రూ.10 కోట్ల విలువ చేసే ఫెరారీ కారు : ప్రియురాలితో హార్దిక్ పాండ్యా చక్కర్లు (Video)
భారత క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన కొత్త ప్రియురాలితో లగ్జరీ కారులో చక్కర్లు కొడుతున్నారు. రూ.10 కోట్ల విలువ చేసే ఫెరారీ 12 సిలిండర్ కారును ఆయన తాజాగా కొనుగోలు చేశారు. ఇది టూ సీటర్ కారు. ఇందులో తన ప్రియురాలు మహీకాను ఎక్కించుకుని చక్కర్లు కొడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
ఈ శక్తిమంతమైన 2 సీటర్ కారు కేవలం 2.9 సెకన్లలో ఏకంగా 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇటీవల తన కుమారుడుకి హార్దిక్ పాండ్యా రూ.4 కోట్ల విలువ చేసే కారును కొనుగోలు చేసి బహుమతిగా ఇచ్చిన విషయం తెల్సిందే. ఇదిలావుంటే, ప్రస్తుతం పొట్టి ప్రపంచ కప్ను గెలిచిన భారత టీ20 క్రికెట్ జట్టులో హార్దిక్ పాండ్యా ఓ సభ్యుడుగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే.