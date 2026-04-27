వైభవ్ సూర్యవంశీలో ఏఐ చిప్ అమర్చారేమో.. ల్యాబుకు పంపండి.. పాక్ ఆటగాడు
15 ఏళ్ల బాలుడు వైభవ్ సూర్యవంశీ బంతిని బాదుతున్న తీరు సాధారణమైనది కాదు. 2026 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) సీజన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, సూర్యవంశీ ఈ పోటీలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్లలో ఒకరిగా అవతరించాడు. అతను అత్యధిక పరుగులు సాధించిన వారి జాబితాలో అగ్రస్థానం కోసం గట్టిగా పోటీపడుతూ, సీజన్ ముగిసే సమయానికి ఆరెంజ్ క్యాప్ను సొంతం చేసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాడు.
ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి బౌలర్లపై అతను ప్రదర్శించిన అద్భుతమైన ఆటతీరును చూసి, అసలు అతను మనిషేనా అని ప్రజలు సందేహించడం మొదలుపెట్టారు. పాకిస్థాన్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, క్రికెట్ నిపుణుడు నౌమాన్ నియాజ్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ టీనేజర్ అయినప్పటికీ చాలా సులభంగా సిక్సర్లు కొడుతున్న తీరు చూసి, అతనిలో ఏఐ (ఏఐ) చిప్ అమర్చారేమోనని సరదాగా అన్నారు.
"వాడా డోపింగ్ తనిఖీలు చేసినట్టుగా, అతన్ని ఏదైనా ల్యాబ్కు పంపాలి, బహుశా అతనిలో ఏదైనా ఏఐ చిప్ అమర్చి ఉండవచ్చు. అతను అస్సలు నమ్మశక్యంగా లేడు. నిజంగా, నాకు అతనిపై చాలా ఆశలు ఉన్నాయి. అతను ఎంత గొప్ప ఆటగాడు," అని నియాజ్ ఒక వీడియోలో అన్నారు.
"నాకు తెలిసి అతను కొంచెం నెమ్మదిగా ఆడాడు, అతని స్ట్రైక్-రేట్ 300 ఉండాల్సింది," అని సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ పరాక్రమానికి ఆశ్చర్యపోతూ నియాజ్ నవ్వుతూ అన్నారు.