాగ్వాదానికి దిగాడు. కాస్త కఠినమైన పదజాలంతో గొడవ పడినట్లు రిఫరీ నిర్ణయం మేరకు నీతీశ్‌ రాణాకు భారీ జరిమానా పడింది. 
 
మరోవైపు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ కెప్టెన్ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌కూ జరిమానా పడింది. అయితే, అతడికి స్లో ఓవర్‌రేట్‌ కారణంగా ఫైన్ విధిస్తూ ఐపీఎల్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఢిల్లీ మ్యాచ్‌లో దాదాపు ఆరేడు నిమిషాలు ఆలస్యం కావడంతో రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌పై రూ.12 లక్షల జరిమానా పడింది. 

తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు వెల్లడి.. బాలికలదే పైచేయి..తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షా ఫలితాలను ఆదివారం వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ సలహాదారు కె. కేశవరావు, విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా ఈ ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ప్రథమ ఇంటర్‌లో 66.2 శాతం, ద్వితీయ ఇంటర్‌లో 70.58 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఫలితాల్లో ఈసారి కూడా బాలికలే పైచేయి సాధించారు.

వ్యూహాత్మకంగా ఇరాన్‌పై విజయం సాధించాం : డోనాల్డ్ ట్రంప్ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరిగిన శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. 21 గంటల పాటు సుధీర్ఘంగా జరిగిన ఈ చర్చల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం తనదైనశైలిలో స్పందించారు. ఇరాన్‌తో జరిగిన చర్చల ఫలితంలా ఉన్నప్పటికీ తాము వ్యూహాత్మకంగా విజయం సాధించామని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.

గ్లోబల్ టెర్రరిజం ఇండెక్స్ 2026లో అగ్రస్థానంలో పాకిస్థాన్ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉగ్రవాద మరణాలు, దాడుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. కానీ, పాకిస్తాన్‌లో మాత్రం పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది. ఈ క్రమలో గ్లోబల్ టెర్రరిజం ఇండెక్స్ 2026లో పాకిస్తాన్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇది ఆ దేశ పాలకులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. గత యేడాది అక్కడ ఉగ్రవాద సంబంధిత ఘటనల్లో ఏకంగా 1139 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు శనివారం విడుదలైన ఓ నివేదికలో వెల్లడించింది.

నిప్పుల కొలిమిగా తెలంగాణ - ప్రతాపం చూపుతున్న భానుడుతెలంగాణ రాష్ట్రం నిప్పుల కొలిమిగా మారిపోయింది. ఇదే పరిస్థితి మరో పది రోజుల పాటు కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మరో పది రోజుల పాటు సూర్యుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తాడనని, ఈ పరిస్థితి మరింత మున్ముందు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

విద్యార్థినికి గర్భం చేసి అబార్షన్ చేయించిన ఉపాధ్యాయుడు.. ఎక్కడ?తన వద్ద చదువుకునే అభంశుభం తెలియని ఓ విద్యార్థినికి కామాంధ ఉపాధ్యాయుడు ఒకడు మాయమాటలు చెప్పి లోబరుచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ప్రేమ పాఠాలు వర్ణించి, శారీరకంగా దగ్గరయ్యాడు. దీంతో ఆ బాలికను గర్భందాల్చడంతో ఎవరికీ తెలియకుండా అబార్షన్ చేయించాడు. అయితే, ఆ బాలిక అనారోగ్యానికి గురికావడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో చెళ్లకెర తాలూకా తళకు పోలీసులు గణిత ఉపాధ్యాయుడు హెచ్‌.ఒ.రాజణ్ణపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. ఈ దారుణం కర్నాటక రాష్ట్రంలోని చిత్రదుర్గ సమీపంలో ఉన్న చెళ్లకెరలో జరిగింది.

హీరో శివాజీ దెబ్బతో చీరకట్టులో తిరుగుతున్న అనసూయ (వీడియో)హీరో శివాజీ దెబ్బకు ప్రముఖ యాంకర్ అనసూయ చీరకట్టులోకి మారిపోయారు. ఇటీవల తన భర్తతో కలిసి సంప్రదాయబద్ధంగా పట్టుచీరలో కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ వీడియోను ఓ న్యూస్ చానెల్ తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ శివాజీ దెబ్బతో పట్టుచీరలో తిరుగుతున్న అనసూయ అంటూ క్యాప్షన్ జోడించింది. ఈ పోస్ట్ అనసూయ దృష్టికి చేరడంతో ఆమె తీవ్రంగా స్పందించారు.

ప్రముఖ గాయని ఆశా భోంస్లేకు తీవ్ర అస్వస్థత - ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ప్రముఖ గాయని ఆశా భోంస్లే (92) తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. శనివారం ఆమెకు గుండెపోటుతో పాటు గుండె ఇన్ఫెక్షన్‌తో బాధపడుతూ ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్‌ యూనిట్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రి డాక్టర్ ప్రతీత్ సందానీ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

బాలీవుడ్ ట్రాజెడీ క్వీన్ మీనా కుమారి, రూ. 600 ఆసుపత్రి బిల్లు కట్టలేక అక్కడే మృతదేహంఅలనాటి బాలీవుడ్ నటి మీనా కుమారి జీవితం వెండితెరపై ఎంత వెలిగిందో, నిజ జీవితంలో అంతకంటే ఎక్కువ విషాదం నిండి ఉంది. ఆమెను సిల్వర్ స్క్రీన్ పైన ట్రాజెడీ క్వీన్ అని పిలిచేవారు, ఎందుకంటే ఆమె నటించిన పాత్రలు అట్లాంటివే. విషాదకరమైన విషయం ఏమిటంటే... ఆమె జీవితం కూడా తీవ్ర విషాదాంతంగా ముగిసింది. రియల్ లైఫ్‌లో సైతం ఆమె ట్రాజెడీ క్వీన్ అయ్యారు. మీనా కుమారి చివరి రోజులలో అత్యంత దుర్భరమైన జీవితం అనుభవించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆసుపత్రి బిల్లు: మీనా కుమారి దశాబ్ద కాలం పాటు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వున్నారు.

Allari Naresh: నాకంటే నా వైఫ్ ఆయనకు ఫ్యాన్ : అల్లరి నరేష్తిరువీర్ హీరోగా, ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘పాపం ప్రతాప్’. కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాకేశ్‌ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్‌ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. వరుస బ్లాక్ బస్టర్స్‌తో ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తున్న ఈటీవి విన్‌ ఒరిజినల్‌ ప్రొడక్షన్‌‌ నుంచి రాబోతున్న ఈ సినిమా నుంచి రీసెంట్‌గా రిలీజైన టీజర్‌,సాంగ్స్ కు మంచి అప్లాజ్ వస్తోంది. ఏప్రిల్ 17న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపధ్యంలో మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. హీరో అల్లరి నరేష్, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ ముఖ్య అతిధిలుగా హాజరైన ఈ వేడుకు గ్రాండ్ గా జరిగింది.

Mangli case: మంగ్లీ కేసుతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు - వేణు ఊడుగులఆర్థిక మోసం ఘటనలో గాయని మంగ్లీపై నమోదైన కేసులో దర్శక, నిర్మాత వేణు ఊడుగుల కూడా ఉన్నారంటూ కొన్ని మీడియా సంస్థలు ప్రచారం చేశాయి. ఈ అసత్య వార్తలపై వివరణ ఇచ్చారు వేణు ఊడుగుల. మంగ్లీ కేసుతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదంటూ ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు వేణు ఊడుగుల ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశారు.
