Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (15:41 IST)

వైభవ్ సూర్యవంశీలో ఏఐ చిప్ అమర్చారేమో.. ల్యాబుకు పంపండి.. పాక్ ఆటగాడు

Vaibhav Sooryavanshi
15 ఏళ్ల బాలుడు వైభవ్ సూర్యవంశీ బంతిని బాదుతున్న తీరు సాధారణమైనది కాదు. 2026 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) సీజన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, సూర్యవంశీ ఈ పోటీలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్లలో ఒకరిగా అవతరించాడు. అతను అత్యధిక పరుగులు సాధించిన వారి జాబితాలో అగ్రస్థానం కోసం గట్టిగా పోటీపడుతూ, సీజన్ ముగిసే సమయానికి ఆరెంజ్ క్యాప్‌ను సొంతం చేసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాడు. 
 
ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి బౌలర్లపై అతను ప్రదర్శించిన అద్భుతమైన ఆటతీరును చూసి, అసలు అతను మనిషేనా అని ప్రజలు సందేహించడం మొదలుపెట్టారు. పాకిస్థాన్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, క్రికెట్ నిపుణుడు నౌమాన్ నియాజ్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ టీనేజర్ అయినప్పటికీ చాలా సులభంగా సిక్సర్లు కొడుతున్న తీరు చూసి, అతనిలో ఏఐ (ఏఐ) చిప్ అమర్చారేమోనని సరదాగా అన్నారు.
 
 
 
"వాడా డోపింగ్ తనిఖీలు చేసినట్టుగా, అతన్ని ఏదైనా ల్యాబ్‌కు పంపాలి, బహుశా అతనిలో ఏదైనా ఏఐ చిప్ అమర్చి ఉండవచ్చు. అతను అస్సలు నమ్మశక్యంగా లేడు. నిజంగా, నాకు అతనిపై చాలా ఆశలు ఉన్నాయి. అతను ఎంత గొప్ప ఆటగాడు," అని నియాజ్ ఒక వీడియోలో అన్నారు.
 
 
 
 
"నాకు తెలిసి అతను కొంచెం నెమ్మదిగా ఆడాడు, అతని స్ట్రైక్-రేట్ 300 ఉండాల్సింది," అని సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ పరాక్రమానికి ఆశ్చర్యపోతూ నియాజ్ నవ్వుతూ అన్నారు.

కుమారుడి నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్.. జరిమానాలతో విసిగిపోయి మోటార్‌ సైకిల్‌కు నిప్పంటించాడు..ఆంధ్రప్రదేశ్, విశాఖపట్నం జిల్లా, పెందుర్తికి చెందిన ఒక తండ్రి, తన కొడుకు నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్, పలు జరిమానాలతో విసిగిపోయి, తాను కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో కొనిచ్చిన మోటార్‌సైకిల్‌కు నిప్పంటించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. వేపగుంట సమీపంలోని బంటక కాలనీకి చెందిన ఒక ఆటో డ్రైవర్‌కు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. సుమారు ఏడాది క్రితం, కాలేజీకి బైక్ అవసరమని ఆ బాలుడు పదేపదే అడగడంతో తండ్రి అతనికి బైక్ కొనిచ్చాడు. ఒత్తిడికి తలొగ్గి అతను బైక్ కొన్నాడు. ద్విచక్ర వాహనం సొంతం చేసుకున్న కొత్త ఆనందంతో ఆ బాలుడు స్నేహితులతో కలిసి కాలేజీకి వెళ్లడం ప్రారంభించాడు.

నేను రేపిస్టును కాదు... నేను ఎవరినీ రేప్ చేయలేదు : డోనాల్డ్ ట్రంప్తనను ప్రశ్నించిన మీడియా జర్నలిస్టుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జర్నలిస్టు అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానమిస్తూ.. తానేం రేపిస్టును కాదనీ, తాను ఎవరినీ రేప్ చేయలేదని అన్నారు.

పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంపై ఇరాన్ అనుమానం.. అమెరికా సరికొత్త ప్రతిపాదనపశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను నివారించేందుకు అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చల మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్ వ్యవహరిస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, పాక్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లో ఇటీవల సుధీర్ఘంగా జరిగిన ఈ శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఈ నేపథ్య్యంలో ప్రాంతీయంగా జరుగుతున్న కీలక చర్చలపై పాక్ మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఇరాన్ వ్యతిరేకిస్తుంది. దీనికి కారణం పాకిస్థాన్‌ మధ్యవర్తిత్వంపై అనుమానం వ్యక్తం చేయడమే. ఈ పరిణామం దౌత్య వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది.

ఏపీలో మొదటిసారి పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది? ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి...అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం వేళ హర్మూజ్ వద్ద ఇంధన నౌకలను ఇరాన్ అడ్డుకుంటోంది. మరోవైపు యూఎస్ సైతం హర్మూజ్ మూసివేసింది. దీనితో పెట్రోల్ కొరత తలెత్తుతోంది. మన దేశం విషయానికి వస్తే అడపాదడపా తప్పితే పెట్రోల్ పూర్తిగా అందుతూనే వుంది. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిన్నటి నుంచి పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రో-డీజిల్ లేదంటూ నో స్టాక్ బోర్డులు కనబడుతున్నాయి. దీనితో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పెట్రోలు బంకుల వద్ద క్యూకట్టి నిలబడి వున్నారు. ఈ పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈరోజు ఆయిల్ అధికారులు, పౌరసరఫరా మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తో భేటీ అయ్యారు.

Chandrababu Naidu: విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌‌కు శంకుస్థాపనఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం (ఏప్రిల్ 28) విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. గూగుల్ ఈ ప్రాజెక్టులో 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టబోతోంది. దీంతో ఇది భారతదేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులలో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఈ డేటా సెంటర్‌ను తార్లవాడ, అడవివరం, రాంబిల్లి ప్రాంతాలలో దాదాపు 600 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, మొత్తం 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ ఏఐ డేటా సెంటర్ భారతదేశ సాంకేతిక రంగంలో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన రంగంలో ఒక నూతన శకానికి నాంది పలుకుతుందని ప్రకటనలో తెలిపారు.

