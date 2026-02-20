భార్యకు విడాకులిచ్చిన భారత క్రికెటర్ రాహుల్ చాహర్
భారత యువ క్రికెటర్, లెగ్ స్పిన్నర్ రాహుల్ చహర్ తన వైవాహిక జీవితానికి ముగింపు పలికాడు. తన భార్య ఇషాని జోహర్తో విడాకులు తీసుకున్నట్టు శుక్రవారం ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా అధికారికంగా, న్యాయపరమైన ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఈ విషయాన్ని వెల్లడిస్తున్నట్టు తెలిపాడు.
రాహుల్ చహర్, ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఇషాని చాలాకాలం పాటు ప్రేమించుకుని 2019లో నిశ్చితార్థం చేసుకుని 2022 మార్చి 9వ తేదీన గోవాలో మూడుముళ్ళ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అయితే పెళ్లయిన నాలుగేళ్లకే వీరి బంధం ముగిసిపోయింది. విడాకుల కోసం గత 15 నెలల న్యాయపోరాటం చేసిన తర్వాత రాహుల్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నాడు.
నా జీవితంలోని ఒక అధ్యాయం అధికారికంగా ముగిసింది. దీనికోసం నేను చాలా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చింది. చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసుకున్నాను. అపుడు నా గురించి, నా విలువల గురించి పూర్తి అవగాహన లేదు. కొన్ని బంధాలు మనకు పాఠాలు నేర్పడానికే ఉంటాయి. ఇపుడు స్పష్టతతో, ఆత్మగౌరవంతో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను అని రాహుల్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నాడు.