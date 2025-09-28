40 ఏళ్ల తర్వాత భారత్-పాక్ ఢీ.. టీమిండియా గెలిస్తే అరుదైన రికార్డ్
ఆసియా కప్ ప్రారంభమైన నాటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా కూడా భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడలేదు. గత 40 ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా భారత్, పాక్ జట్లు కలిసి ఫైనల్కు చేరుకోలేదు. భారతదేశం-పాకిస్తాన్ ఆసియా కప్ 2025 మ్యాచ్కు ముందు దుబాయ్ పోలీసులు కఠినమైన నియమాలను జారీ చేశారు. బ్యానర్లు లేదా పటాకులు కాల్చడానికి అనుమతి లేదు.
భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగే ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్కు ముందు దుబాయ్ పోలీసులు అభిమానులకు కఠినమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు.
ఎట్టకేలకు ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఈ రోజు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగబోతోంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిస్తే టీమిండియా ఓ అరుదైన రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంటుంది. తాజా ఫైనల్లో టీమ్ ఇండియా గెలిస్తే, ఒక టోర్నీలో ఒకే జట్టుపై హ్యాట్రిక్ సాధించిన తొలి అంతర్జాతీయ జట్టుగా నిలుస్తుంది.
దుబాయ్ పోలీసులు అన్ని టిక్కెట్ హోల్డర్లు మ్యాచ్ ప్రారంభ సమయానికి (రాత్రి 8 గంటలకు) కనీసం మూడు గంటల ముందు చేరుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రతి చెల్లుబాటు అయ్యే టికెట్ ఒకే ప్రవేశానికి మాత్రమే అనుమతి ఇస్తుంది మరియు తిరిగి ప్రవేశించడానికి అనుమతి లేదు. అంటే ఆట సమయంలో స్టేడియం నుండి బయటకు వెళ్ళే ఎవరినీ తిరిగి లోపలికి అనుమతించరు.
హింసకు పాల్పడే అభిమానులు, వస్తువులను విసిరేయడం లేదా ఆటగాళ్లపై జాత్యహంకార లేదా దుర్వినియోగ భాషను ఉపయోగించడం వంటి వాటికి రూ.2.41 లక్షల నుండి రూ.7.24 లక్షల వరకు జరిమానా విధించబడుతుంది. ఆసియా కప్ ఫైనల్ కోసం ప్రత్యేక పోలీసు విభాగాలను మోహరించనున్నారు. ప్రజా భద్రతకు ఏవైనా ముప్పులు ఉంటే కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.
2025 ఆసియా కప్లో భారతదేశం మరియు పాకిస్తాన్ రెండుసార్లు తలపడ్డాయి, సూర్యకుమార్ యాదవ్ జట్టు రెండు సందర్భాలలోనూ విజయం సాధించింది.