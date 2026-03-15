ఆదివారం, 15 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 15 మార్చి 2026 (12:37 IST)

రూ.10 కోట్ల విలువ చేసే ఫెరారీ కారు : ప్రియురాలితో హార్దిక్ పాండ్యా చక్కర్లు (Video)

భారత క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన కొత్త ప్రియురాలితో లగ్జరీ కారులో చక్కర్లు కొడుతున్నారు. రూ.10 కోట్ల విలువ చేసే ఫెరారీ 12 సిలిండర్ కారును ఆయన తాజాగా కొనుగోలు చేశారు. ఇది టూ సీటర్ కారు. ఇందులో తన ప్రియురాలు మహీకాను ఎక్కించుకుని చక్కర్లు కొడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 
 
ఈ శక్తిమంతమైన 2 సీటర్ కారు కేవలం 2.9 సెకన్లలో ఏకంగా 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇటీవల తన కుమారుడుకి హార్దిక్ పాండ్యా రూ.4 కోట్ల విలువ చేసే కారును కొనుగోలు చేసి బహుమతిగా ఇచ్చిన విషయం తెల్సిందే. ఇదిలావుంటే, ప్రస్తుతం పొట్టి ప్రపంచ కప్‌ను గెలిచిన భారత టీ20 క్రికెట్ జట్టులో హార్దిక్ పాండ్యా ఓ సభ్యుడుగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే. 

 

చంద్రబాబు కాన్వాయ్‌పై రాళ్ల దాడి కేసు : నిందితులకు బెయిల్ రద్దు

చంద్రబాబు కాన్వాయ్‌పై రాళ్ల దాడి కేసు : నిందితులకు బెయిల్ రద్దుగత వైకాపా ప్రభుత్వంలో అప్పటి విపక్ష నేతగా ఉన్నగా టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు కాన్వాయ్‌పై రాళ్లదాడి కేసులో ఏపీ హైకోర్టు కీలక రూలింగ్ ఇచ్చింది. ఈ కేసులో మొదటి నలుగురు నిందితులకు కింది కోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్‌ను రద్దు చేసింది. తీర్పు కాపీ అందుకున్న వారం రోజుల్లోగా సంబంధిత మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట లొంగిపోవాలని నిందితులను ఆదేశించింది.

ప్రపంచ కుబేరుల జాబితా - వరల్డ్ బిలియనీర్లలో మూడో స్థానంలో భారత్

ప్రపంచ కుబేరుల జాబితా - వరల్డ్ బిలియనీర్లలో మూడో స్థానంలో భారత్ప్రముఖ మ్యాగజైన్ ఫోర్బ్స్ 2026 సంవత్సరానికిగాను ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ జాబితాలో అత్యధిక బిలియనీర్లు ఉన్న దేశంగా అమెరికా తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకోగా, చైనా రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మొత్తం 229 మంది బిలియనీర్లతో భారత్ మూడో స్థానంలో నిలిచి తన సత్తాను చాటింది.

బాబ్ ఎల్-మాండెబ్ జలసంధి మూసివేత హౌతీ రెబెల్స్ దృష్టి

బాబ్ ఎల్-మాండెబ్ జలసంధి మూసివేత హౌతీ రెబెల్స్ దృష్టిఅమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో జరుగుతుంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా ఇరాన్‌పై భీకర దాడులు చేస్తున్నప్పటికీ ఇరాన్ మాత్రం ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. గల్ఫ్ దేశాల్లో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దేశాల్లోని సైనిక స్థావరాలు, రాయబార కార్యాలయాలపై మిస్సైళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటికే కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి మూసుకుపోగా ఇప్పుడు ప్రపంచ వాణిజ్యం స్తంభించిపోయింది. ఇపుడు ప్రపంచ వాణిజ్యానికి మరో ముప్పు పొంచివుంది. ఇరాన్ మిత్రపక్షమైన యెమెన్‌లోని హౌతీ రెబల్స్.. ఎర్ర సముద్రంలోని బాబ్ ఎల్-మాండెబ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు పునఃప్రారంభిస్తామని తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. దీంతో ఒకేసారి రెండు ప్రధాన సముద్ర మార్గాలు స్తంభించిపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది.

పెళ్లి రోజు షాపింగ్‌కు తీసుకెళ్లలేదని.. ఇద్దరు పిల్లల గొంతుల నులిమి.. ఆపై వివాహిత ఆత్మహత్య

పెళ్లి రోజు షాపింగ్‌కు తీసుకెళ్లలేదని.. ఇద్దరు పిల్లల గొంతుల నులిమి.. ఆపై వివాహిత ఆత్మహత్యపెళ్లి రోజున షాపింగ్‌కు భర్త తీసుకెళ్లలేదు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లల గొంతు నిలిమి, ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బోరబండ పెద్దమ్మ నగర్‌లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

రూపాయికే లీటరు పాలు.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్...

