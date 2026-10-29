21వ శతాబ్దంలోనే అత్యుత్తమ ప్రతిభ చూపిన క్రికెటర్
21వ శతాబ్దంలోనే అత్యంత ప్రతిభ చూసిన క్రికెటర్గా ముషీర్ ఖాన్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ కుర్రోడు ఎవరో కాదు.. భారత స్టార్ ఆటగాడు సర్ఫరాజ్ ఖాన్ సోదరుడు. రంజీ ట్రోఫీలో యువ ఆల్ రౌండర్. హర్యానాలో జరుగుతున్న ఎలైట్ గ్రూపు డ్ మ్యాచ్లో బ్యాట్తో సెంచరీ చేయడమే కాకుండా, బంతితో ఆరు వికెట్లు పడగొట్టి అద్భుతమైన ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన కనపరిచాడు. ఫలితంగా 21వ శతాబ్దంలో ఒకే ఫస్ట్-క్లాస్ మ్యాచ్లో సెంచరీతో పాటు ఐదుకు పైగా వికెట్లు తీసిన తొలి ముంబై ఆటగాడిగా ముషీర్ ఖాన్ అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఈ ఘనత సాధించిన చివరి ముంబై ఆటగాడు రవిశాస్త్రి కావడం విశేషం.
ముంబైలోని బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్లో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబై జట్టు. పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. ఇందులో ముషీర్ ఖాన్ 185 బంతుల్లో 109 పరుగులు చేసి కీలక పాత్ర పోషించాడు. మరో యువ ఆటగాడు అంక్రిష్ రఘువంశీ (114) కూడా శతకంతో రాణించాడు. అనంతరం బౌలింగ్లోనూ ముషీర్ తన మ్యాజిక్ చూపించాడు. లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ అయిన అతడు 85 పరుగులిచ్చి 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. హర్యానా తొలి ఐదు వికెట్లనూ అతడే తీయడం గమనార్హం.
ఒకే రంజీ మ్యాచ్లో సెంచరీ, ఐదుకు పైగా వికెట్లు తీసిన ఆరో ముంబై క్రికెటర్ ముషీర్ నిలిచాడు. గతంలో మదన్ రాయీ (1947-48), దత్తు ఫడ్కర్ (1948-49), వినూ మన్కడ్ (1953-54), పాలీ ఉమ్రిగర్ (1957- 58), రవిశాస్త్రి (1990-91) మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు. ఇక సెంచరీతో పాటు ఆరు వికెట్ల ప్రదర్శన విషయానికొస్తే, 77 ఏళ్ల క్రితం ఫడ్కర్ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడే ముషీర్ ఆ ఫీట్ నమోదు చేశాడు.