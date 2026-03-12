జాతీయ జెండాను చుట్టుకుని ప్రియురాలితో కూర్చుంటాడా?: హార్దిక్ పాండ్యాపై కేసు
హార్దిక్ పాండ్యాపై కేసు నమోదైంది. అతడిపై పుణేకి చెందిన న్యాయవాది వాజిద్ ఖాన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. ఆ ఫిర్యాదులో అతడు ఇలా పేర్కొన్నాడు. టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలుచుకున్నాం. ఆ ఆనందంలో అందరూ వున్నాము. ఐతే హార్దిక్ పాండ్యా జాతీయ జెండాను శరీరానికి చుట్టుకుని మైదానంలో కేరింతలు కొడుతూ తిరిగాడు. ఆ తర్వాత తన గర్ల్ ఫ్రెండుతో కలిసి శరీరానికి చుట్టుకున్న జాతీయ జెండాతోటే ఆమెకి ముద్దులు ఇవ్వడం, పడుకోవడం తదితర పనులు చేసాడు.
ఇవన్నీ జాతీయ జెండాను అవమానపరచడమే. కనుక అతడిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సదరు న్యాయవాది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. ఐతే పోలీసులు అతడి ఫిర్యాదు తీసుకునే ముందు... ఇది జరిగింది ఇక్కడ కాదు కదా, అహ్మదాబాదులో జరిగింది అని అన్నారట. దానికి న్యాయవాది బదులిస్తూ... జాతీయ పతాకం అనేది దేశానికి సంబంధించిన చిహ్నం. ఈ జెండాకు అవమానం జరిగితే దేశంలో ఎక్కడ నుంచైనా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు అని చెప్పడంతో పోలీసులు ఫిర్యాదు స్వీకరించి కేసు నమోదు చేసారు. మరి హార్దిక్ పాండ్యా ఈ కేసుపై ఎలా ముందుకు వెళ్తాడో చూడాలి.