రూపాయికే లీటరు పాలు.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్...ప్రముఖ ఈ కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఓ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. కేవలం రూపాయికే లీటర్ పాలు ఇవ్వనున్నట్టు ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కర్నాటక రాష్ట్రంలో పెను దుమారాన్నే రేపింది. ఈ చర్య రైతులను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందని ఆరోపిస్తూ బెంగుళూరు మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్ (బమూల్) తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కోరతామని, అలాగే కాంపిటిషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు (సీసీఐ) ఫిర్యాదు చేస్తామని హెచ్చరించింది.

Watch More Videos

Anushka Shetty: స్వీటీ అనుష్క శెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటుందా?

Anushka Shetty: స్వీటీ అనుష్క శెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటుందా?స్వీటీ అనుష్క శెట్టి చుట్టూ పెళ్లి పుకార్లు కొత్తేమీ కాదు. చాలా సంవత్సరాలుగా, ఆమె పెళ్లి గురించి మీడియాలో తరచుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో జర్నలిస్టులు అనుష్కను వివాహం గురించి అడిగినప్పుడల్లా, ఆమె ఎప్పుడూ వివాహ ప్రణాళికలను స్పష్టంగా ధృవీకరించలేదు. నటి త్వరలో వివాహం చేసుకోవచ్చునని టాక్ వస్తోంది. అనుష్క తన కుటుంబంతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పంచుకునే ఒక ఫేమస్ పారిశ్రామికవేత్త కుమారుడిని వివాహం చేసుకోవాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పుకార్లు మరింత సంచలనం కావడానికి మరొక కారణం అనుష్క ప్రస్తుత జీవనశైలి.

Ustaad Bhagat Singh: ఎంటర్ టైన్ మెంట్, దేశభక్తి కలగలిపిన ట్రైలర్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆకట్టుకున్నాడు

Ustaad Bhagat Singh: ఎంటర్ టైన్ మెంట్, దేశభక్తి కలగలిపిన ట్రైలర్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆకట్టుకున్నాడుతెలుగులో నచ్చని పదం స్కామ్ అని అనగానే.. అది తెలుగు కాదు ఇంగ్లీషు పదం అని హాస్యనటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పడం, అలానా.. అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించడం వంటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తోపాటు భారత్ లో మగాడు బొట్టుపెట్టుకుంటే ఎలా వుంటుందో చూస్తావా? అంటూ విలన్ నుద్దేశించి సీరియస్ గా ఫైర్ కావడం వంటి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ మెండుగా వున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంది.

మేడ్ ఇన్ కొరియా చిత్రీకరణ ఆనందించదగ్గ అనుభవం : ప్రియాంక మోహన్.

మేడ్ ఇన్ కొరియా చిత్రీకరణ ఆనందించదగ్గ అనుభవం : ప్రియాంక మోహన్.మేడ్ ఇన్ కొరియా’ చిత్రీకరణ ఎంతగానో ఆనందించదగ్గ అనుభవంగా మారిందనే ప్రియాంక మోహన్.తెలియజేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ యొక్క క్రాస్-కల్చరల్ ప్రాజెక్ట్ ‘మేడ్ ఇన్ కొరియా’ విడుదలకు ముందు, సియోల్‌లో చిత్రీకరణ, కొరియన్ తారాగణం మరియు సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయడం ఈ చిత్రం ఎలా ఆవిష్కరణ ప్రయాణంలా అనిపించిందో ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ వివరించారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు రా కార్తీక్‌.

S.P. Charan: ఎస్పీ చరణ్, కేఎస్ చిత్ర పాడిన మెలోడీ బంగారు బొమ్మ సాంగ్ రిలీజ్

S.P. Charan: ఎస్పీ చరణ్, కేఎస్ చిత్ర పాడిన మెలోడీ బంగారు బొమ్మ సాంగ్ రిలీజ్సుమంత్ ప్రభాస్ రూరల్ లవ్, ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గోదారి గట్టుపైన' తో అలరించబోతున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది. నిధి ప్రదీప్ ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. టీజర్, ఫస్ట్ రెండు సింగిల్స్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది ఈ జోష్ ని కొనసాగిస్తూ, మేకర్స్ ఇప్పుడు మూడో సింగిల్ 'బంగారు బొమ్మ'ను రిలీజ్ చేశారు.

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేసిన రష్మిక మందన్న వీడియో రీరిలీజ్

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేసిన రష్మిక మందన్న వీడియో రీరిలీజ్విజయ్ దేవరకొండ కోసం పోరాటం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైందని రష్మిక మందన్న పాత వీడియోలు ద్వారా తెలియజేస్తుంది. అటు రెండోసారి విజయ్ తో నటించడంతోపాటు వివాహం గురించి కుటుంబంలో పెద్ద చర్చే జరిగిందని తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్‌లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఏదోవిధంగా రష్మిక స్పందిస్తూనే వుంది. పెండ్లి జరుగుతున్న తరుణంలో పాత వివాహబంధాన్ని గుర్తుచేస్తూ కొందరు పోస్ట్ లు పెట్టడం, ఆ తర్వాత రష్మిక వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోతున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. అయితే తాజాగా మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ఆమె రెండో సినిమా విజయ్ తోచేస్తుండగా పలికిన మాటలు మళ్ళీ రీ రిలీజ్ లా సోషల్ మీడియాలో కొనసాగుతున్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com