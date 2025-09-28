ఆదివారం, 28 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్

40 ఏళ్ల తర్వాత భారత్-పాక్ ఢీ.. టీమిండియా గెలిస్తే అరుదైన రికార్డ్

india pak
ఆసియా కప్ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా కూడా భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడలేదు. గత 40 ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా భారత్, పాక్ జట్లు కలిసి ఫైనల్‌కు చేరుకోలేదు. భారతదేశం-పాకిస్తాన్ ఆసియా కప్ 2025 మ్యాచ్‌కు ముందు దుబాయ్ పోలీసులు కఠినమైన నియమాలను జారీ చేశారు. బ్యానర్లు లేదా పటాకులు కాల్చడానికి అనుమతి లేదు. 
 
భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగే ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు ముందు దుబాయ్ పోలీసులు అభిమానులకు కఠినమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు.  
 
ఎట్టకేలకు ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఈ రోజు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగబోతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిస్తే టీమిండియా ఓ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంటుంది. తాజా ఫైనల్‌లో టీమ్ ఇండియా గెలిస్తే, ఒక టోర్నీలో ఒకే జట్టుపై హ్యాట్రిక్ సాధించిన తొలి అంతర్జాతీయ జట్టుగా నిలుస్తుంది.
 
దుబాయ్ పోలీసులు అన్ని టిక్కెట్ హోల్డర్లు మ్యాచ్ ప్రారంభ సమయానికి (రాత్రి 8 గంటలకు) కనీసం మూడు గంటల ముందు చేరుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రతి చెల్లుబాటు అయ్యే టికెట్ ఒకే ప్రవేశానికి మాత్రమే అనుమతి ఇస్తుంది మరియు తిరిగి ప్రవేశించడానికి అనుమతి లేదు. అంటే ఆట సమయంలో స్టేడియం నుండి బయటకు వెళ్ళే ఎవరినీ తిరిగి లోపలికి అనుమతించరు.
 
హింసకు పాల్పడే అభిమానులు, వస్తువులను విసిరేయడం లేదా ఆటగాళ్లపై జాత్యహంకార లేదా దుర్వినియోగ భాషను ఉపయోగించడం వంటి వాటికి  రూ.2.41 లక్షల నుండి రూ.7.24 లక్షల వరకు జరిమానా విధించబడుతుంది. ఆసియా కప్ ఫైనల్ కోసం ప్రత్యేక పోలీసు విభాగాలను మోహరించనున్నారు. ప్రజా భద్రతకు ఏవైనా ముప్పులు ఉంటే కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.
 
2025 ఆసియా కప్‌లో భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ రెండుసార్లు తలపడ్డాయి, సూర్యకుమార్ యాదవ్ జట్టు రెండు సందర్భాలలోనూ విజయం సాధించింది.

TVK Vijay: విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో?

TVK Vijay: విజయ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏమౌతుందో?వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు దళపతి విజయ్ టీవీకే పార్టీతో తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా విజయ్ బరిలోకి దిగారు. ఇదే లక్ష్యంతో ఆయన ర్యాలీలకు హాజరు కావడం, ప్రజలను కలవడం ప్రారంభించారు. అయితే, కరూర్‌లో ఆయన ప్రసంగం విషాదకరంగా ముగిసింది. విజయ్ మధ్యాహ్నం నాటికి చేరుకోవాల్సి ఉంది. కానీ ఆయన ఆలస్యంగా వచ్చారు. భారీ జనసమూహం కారణంగా సాయంత్రం 7 గంటలకు మాత్రమే ప్రసంగం ప్రారంభమైంది.

Vijay: టీవీకే విజయ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..? షారూఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఆయనే?

Vijay: టీవీకే విజయ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..? షారూఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఆయనే?తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) చీఫ్ విజయ్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 38 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మహిళలు, పిల్లలు సహా అనేక మంది గాయపడి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. సినిమాల తర్వాత దక్షిణాది రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్న దళపతి విజయ్ ఒక ప్రముఖ దక్షిణాది నటుడు, ఇంకా అత్యంత ధనిక నటుల జాబితాలో చేర్చబడ్డారు.

కరూర్ తొక్కిసలాట- 40కి చేరిన మృతుల సంఖ్య.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విజయ్

కరూర్ తొక్కిసలాట- 40కి చేరిన మృతుల సంఖ్య.. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విజయ్కరూర్ తొక్కిసలాటలో మృతుల సంఖ్య 40కి చేరుకుంది. ఈ ఘటనలో 67 మంది ఇంకా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇంకా ఈ ఘటనపై హైకోర్టును ఆశ్రయించారు టీవీకే చీఫ్ విజయ్. ఈ ఘటనపై నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు కోరుతూ నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రధాని మోదీ పరిహారం ప్రకటించారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని కోరుతూ జస్టిస్ ఎం. దండపాణి నివాసంలో తమ న్యాయవాదుల బృందం అత్యవసరంగా ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించినట్లు టీవీకే డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ సి.టి.ఆర్. నిర్మల్ కుమార్ వివరించారు.

