పాకిస్తాన్ మహిళా క్రికెట్ కెప్టెన్ సనా గొంతుకాయ పట్టుకున్న ఇండియన్ మహిళా కెప్టెన్ హర్మాన్, నిజమా? వీడియో
ఆదివారం రాత్రి ఐసీసి మహిళా ప్రపంచ కప్ టీ20 పోటీల్లో భాగంగా పాకిస్తాన్ మహిళా జట్టును భారతదేశ మహిళా జట్టు చిత్తుచిత్తుగా ఓడించింది. ఈ సందర్భంగా భారత మహిళా జట్టుపై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. ఇదిట్లా వుంటే... కొంతమంది ఏఐ టూల్స్ వుపయోగించి ఇరు జట్ల కెప్టెన్లు ఘర్షణ పడినట్లు చూపిస్తున్నారు.
పాకిస్తాన్ మహిళా క్రికెట్ కెప్టెన్ ఫాతిమా సనా షేక్ నేరుగా ఇండియన్ లేడీ క్రికెట్ కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ వాగ్వాదం జరిగినట్లు వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో హర్మన్ ఆగ్రహంతో సనా షేక్ గొంతుకాయ పట్టుకున్నట్లు చూపించారు. వాస్తవానికి ఇదేమీ జరగలేదు. అంతా ఫేక్ వీడియో. అసలు ఆటగాళ్లు పరస్పరం కనీసం షేక్ హ్యాండ్స్ కూడా తీసుకోలేదు. దేశాల మధ్య పరిస్థితి చాలా సున్నితంగా వున్నప్పుడు ఇట్లాంటి వీడియోలు క్రియేట్ చేయడంపై పలువురు నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బుర్ర లేని పనులు చేయవద్దని హితవు పలుకుతున్నారు.
Things got tense in the middle as Harmanpreet Kaur and Fatima Sana Sheikh exchanged some heated words during the India vs Pakistan showdown. #INDvsPAK pic.twitter.com/62BZPjzkKr— Faruk (@uf2151593) June 14, 2026
కాక్రోచ్ పార్టీని చూస్తే.. చలిచీమల పద్యం గుర్తుకొచ్చింది.. : పవన్ కళ్యాణ్
తాను పార్టీ స్థాపించినపుడు అధికారం వస్తుందో రాదో కూడా తెలియదని, అపుడు తన మనసులో దేశ సమగ్రత, శ్రేయస్సు తప్ప మరో ఏ ఆలోచనా లేదని జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. జాతీయ సమగ్రత కోసం సేన ప్రస్థానం అనే పేరుతో ఢిల్లీ వేదికగా జనసేన పార్టీ ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, పార్టీ స్థాపించి 12 ఏళ్లు పూర్తయిందని, ఈ ప్రయాణంలో చాలా పోరాటాలు చేశామని, పరాజయాలు ఎదుర్కొన్నామన్నారు.
డీల్ కుదిరింది కానీ మా సొమ్ము వచ్చాకే అంతా: ట్రంప్కి ఇరాన్ షాక్
మనకు తెలిసిన విషయమే. ట్రంప్ పాటికి ట్రంప్ డీల్ కుదిరిందని అంటారు ఆ తర్వాత ఇరాన్ చెప్పిన మాట వినడంలేదని కూడా అంటుంటారు. ఐతే ఈసారి మాత్రం కాస్త పక్కాగా ప్రణాళిక వేసినట్లు చెబుతున్నారు. ట్రంప్ ఒక మెట్టు దిగి ఒప్పందానికి అంగీకరించినట్లు సమాచారం. మరోవైపు ఇరాన్ సైతం మెత్తబడినట్లు అనిపించినా కొత్తగా ఓ మెలిక పెట్టింది. తమకు రావాల్సిన సొమ్ము వచ్చాకనే ఒప్పందం పైన సంతకాలు పెడుతామని అంటోందట. ఈ ఒప్పందంలో కీలక అంశాలు ఇవే అంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. అవేమిటో ఒకసారి పరిశీలిద్దాము.
