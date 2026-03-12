గురువారం, 12 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 12 మార్చి 2026 (11:24 IST)

జాతీయ జెండాను చుట్టుకుని ప్రియురాలితో కూర్చుంటాడా?: హార్దిక్ పాండ్యాపై కేసు

Hardik Pandya
హార్దిక్ పాండ్యాపై కేసు నమోదైంది. అతడిపై పుణేకి చెందిన న్యాయవాది వాజిద్ ఖాన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. ఆ ఫిర్యాదులో అతడు ఇలా పేర్కొన్నాడు. టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలుచుకున్నాం. ఆ ఆనందంలో అందరూ వున్నాము. ఐతే హార్దిక్ పాండ్యా జాతీయ జెండాను శరీరానికి చుట్టుకుని మైదానంలో కేరింతలు కొడుతూ తిరిగాడు. ఆ తర్వాత తన గర్ల్ ఫ్రెండుతో కలిసి శరీరానికి చుట్టుకున్న జాతీయ జెండాతోటే ఆమెకి ముద్దులు ఇవ్వడం, పడుకోవడం తదితర పనులు చేసాడు.
 
ఇవన్నీ జాతీయ జెండాను అవమానపరచడమే. కనుక అతడిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సదరు న్యాయవాది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. ఐతే పోలీసులు అతడి ఫిర్యాదు తీసుకునే ముందు... ఇది జరిగింది ఇక్కడ కాదు కదా, అహ్మదాబాదులో జరిగింది అని అన్నారట. దానికి న్యాయవాది బదులిస్తూ... జాతీయ పతాకం అనేది దేశానికి సంబంధించిన చిహ్నం. ఈ జెండాకు అవమానం జరిగితే దేశంలో ఎక్కడ నుంచైనా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు అని చెప్పడంతో పోలీసులు ఫిర్యాదు స్వీకరించి కేసు నమోదు చేసారు. మరి హార్దిక్ పాండ్యా ఈ కేసుపై ఎలా ముందుకు వెళ్తాడో చూడాలి.

తూత్తుకుడిలో 17ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం, ఆపై హత్య.. ఇంటికిరాని బిడ్డ కోసం వెతికితే?

తూత్తుకుడిలో 17ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం, ఆపై హత్య.. ఇంటికిరాని బిడ్డ కోసం వెతికితే?తమిళనాడులో దారుణం జరిగింది. ఇంటర్ చదువుతున్న 17ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఆపై ఆమెను హత్య చేశారు దుండగులు. మృతదేహంపై గాయాలు ఉండటంతో, నిందితులు బాలికను చిత్రహింసలకు గురిచేసి దారుణంగా హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇంటర్ చదువుతున్న తమ బిడ్డ ఇంటికి తిరిగి రాలేదని మృతురాలి తల్లిదండ్రులు వెతకగా.. సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలోని పొదల్లో ఆమె మృతదేహం రక్తపు మడుగులో కనిపించింది.

చమురు సుడిగుండంలో ప్రపంచం, ఖమేనీ కుమారుడిని కూడా లేపేస్తానంటున్న యూఎస్?

చమురు సుడిగుండంలో ప్రపంచం, ఖమేనీ కుమారుడిని కూడా లేపేస్తానంటున్న యూఎస్?పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత భీకరంగా మారుతోంది. ఇరాన్ దేశాన్ని అమెరికా తక్కువ అంచనా వేయడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. ప్రపంచానికి చమురు సరఫరా అయ్యే హార్మూజ్ జలసంధిని మూసివేయడం ద్వారా ప్రపంచ దేశాలను ఇరాన్ కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తోంది. తద్వారా అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ పైన ప్రపంచ దేశాలకి ఆగ్రహం కలిగేలా ఇరాన్ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇరాన్ జలాల్లోకి ఏ నౌక ప్రవేశించినా పేల్చివేస్తున్నారు. దీనితో ట్రంప్ మరింత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ... చెప్పిన మాట వినకపోతే ఖమేనీ స్థానంలో కొత్తగా ఎన్నికైన అతడి కుమారుడు మోజ్తాబాను కూడా లేపేస్తామంటూ ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు పలు వార్తా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.

Unseasonal rains : విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు... అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

Unseasonal rains : విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు... అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలుమార్చి మధ్యకాలం ముందే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మండే ఎండలు తీవ్రమయ్యాయి. ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. తీవ్రమైన వేడి కారణంగా ప్రజలు బయటకు అడుగు పెట్టడం కష్టంగా ఉంది. మధ్యాహ్నం వేళల్లో రోడ్లు నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తాయి. అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు సహా రాబోయే వారాల్లో గణనీయమైన వాతావరణ మార్పుల గురించి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

హరీష్ రావు గుంటనక్క.. సరే.. జగన్, పవన్, లోకేష్‌లపై కల్వకుంట్ల కవిత ఏమన్నారు?

హరీష్ రావు గుంటనక్క.. సరే.. జగన్, పవన్, లోకేష్‌లపై కల్వకుంట్ల కవిత ఏమన్నారు?కేసీఆర్ తనయ, తెలంగాణ జాగృతి చీఫ్ కల్వకుంట్ల కవిత చాలా సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. అయితే ఖమ్మంలో మంగళవారం వెనుకబడిన వర్గాల కోసం ఆమె దూకుడుగా పోరాడుతున్నారు. తాజాగా కవిత ఒక సోషల్ మీడియా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ ఇంటర్వ్యూ ముగింపులో, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ రాజకీయ నాయకులపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించమని యాంకర్ కవితను అభ్యర్థించారు.

అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే చేశాం.. ఇరాన్‌పై యుద్ధానికి త్వరలోనే చరమగీతం.. ట్రంప్

అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే చేశాం.. ఇరాన్‌పై యుద్ధానికి త్వరలోనే చరమగీతం.. ట్రంప్ఇజ్రాయెల్, అమెరికా బలగాలు గతనెల 28న ఇరాన్​పై భీకర దాడి చేశాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీజర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. దీనితో ఇరాన్ కూడా ప్రతిదాడులకు దిగింది. ప్రస్తుతం యుద్ధం భీకరంగా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్‌పై యుద్ధానికి సంబంధించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాము ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు యుద్ధం ఆపగలమని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

Supirya: డెకాయిట్ లోని ట్యూన్ కు కోటి గారు ఫీల్ అవ్వడం కరెక్టే : సుప్రియ

Supirya: డెకాయిట్ లోని ట్యూన్ కు కోటి గారు ఫీల్ అవ్వడం కరెక్టే : సుప్రియసుప్రియ మాట్లాడుతూ, కోటిగారిని ఆ తర్వాత కలిశాం. మాట్లాడాం. నవ్వు కున్నాం. పర్మిషన్ అడగకుండా పాటకు గతంలో కోటి గారు అల్లిన సంగీతం చేశాం. వారి పర్మిషన్ అడగాలి. ఏదైనా తెలీకుండానే పాడిన మనిషికి కాస్తో కూస్తో రాయితీలు వస్తుందట. సాంగ్ ఐడియా అనేది రావచ్చు. ట్యూన్ ఐడియా కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు కోటిలో అలాంటి భేషజాలు లేవు అన్నారు.

Monalisa Bhosle: కేరళలో ప్రియుడిని పెళ్లాడిన మహా కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా (video)

Monalisa Bhosle: కేరళలో ప్రియుడిని పెళ్లాడిన మహా కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా (video)మహా కుంభమేళాలో పూసలు అమ్ముతూ సోషల్ మీడియాలో ఒక్క సారిగా వైరల్ అయిపోయింది మధ్యప్రదేశ్ యువతి మోనాలిసా భోన్‌స్లే. తన తేనె కళ్లతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ అమ్మడికి సినిమా అవకాశాలు కూడా వచ్చాయి. అయితే తాజాగా మోనాలిసా ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. ఫేస్‌ బుక్ ద్వారా పరిచయమైన కేరళ యువకుడు ఫర్మాన్ ఖాన్‌తో ఆమె ఏడాదిన్నరగా ప్రేమాయణం సాగిస్తోంది.

Hansika: హన్సిక మోత్వానీ తన భర్త సోహైల్ కతూరియాతో విడిపోయింది

Hansika: హన్సిక మోత్వానీ తన భర్త సోహైల్ కతూరియాతో విడిపోయిందిదేశముదురు ఫేమ్ హన్సిక మోత్వానీ తన భర్త సోహైల్ కతూరియాతో విడిపోయి విడాకులు తీసుకుందని బాలీవుడ్ కథనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. 2022లో విదేశంలో వివాహం చేసుకున్న హన్సిక కొద్దికాలానికి మనస్పర్థలు వచ్చాయని తెలిసింది. ముంబైలోని బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టు వీరి నాలుగేళ్ల వివాహ బంధానికి పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు మంజూరు చేసింది. హన్సిక భరణం తీసుకోకుండానే విడిపోయినట్లు సమాచారం.

Kasarla Shyam: ఆయా షేర్ పాట తో లైఫ్ లాంగ్ సరిపోయే కిక్ ఇచ్చారన్నారు : కాసర్ల శ్యామ్

Kasarla Shyam: ఆయా షేర్ పాట తో లైఫ్ లాంగ్ సరిపోయే కిక్ ఇచ్చారన్నారు : కాసర్ల శ్యామ్ప్యారడైజ్ లో ఆయా షేర్' పాట ప్రోమో విడుదలైనప్పటి నుంచి మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. పాట రిలీజ్ అయిన తర్వాత అన్ని రికార్డ్స్ బద్దలు కొట్టుకుంటూ అందరికీ నచ్చింది. అనిరుధ్ గారు నేను ఇచ్చిన పదాలు తీసుకొని జనాలకి రీచ్ అయ్యేవిధంగా ట్యూన్ చేశారు. మట్టి వాసన తెలిసిన జానపద గాయకులు జంగిరెడ్డి, దేవయ్య అద్భుతంగా పాడారు. ఇంత ఫిరోషియస్ సాంగ్ లో లిరిక్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని గీత రచయిత కాసర్ల శ్యామ్ అన్నారు.

Tammareddy: ఇండస్ట్రీ లో మనుగడ లేదు అనుకున్న టైంలో వదలా చిత్రం చేశా : తమ్మారెడ్డి

Tammareddy: ఇండస్ట్రీ లో మనుగడ లేదు అనుకున్న టైంలో వదలా చిత్రం చేశా : తమ్మారెడ్డివెర్సటైల్ స్టార్ జగపతి బాబు ప్రధాన పాత్రలో ఆకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న మిస్టరీ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'. SVCLLP నారాయణ దాస్ నారంగ్ సమర్పణలో చరిత చిత్ర బ్యానర్ పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం గ్లింప్స్ నేడు హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా తమ్మారెడ్డి తన అనుభవాల్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. గతంలో నేను చెప్పిన మాటలు వాపసు తీసుకుంటున్నానన్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com