మూసీ నదిలో నెమ్మదిగా తగ్గిన నీటి మట్టం... ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న జనం

మూసీ నదిలో నెమ్మదిగా తగ్గిన నీటి మట్టం... ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుంటున్న జనంమూసీ నదిలో నీటి మట్టం నెమ్మదిగా తగ్గుతుండటంతో, చాదర్‌ఘాట్, కిషన్‌బాగ్ వంటి ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చెందిన కుటుంబాలు ఆదివారం ఇళ్లకు తిరిగి రావడం ప్రారంభించాయి. హిమాయత్‌సాగర్, ఉస్మాన్‌సాగర్ గేట్లను తెరిచి నీటిని విడుదల చేయడంతో మూసీకి ఇరువైపులా ఉన్న అనేక ఆవాసాలు మునిగిపోయాయి. వికారాబాద్, రెండు జలాశయాల పరివాహక ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో రెండు జలాశయాలలో ఇన్‌ఫ్లోలు బాగా పెరిగాయి.

పవన్‌ను కలిసిన చంద్రబాబు.. బాలయ్య కామెంట్స్‌పై చర్చ జరిగిందా?

పవన్‌ను కలిసిన చంద్రబాబు.. బాలయ్య కామెంట్స్‌పై చర్చ జరిగిందా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్‌లోని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. గత ఐదు రోజులుగా వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్న పవన్‌ను ఆయన పరామర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన ఓజీ విడుదల తర్వాత ప్రమోషన్లను కూడా నిలిపివేశారు. ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆరా తీశారు. పవన్ కళ్యాణ్ వైరల్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని ఐదు రోజుల క్రితం ఆయన కార్యాలయం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Watch More Videos

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్

బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9- ప్రియాశెట్టి అవుట్బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 మూడవ వారం చివరి దశకు చేరుకుంది. ఈరోజు దసరా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ప్రసారం అవుతుండగా, అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అంశం బయటకు వచ్చింది. కానీ ఇంట్లోకి వైల్డ్ కార్డ్‌ల ఎంట్రీలు ఎక్కువగా ఉండటంతో, బృందం ఒక పోటీదారుడిని ఇంటి నుండి బయటకు పంపాలని నిర్ణయించుకుంది. అందరికీ తెలిసినట్లే ప్రియా శెట్టి ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్లింది.

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తి

Chandrabose: చంద్రబోస్ పాట రక్తికట్టించారు, నా కళ్ళు చమర్చాయి : ఆర్.నారాయణమూర్తివరుణ్ సందేశ్, మధులిక వారణాసి, హీరో హీరోయిన్లుగా జాగృతి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై ఆర్యన్ సుభాన్ ఎస్.కె దర్శకత్వంలో బలగం జగదీష్ నిర్మిస్తున్నచిత్రం "కానిస్టేబుల్"" చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రంలోని ఓ ఎమోషనల్ పాటను హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆర్.నారాయణమూర్తి ఆవిష్కరించారు. ఈ పాటను రామారావు రచించగా, ప్రముఖ గీత రచయిత చంద్రబోస్ ఆలపించడం ఓ విశేషం.

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తి

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి సత్యం మాట్లాడారు : ఆర్. నారాయణ మూర్తిఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో నిన్న జరిగిన బాలక్రిష్ణ, కామినేని ప్రశ్న సమాధానాల అనంతరం చిరంజీవి వెంటనే స్పందించారు. దీనిపై అప్పటి జగన్ ప్రభుత్వం ఆహ్వానం మేరకు చిరంజీవితోపాటు ఆర్. నారాయణ మూర్తి కూడా వెళ్ళారు. ఈ విషయాలను ఆయన ముందుంచగా జరిగింది ఏమిటో ఇలా తెలియజేశారు.

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలు

OG: హంగ్రీ చీటా పాటపాడిన సింగర్ ఆర్.ఆర్ ధృవన్ కు పవన్ అభినందనలుఓజి. మొదటి షోతోనే సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. దానికి ప్రధాన కారణం 'హంగ్రీ చీటా' అంటూ వచ్చిన గ్లిమ్ప్స్ అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. 'నెత్తురుకు మరిగిన హంగ్రీ చీటా..శత్రువును ఎంచితే మొదలు వేట..చూపు గాని విసిరితే ఓర కంట..డెత్ కోటా కన్ఫిర్మ్ అంట..' అంటూ ఆ గ్లిమ్ప్స్ తో పాటు వచ్చే లిరిక్స్ అభిమానులకు గూజ్ బంప్స్ తెప్పించాయి. సినిమాకి ప్రమోషన్స్ అవసరం లేనంత రేంజ్లో పబ్లిసిటీ తీసుకొచ్చాయి.

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారు

Kiran: మళ్లీశ్వరి, వెంకీ, రెడీ చిత్రాల్లా K-ర్యాంప్ చిత్రాన్ని చూడాలని అనుకుంటారుకె ర్యాంప్ మూవీని మేమంతా చూశాం. సినిమా చూస్తూ అన్ని ఎజ్ గ్రూప్స్ వాళ్లం చాలా ఎంజాయ్ చేశాం. సినిమా సక్సెస్ మీద కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. ఈ దీపావళికి థియేటర్స్ కు వచ్చే అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను కె ర్యాంప్ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంది. యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ ఇది. మా టీమ్ అంతా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. వారి సపోర్ట్ వల్లే సెట్స్ లో ఎంతో కంఫర్ట్ గా షూటింగ్ చేశాం. కథలో ఉన్న ఫన్ ను సెట్స్ లోనూ ఫీల్ అయ్యాం. మళ్లీ కాలేజ్ కు వెళ్లిన వైబ్ కలిగింది.. అని హీరో కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com