ఇరాన్తో ఒప్పందం, మీ ఇంజిన్లు ఇక స్టార్ట్ చేసుకోండి, కావల్సినంత చమురు: ట్రంప్
ఇరాన్ దేశంతో శాంతి ఒప్పందం కుదిరిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ప్రపంచ దేశాలు ఇక ఎలాంటి పన్నులు చెల్లించకుండా స్వేచ్ఛగా చమురును నౌకల ద్వారా తీసుకుని వెళ్లవచ్చని తెలిపారు. ట్రూత్ ద్వారా వెల్లడిస్తూ... మీ నౌకల ఇంజిన్లను స్టార్ట్ చేయండి. హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా చేయండి అంటూ తెలియజేసారు. ఇంకా ఆయన పేర్కొంటూ... శాంతి ఒప్పందానికి సహకరించిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు అంటూ తెలిపారు. కాగా ఈ ఒప్పందంలో అంశాలు ఏమిటి అన్నది వెల్లడి కాలేదు. ఇరాన్ మాత్రం దీనిపై ఇప్పటివరకూ పెదవి విప్పలేదు. పాకిస్తాన్ ప్రధాని షరీఫ్ డీల్ నిజమేనంటూ వెల్లడించారు.
El Nino: చరిత్రలోనే అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా మారనున్న 2027
2027 చరిత్రలోనే అత్యంత వేడి సంవత్సరంగా మారనుంది. ఎల్నినో ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల భూమిపై ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణ స్థాయికి చేరుకోనున్నాయి. భూమధ్యరేఖ సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్ర జలాలు వేడెక్కడం వల్ల ఏర్పడే ఈ ఎల్నినో, రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణ సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది. పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల జలాలు సాధారణం కంటే అధికంగా వేడెక్కడం వల్ల ఎల్నినో సంభవిస్తుంది. ఇది 2026-27 శీతాకాలంలో ఉత్తరార్ధ గోళంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.
సింగపూరులో అంబులేను కలిసిన చంద్రబాబు.. పెట్టుబడుల కోసం చర్చలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం నాడు సింగపూర్లోని భారత హైకమిషనర్ శిల్పక్ అంబులేను కలిశారు. కీలక రంగాలలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి, భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడానికి మరింత సహకారాన్ని కోరారు. తన రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతికత, తయారీ, విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి రంగాలలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు, అలాగే భాగస్వామ్య అవకాశాలను పరిశీలించేందుకు ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వ పెద్దలు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, పెట్టుబడిదారులతో చర్చలు జరపనున్నారు.
ప్రజలు రమ్మంటున్నారు... రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నా : రాఘవ లారెన్స్
Nag Ashwin: మహానటి తర్వాత ప్రేక్షకులు ఓన్ చేసుకున్న సినిమా సింగ్ గీతం: నాగ్ అశ్విన్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు లేటెస్ట్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ 'సింగ్ గీతం'. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోనమై ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు విమర్శకులు అందుకొని సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సిందికాదు : అనంత్ శ్రీరామ్
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సింది కాదని ప్రముఖ సినీ గేయరచయిత అనంత్ శ్రీరామ్ అభిప్రాయపడ్డారు. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకుడు. ఏఆర్. రెహ్మాన్ దర్శకుడు. ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ను చూపించిన విధానంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు రావడంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్షమాపణ చెప్పారు. దీనిపై సినీ గేయరచయిత అనంత శ్రీరామ్ తప్పుబట్టారు.
ప్రజలు కుక్కలు అని ఎలా అంటాను? టీవీకె గురించి నేనలా అన్నాననీ: రాఘవ లారెన్స్
ప్రజలు కుక్కలుతో సమానం అని కోలీవుడ్ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ అన్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరగడంపై ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో వివరణ ఇచ్చారు. లారెన్స్ పేర్కొంటూ... నా ఇటీవలి పత్రికా సమావేశానికి సంబంధించి నెలకొన్న ఒక అపార్థాన్ని నేను నివృత్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. నా అభిమానులు, ప్రజలు నా తల్లితో సమానమని నేను ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నాను. నేను ప్రజలను కుక్కలని సంబోధించానని కొందరు తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం, తప్పుదోవ పట్టించేది.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.