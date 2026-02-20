శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
  క్రీడలు
  క్రికెట్
  వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (22:55 IST)

భార్యకు విడాకులిచ్చిన భారత క్రికెటర్ రాహుల్ చాహర్

rahul chahar
భారత యువ క్రికెటర్, లెగ్ స్పిన్నర్ రాహుల్ చహర్ తన వైవాహిక జీవితానికి ముగింపు పలికాడు. తన భార్య ఇషాని జోహర్‌తో విడాకులు తీసుకున్నట్టు శుక్రవారం ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా అధికారికంగా, న్యాయపరమైన ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తున్నట్టు తెలిపాడు. 
 
రాహుల్ చహర్, ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఇషాని చాలాకాలం పాటు ప్రేమించుకుని 2019లో నిశ్చితార్థం చేసుకుని 2022 మార్చి 9వ తేదీన గోవాలో మూడుముళ్ళ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అయితే పెళ్లయిన నాలుగేళ్లకే వీరి బంధం ముగిసిపోయింది. విడాకుల కోసం గత 15 నెలల న్యాయపోరాటం చేసిన తర్వాత రాహుల్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నాడు. 
 
నా జీవితంలోని ఒక అధ్యాయం అధికారికంగా ముగిసింది. దీనికోసం నేను చాలా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చింది. చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసుకున్నాను. అపుడు నా గురించి, నా విలువల గురించి పూర్తి అవగాహన లేదు. కొన్ని బంధాలు మనకు పాఠాలు నేర్పడానికే ఉంటాయి. ఇపుడు స్పష్టతతో, ఆత్మగౌరవంతో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను అని రాహుల్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నాడు. 

మీరు విధించిన టారిఫ్‌లు చెల్లవు: డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కి అమెరికా సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయ, పీఎం మోడీ ఖుషీ

మీరు విధించిన టారిఫ్‌లు చెల్లవు: డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కి అమెరికా సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయ, పీఎం మోడీ ఖుషీశుక్రవారం అమెరికా సుప్రీంకోర్టు ఒక సంచలన తీర్పును వెలువరించింది, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత దూకుడుగా వ్యవహరించే ఆర్థిక విధానాలలో ఒకదాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసింది. జాతీయ అత్యవసర చట్టం కింద ట్రంప్ విధించిన భారీ సుంకాలను కోర్టు కొట్టివేసింది. ఈ నిర్ణయం ప్రపంచ వాణిజ్య యుద్ధం, భారతదేశం వంటి దేశాలపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ నిర్ణయంతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ IEEPAని ఉపయోగించి విధించిన సుంకాలను అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. కోర్టు 6-3 మెజారిటీ నిర్ణయంలో అధ్యక్షుడి అధికారాలను వివరించింది.

Summer holidays: తెలంగాణలో ఒంటి పూట బడులు.. షెడ్యూల్ ఇదే

Summer holidays: తెలంగాణలో ఒంటి పూట బడులు.. షెడ్యూల్ ఇదేతెలంగాణలో ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్న తరుణంలో రాష్ట్రం కొత్త విద్యా ఏర్పాట్లకు సిద్ధమవుతోంది. విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్చి 16 నుండి పాఠశాలల టైమ్‌టేబుల్‌లో మార్పును ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఒకే రోజు తరగతులు నిర్వహించాలని విద్యా శాఖ ఆదేశించింది. పాఠశాలలు ఇప్పుడు ఉదయం 8:00 గంటలకు తెరిచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు మూసివేయబడతాయి.

వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో 15 అదనపు శనగ సేకరణ కేంద్రాల ఏర్పాట్లు

వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో 15 అదనపు శనగ సేకరణ కేంద్రాల ఏర్పాట్లువైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో 15 అదనపు శనగ సేకరణ కేంద్రాలను ఫిబ్రవరి 21 నుండి ఏర్పాటు చేసినట్లు జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ నిధి మీనా శుక్రవారం ప్రకటించారు. పులివెందుల, తొండూరు, జమ్మలమడుగు, ముద్దనూరు, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురంలలో ఆరు కేంద్రాలు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయి. కడప జిల్లాలో 80,103 హెక్టార్లలో శనగ పంటను సాగు చేశారు. 1,015 హెక్టార్లలో కంది, 16,257 హెక్టార్లలో మినుములు, 1,529 హెక్టార్లలో పెసలు సాగు చేశారు. ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరను క్వింటాలుకు రూ.5,875, కందిపప్పుకు రూ.8,000, మినుములుకు రూ.7,800, పచ్చి శనగకు రూ.8,768గా నిర్ణయించింది.

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం.. ఎక్కడ.. ఎందుకు?

వైఎస్ జగన్‌ను కలిసిన హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం.. ఎక్కడ.. ఎందుకు?ప్రముఖ హాస్య నటుడు బ్రహ్మానందం వైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలుసుకున్నారు. విజయవాడ గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఈ అరుదైన కలయిక జరిగింది. తాడేపల్లి నుంచి బెంగుళూరు వెళ్లేందుకు జగన్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోగా, అదేసమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి తన వ్యక్తిగత పనిమీద బ్రహ్మానందం గన్నవరంకు చేరుకున్నారు.

