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ఇంగ్లండ్తో టీ20 సిరీస్ : రెండో మ్యాచ్లోనూ చిత్తుగా ఓడిన భారత్
ఇంగ్లండ్తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్లో భారత్ ఆదివారం ఆడిన రెండో మ్యాచ్లో కూడా చిత్తుగా ఓడిపోయింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆతిథ్య ఇంగ్లండ్ 4 వికెట్ల తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 191 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ఇంగ్లండ్ మరో మరో ఓవర్ మిగిలి ఉండగానే ఛేదించి, మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. జాకబ్ బెథెల్ (76 నాటౌట్) అద్భుతమైన అజేయ ఇన్నింగ్స్ ఇంగ్లండ్ జట్టును గెలిపించాడు. కాగా, ఈ టోర్నీలో తొలి టీ20 వర్షం కారణంగా రద్దయిన సంగతి తెలిసిందే.
ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్ లక్ష్యఛేదనకు దిగిన ఇంగ్లండ్కు ఆరంభంలోనే భారీ షాక్ తగిలింది. అర్ష్దీప్ సింగ్ వేసిన తొలి ఓవర్లోనే ఓపెనర్లు ఫిలిప్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్ డకౌట్గా వెనుదిరిగారు. దీంతో ఇంగ్లండ్ 1 పరుగుకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. అయితే, కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ (15 బంతుల్లో 39) ఎదురుదాడికి దిగి స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు.
ఈ క్రమంలో బ్రూక్ ఔటయ్యాక, జాకబ్ బెథెల్ బాధ్యతాయుతంగా ఆడాడు. ముందుగా టామ్ బాంటన్ (39)తో కలిసి కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పిన అతను, ఆ తర్వాత చెలరేగి ఆడాడు. మొత్తం 46 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో 76 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్ సింగ్ 3 వికెట్లు తీసినా భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.
అంతకుముందు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 190 పరుగులు చేసింది. భారత బ్యాటర్లలో ఇషాన్ కిషన్ (49), అభిషేక్ శర్మ (43), కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (37) రాణించారు. ఆఖర్లో తిలక్ వర్మ (11 బంతుల్లో 24 నాటౌట్) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో శామ్ కరన్ 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇరు జట్ల మధ్య చివరిదైన మూడో టీ20 జులై 7న జరగనుంది.
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Peddi OTT: రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి !
గత నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించిన రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం పెద్ది, ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. విమర్శకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, మరియు జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చుట్టూ చాలా వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రయాణించి, 2026లో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు, ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల అధికారికంగా ప్రకటించబడింది.
Thiruveer : ప్రాణాయామం చేస్తూ మెలోడీ సాంగ్ తో తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్
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సమంత ప్రస్తుతం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్తో దూసుకుపోతున్నారు. ఈక్రమంలో సమంత మరో అద్భుతమైన అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. క్రియేటివ్ కంటెంట్ కోసం సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ల్లో సమంత భాగమవుతున్నారు. అతి పెద్ద ఓటీటీ మాధ్యమాల్లో ఒకటైన సోనీ లివ్ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేస్తోంది. అందులో సమంత ప్రధాన పాత్రలో మెప్పించనుండటం విశేషం. ఈ మేరకు సోనీ లివ్ తమిళ్ క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాల్ని నిర్మాతలు వివరాలను గోప్యంగా ఉంచారు.
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం 666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్ టీజర్
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్. నేడు బెంగుళూరులో టీజర్ని ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినిమాలో నటించిన ఇతర నటీనటులతో పాటు డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ, ప్రియాంక మోహన్, అదితి బాలన్, దర్శకుడు హేమంత్ ఎం.రావు, నిర్మాత వైశాక్ జె గౌడ, ఛాయాగ్రాహకుడు అద్వైత గురుమూర్తి, సంగీత దర్శకుడు చరణ్ రాజ్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ విశ్వాస్ కశ్యప్ పాల్గొన్నారు.