ఐపీఎల్ 2027: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కోచింగ్ బృందంలో వాస్, అమిత్ మిశ్రా
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2027 సీజన్కు ముందు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తమ కోచింగ్ బృందాన్ని పూర్తిగా మార్చడానికి సిద్ధమవుతోంది. శ్రీలంక మాజీ పేసర్ చమిందా వాస్ బౌలింగ్ కోచ్గా జట్టులో చేరనుండగా, భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ ప్రధాన కోచ్ (హెడ్ కోచ్) బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. అలాగే, భారత మాజీ లెగ్-స్పిన్నర్ అమిత్ మిశ్రా కూడా ఢిల్లీ కోచింగ్ బృందంలో చేరనున్నారు. ఇంకా దిగ్గజ ఆల్-రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్ జట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్గా నియమితులు కానున్నారు.
Delhi Capitals Coaching Staff
శ్రీలంక అత్యంత విజయవంతమైన ఫాస్ట్ బౌలర్ అయిన వాస్, తన అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 355 టెస్ట్ వికెట్లు, 400 వన్డే వికెట్లు సాధించారు. 52 ఏళ్ల వాస్ 2008 నుండి 2010 వరకు జరిగిన ఐపీఎల్ మొదటి మూడు సీజన్లలో డెక్కన్ ఛార్జర్స్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు, అయితే ఇప్పుడు లీగ్లో కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టడం ఇదే మొదటిసారి.
ఈ ఎడమచేతి వాటం పేసర్కు కోచింగ్లో మంచి అనుభవం ఉంది. ఆయన 2012- 2022 మధ్య పలు సందర్భాల్లో శ్రీలంక పురుషుల జట్టుతో పనిచేశారు. అలాగే, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డులో ఫాస్ట్-బౌలింగ్ కన్సల్టెంట్, అకాడమీ మెంటార్గా వ్యవహరించి, యువ పేసర్ల అభివృద్ధికి కృషి చేశారు.
వాస్ తన కోచింగ్ ప్రస్థానాన్ని న్యూజిలాండ్ పురుషుల జట్టుకు కన్సల్టెంట్గా ప్రారంభించారు. 2016 ఐసీసీ పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ సమయంలో ఐర్లాండ్ జట్టుతో కూడా పనిచేశారు. ఫ్రాంచైజీ స్థాయిలో, ఆయన 2024 జిమ్ ఆఫ్రో టీ10 లీగ్లో ఎన్వైసీ లాగోస్ జట్టుకు కోచ్గా వ్యవహరించారు. అలాగే లంకా ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో క్యాండీ రాయల్స్ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్గా పనిచేశారు.