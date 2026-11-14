వాట్ ఏ కమ్ బ్యాక్... వాట్ ఏ మ్యాచ్ : అండర్-19 వన్డే ఆసియా కప్ విక్టరీపై సెహ్వాగ్ కామెంట్స్
వాట్ ఏ కమ్ బ్యాక్ - వాట్ ఏ మ్యాచ్ అంటూ అండర్-19 వన్డే ఆసియా కప్లో టోర్నీలో భారత్ గెలుపుపై భారత మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కామెంట్స్ చేశారు. శనివారం చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్తో ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ ఒక్క వికెట్ తేడాతో గెలిచింది.
పాక్ నిర్దేశించిన 338 పరుగుల టార్గెట్ని భారత్ సరిగ్గా 50 ఓవర్లలో ఛేదించింది. ఆఖరి బంతికి భారత జట్టు విజయ సమీకరణం మూడు పరుగులు కాగా మోహిత్ (49 నాటౌట్; 26 బంతుల్లో) ఫోర్ బాది జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. కెప్టెన్, ఓపెనర్ లక్ష్య రాజేశ్ రాయ్చందాని (80; 101 బంతుల్లో), ఆర్యవీర్ సెహ్వాగ్ (58; 61 బంతుల్లో), మానల్ చౌహాన్ (47; 32 బంతుల్లో) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. ఈ నేపథ్యంలో అండర్-19 జట్టు ఆసియా కప్ విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు అభినందనలు తెలిపారు.
మాజీ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ మాట్లాడుతూ, 'అండర్-19 ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్పై 338 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించి విజయం సాధించాలంటే ఎంతో పట్టుదల, ధైర్యం కావాలి. లక్ష్య రాజేశ్ సాధించిన అద్భుతమైన 80 పరుగులు, ఆర్యవీర్ పోరాటపటిమతో చేసిన 58 పరుగులు, ఆపై భారత్కు ఒక అద్భుతం అవసరమైన తరుణంలో మానల్ చౌహాన్, మోహిత్లు ఎదురుదాడికి దిగారు. వాట్ ఏ కమ్ బ్యాక్.. వాట్ ఏ మ్యాచ్' అంటూ కామెంట్స్ చేశారు.
మరో మాజీ ఆటగాడు వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ మాట్లాడుతూ, 'కుర్రాళ్లకు హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఒత్తిడిలో మీరు ప్రదర్శించిన స్థైర్యం, పట్టుదల, సంయమనం అద్భుతం. అత్యంత కీలకమైన సమయంలో మీరు గొప్ప వ్యక్తిత్వం, నమ్మకం, పట్టుదల చూపించారు. మీరు భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన తీరు గర్వంగా ఉంది. ప్రమాణాలను పెంచుతూ ఉండండి. వెల్డన్ టీమ్ఇండియా' అంటూ కామెంట్స్ చేశారు.
భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ మాట్లాడుతూ, 'భారత అండర్-19 జట్టుకు అభినందనలు.. అద్భుతమైన ప్రదర్శన. యంగ్ సెహ్వాగ్ (ఆర్యవీర్) టోర్నమెంట్లో అదరగొట్టాడు. జట్టులోని ప్రతి ఒక్కరూ బాగా ఆడారు. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ చాలా గర్వపడాలి' అని వ్యాఖ్యానించాడు.