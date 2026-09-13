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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

మనుషులను క్షమిస్తా కానీ ఆ ఘటనను మరిచిపోను : స్మృతి మంథాన

smriti mandhana
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (16:53 IST)
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మనుషులను క్షమిస్తా కానీ, ఆ ఘటనను మరిచిపోను అని భారత మహిళా స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంథాన అన్నారు. ఇటీవలే ఆమె టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా ఘనత సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆసియా కప్ క్రికెట్ సిరీస్ కోసం సమాయత్తమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్మృతి మంథాన ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడుతూ పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. తాను కేవలం క్రికెట్‌ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతానని మంధాన వ్యాఖ్యానించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. 
 
తన జీవితంలో ఎదురైన కఠినమైన సమయంపై ఆమె స్పందిస్తూ, 'వరల్డ్ కప్‌ గురించి అనుకుంటా' అని వ్యాఖ్యానించింది. ఆ వెంటనే భావోద్వేగానికి గురైంది. 'నేను కేవలం క్రికెట్‌ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతా' అని చెప్పిన ఆమె కొవిడ్‌ సమయం కూడా అత్యంత కఠినమైందిగా పేర్కొంది. 
 
ఇకపోతే తన క్యారెక్టర్‌పై ఆమె స్పందిస్తూ, 'ఎవరూ నాకు అంత దగ్గరగా అనిపించరు. కానీ, నాకు చాలా కోపం వస్తుంది. అందుకే నాతో పెట్టుకోవద్దు అనే ధోరణితో ఉండేదాన్ని. నేను మీ దారికి అడ్డురానంత వరకూ.. నా దారికి అడ్డు రావద్దని కోరుకుంటా. నేనేమీ ప్రతీకారం తీర్చుకొనే వ్యక్తిని కాదు. అలాగని వెంటనే మరిచిపోను. ఎవరికీ చెడు మాత్రం చేయను. మనుషులను క్షమిస్తా కానీ... ఆ ఘటనను మరిచిపోను' అని మంధాన చెప్పుకొచ్చారు. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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