సర్ ప్రక్రియలో సాయం కోసం జ్యూడిషియ అధికారుల నియామకం : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

సర్ ప్రక్రియలో సాయం కోసం జ్యూడిషియ అధికారుల నియామకం : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశంవెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ అంశంపై అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇటు భారత ఎన్నికల సంఘాల మధ్య పెద్ద మాటల యుద్ధమే సాగుతోంది. పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు నిందలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం మధ్య నిందల పర్వం కొనసాగుతోందని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.

మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నుంచి బిత్తరి సత్తి పాడిన మింగలేక మంగళారాం సాంగ్

మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నుంచి బిత్తరి సత్తి పాడిన మింగలేక మంగళారాం సాంగ్శ్రీనాథ్ మాగంటి హీరోగా బాల సతీష్ దర్శకత్వం లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్’. గాయత్రి రమణ, సాయి కామాక్షి భాస్కర్ల హీరోయిన్స్. కనకమేడల ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై రాజేష్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలలై ఈ సినిమా ఫస్ట్ సింగిల్, టీజర్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజు మేకర్స్ మింగలేక మంగళారాం సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు.

శ్రీవిష్ణు ఆయనకు ఆయనే పోటీగా రెండు సినిమాలపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

శ్రీవిష్ణు ఆయనకు ఆయనే పోటీగా రెండు సినిమాలపై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?విష్ణు విన్యాసం' మంచి సెలబ్రేషన్ లాంటి సినిమా. 28న ఫ్యామిలీతో కలసి థియేటర్స్ కి వెళ్ళండి. ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు: టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ లో కింగ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ శ్రీ విష్ణు ప్రకటించారు. కానీ ఈ సినిమా వాయిదా పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.అయితే ఆయన నటించిన మరో సినిమా మృత్యుంజయ్ ఫిబ్రవరి 27న విడుదలకు ముందుగా ప్రకటించిన తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం, మృత్యుంజయ్ ఇప్పుడు మార్చి 6, 2026న థియేటర్లలోకి వస్తుందని, అంటే రెండు చిత్రాల మధ్య ఒక వారం మాత్రమే గ్యాప్ ఉంటుందని వెల్లడైంది.

Rashmika: లెస్బియన్స్ గా కాక్‌టెయిల్ 2 లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ?

Rashmika: లెస్బియన్స్ గా కాక్‌టెయిల్ 2 లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న ?నటి పరంగా రష్మిక మందన్న వినూత్నమైన కథలతో వస్తోంది. పుష్ప 2లో అల్లు అర్జున్ కు మూడ్ వచ్చినప్పుడల్లా బెడ్ రూమ్ కు వెల్ళే సీన్స్ కూడా వున్నాయి. ఇక బాలీవుడ్ లో తాజాగా బాలీవుడ్ లో కాక్‌టెయిల్ 2 సినిమాలో నటించింది. షాహిద్ కపూర్ నాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న తోకూడిన బీచ్ సీన్స్ లు టీజర్ లో ఆకట్టుకున్నారు. అయితే బాలీవుడ్ లో కృతి సనన్, రష్మిక మందన్న లు స్వలింగ ప్రేమికులుగా కనిపించనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

Havish: షూటింగ్ పూర్తి చేసి నేను రెడీ అంటోన్న త్రినాధ రావు నక్కిన

Havish: షూటింగ్ పూర్తి చేసి నేను రెడీ అంటోన్న త్రినాధ రావు నక్కినఈ సినిమా షూటింగ్ ఈరోజుతో పూర్తయింది. నిన్న రామోజీ ఫిలిం సిటీలో క్లైమాక్స్ షూట్ చేశారు. ఈరోజుతో షూటింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యింది. సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. ఈ సినిమా త్రినాధ రావు నక్కిన మార్క్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరించేలా " నేను రెడీ " ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.

Yash: టాక్సిక్‌ టీజ‌ర్‌తో స‌రికొత్త యూనివ‌ర్స్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన యశ్‌

Yash: టాక్సిక్‌ టీజ‌ర్‌తో స‌రికొత్త యూనివ‌ర్స్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసిన యశ్‌2026లో సినీ ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తోన్న సినిమాల్లో ‘టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫ‌ర్ గ్రోన్ అప్స్‌’ ఒక‌టి. పోస్ట‌ర్స్‌, గ్లింప్స్ అంటూ కొన్ని నెల‌లుగా సినిమా ఎలాంటి సెన్సేష‌న్ క్రియేట్ చేస్తోందో మ‌నం చూస్తూనే ఉన్నాం. దీంతో సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి. రాకింగ్ స్టార్ య‌శ్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా ‘ఇంట్ర‌డ్యూసింగ్ రాయ’ అంటూ తన పాత్రను పరిచయం చేస్తూ రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ ఎంత సంచ‌ల‌న‌మ‌య్యిందో అంద‌రికీ తెలిసిందే.
