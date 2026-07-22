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  4. Gill, Kohli and Rohit Feature in Top 5 of Latest ICC ODI Batting Rankings
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (17:37 IST)

ఐసీసీ వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్- టాప్-5లో నిలిచిన గిల్, కోహ్లీ, రోహిత్

cricket
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (17:37 IST)
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ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన సిరీస్ అనంతరం బుధవారం విడుదలైన తాజా ఐసీసీ వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో ముగ్గురు భారత అగ్రశ్రేణి బ్యాటర్లు శుభ్‌మన్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, టాప్-5లో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఇందులో కెప్టెన్ గిల్, ప్రపంచ నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్న న్యూజిలాండ్ ఆటగాడు డారిల్ మిచెల్‌ను అధిగమించే స్థితికి చేరువలో ఉన్నాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లో భారత్ 1-2 తేడాతో ఓడిపోయినప్పటికీ, గిల్ మూడు మ్యాచ్‌లలో 188 పరుగులు సాధించాడు. ప్రస్తుతం అతను 802 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉన్న మిచెల్ కంటే కేవలం ఒక రేటింగ్ పాయింట్ వెనుకబడి ఉన్నాడు.
 
కాగా, కోహ్లీ (767 పాయింట్లు), రోహిత్ (758 పాయింట్లు) వరుసగా మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచారు. అజేయంగా 249 పరుగులు చేసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్'గా నిలిచిన ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు జో రూట్ నాలుగు స్థానాలు ఎగబాకి ఎనిమిదవ స్థానానికి చేరుకోగా, అతని సహచరుడు బెన్ డకెట్ 11 స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని సంయుక్తంగా 19వ స్థానానికి, జాకబ్ బెథెల్ ఐదు స్థానాలు ఎగబాకి 64వ స్థానానికి చేరారు. 
 
భారత్ తరపున నూతనంగా నియమితులైన టీ20 కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో రెండు స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 13వ స్థానానికి చేరుకోగా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు చెందిన రషీద్ ఖాన్ అగ్రస్థానంలో ఉన్న బౌలర్ల జాబితాలో స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ టాప్-10 నుండి 11వ స్థానానికి పడిపోయారు. భారత్‌తో జరిగిన వన్డే సిరీస్‌లో ఐదు వికెట్లు పడగొట్టిన ఇంగ్లాండ్ ప్రధాన పేసర్ జోఫ్రా ఆర్చర్, పాకిస్థాన్‌కు చెందిన అబ్రార్ అహ్మద్ తర్వాతి స్థానంలో (మూడవ స్థానంలో) నిలిచేలా ఒక స్థానం మెరుగుపరుచుకోవడం విశేషం.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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