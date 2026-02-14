శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (13:23 IST)

పాక్‌తో మ్యాచ్‌కు కొలంబో హోటల్ లాబీలో హార్దిక్ పాండ్యా దర్శనం

hardik pandya
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌కు ముందు భారత ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మరోమారు వార్తలకెక్కాడు. పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్‌కు ముందు తన కొత్త ప్రియురాలితో కొలంబో హోటల్‌ లాబీలో దర్శనమిచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 
 
నిజానికి బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం జట్టు విదేశీ పర్యటనల్లో ఉన్నప్పుడు ఆటగాళ్లు కుటుంబ సభ్యులతో ఉండటానికి వీల్లేదు. అయితే హార్దిక్‌ పాండ్య తన గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ మహిక శర్మతో కొలంబోలోని హోటల్‌ లాబీలో కనిపించాడు. 
 
అయితే దీనిపై బీసీసీఐ ఎలా స్పందిస్తుందోనని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే అతడు ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా కొత్తగా తన మెడ మీద 'ఎమ్‌' అనే ఆంగ్ల అక్షరాన్ని టాటూగా వేయించుకున్నాడనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది అతడి గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ పేరులోని మొదటి అక్షరం కావడం గమనార్హం. 
 
హార్దిక్‌ పాండ్య, మహిక శర్మ కొంతకాలంగా రిలేషన్‌ షిప్‌లో ఉంటున్నారు. ఇటీవల టీ20 మ్యాచ్‌లో తన ప్రదర్శనను సైతం అతడు తన గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు అంకితమిచ్చాడు. 'నాకు చాలా ప్రియమైన వారికి ఈ క్రెడిట్ దక్కుతుంది. నా గర్ల్‌ఫ్రెండ్ గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఆమె నా జీవితంలోకి ప్రవేశించడం నాకు ది బెస్ట్‌. అలాగే ఆమె వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా గొప్ప విషయాలు జరిగాయి' అని అతడు అన్న విషయం తెలిసిందే. 

విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌: ప్రయాణికుడి ప్రాణాలు కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ (video)రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణీకులు అప్పుడప్పుడు ప్రమాదాలకు గురవుతున్న సంఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌లో అప్రమత్తమైన ఆర్‌పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ ఒక ప్రయాణికుడి ప్రాణాలను కాపాడాడు. షాలిమార్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో తన కుటుంబంతో కలిసి రైలు ఎక్కేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, స్టేషన్‌లోని 6వ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లోని గ్యాప్‌లోకి ప్రమాదవశాత్తు జారిపడ్డాడు. దీనిని చూసిన డ్యూటీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ఎం. నరసింహారావు వేగంగా స్పందించి, అతన్ని రక్షించాడు.

తొలి ఎమెర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీపై ప్రధాని మోడీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్, videoభారతదేశంలోని అసోం రాష్ట్రంలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. శనివారం నాడు ప్రధాని మోడి అస్సాంలోని దిబ్రూఘర్ జిల్లాలోని C-130J విమానంలో ఈశాన్యంలోని మొదటి అత్యవసర ల్యాండింగ్ సౌకర్యం(ELF) వద్ద చారిత్రాత్మక ల్యాండింగ్ చేశారు. ప్రధాని మోదీ చాబువా ఎయిర్‌ఫీల్డ్ నుండి బయలుదేరి, జాతీయ రహదారి-37లోని మోరాన్‌లోని ELF వద్ద దిగారు. ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన మోరాన్ బైపాస్‌లో రూ.100 కోట్ల విలువైన ELF, 4.2 కి.మీ.ల రియన్‌ఫోర్స్‌డ్ స్ట్రెచ్, IAF ఫైటర్ జెట్‌లు, రవాణా విమానాలకు వ్యూహాత్మక, బహుళ-ఫంక్షనల్ రన్‌వేగా పనిచేస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ ఎమర్జెన్సీ రన్ వే రక్షణ, లాజిస్టిక్స్, విపత్తు ప్రతిస్పందనను బలోపేతం చేస్తుందని వెల్లడించారు.

Kolkata: బురఖాతో ఉరేసుకుని విద్యార్థిని ఆత్మహత్య-గణిత పరీక్ష బాగా రాయలేదని?కోల్‌కతాలోని టాప్సియా ప్రాంతంలో సెకండరీ మాధ్యమిక్ పరీక్ష విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గణిత పరీక్ష సరిగ్గా రాయకపోవడంతో బాలిక బురఖాతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. గురువారం రాత్రి ఆమె ఇంటి నుండి మైనర్ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసు వర్గాల సమాచారం. అదే రోజు గణిత పరీక్ష రాసినప్పటి నుండి ఆమె నిరాశకు గురైందని మృతురాలి కుటుంబం పేర్కొంది. ఫిబ్రవరి 12న సెకండరీ పరీక్షలు ముగిశాయి. మిగిలిన పరీక్షలు బాగా రాసినప్పటికీ, గణిత పరీక్ష గురించి ఆమె ఆందోళన చెందిందని మృతురాలి కుటుంబం తెలిపింది.

Jaipur road accident: కోట-జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. ఐదుగురు మృతిజైపూర్‌లోని చక్సులో జరిగిన ఒక విషాదకరమైన రోడ్డు ప్రమాదంలో కోట-జైపూర్ జాతీయ రహదారిపై ఒక కారు ట్రయిలర్‌ను ఢీకొట్టడంతో ఒక మహిళతో సహా ఐదుగురు మరణించారు. బాధితులు మధ్యప్రదేశ్‌లోని జబల్‌పూర్ నివాసితులు. చక్సు పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్‌హెచ్ఓ మనోహర్ లాల్ మేఘ్వాల్ ప్రకారం, శనివారం ఉదయం 5:30 గంటల ప్రాంతంలో చక్సులోని టిగారియా మోడ్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

జగన్మోహన్ రెడ్డి మోదీ దత్తపుత్రుడు.. బీజేపీకి బినామీగా మారారా? -షర్మిల ఫైర్ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధినేత వైఎస్ జగన్ సోదరి వైఎస్ షర్మిల ఇటీవలి వారాల్లో చాలా మౌనంగా ఉన్నారు. అయితే, ఆమె ఇప్పుడు తన సోదరుడు జగన్ సహా అనేక మంది నాయకులపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితిపై స్పందిస్తూ, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిలో జగన్ పాత్రను లక్ష్యంగా చేసుకుని షర్మిల పదునైన, దూకుడు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకవైపు, జగన్, చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో తీసుకున్న రుణాల కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇబ్బందులు పడుతోంది.

Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూసిటీలో నివశించే శివ (సంతోష్ శోభన్) కు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంటే ఇష్టం. చదువు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగం దొరక్కపోవడంతో చెన్నై వెళతాడు. బైక్ నడుపుతూ గడుపుతుంటాడు. మరోవైపు మిత్ర (మానస వారణాసి)కి ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తాం అనడంతో అది తప్పించుకోవడానికి జాబ్ పేరుతో చెన్నైకి వస్తుంది. ఓసారి ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడుతుంది. దానితో మిత్రం హాస్టల్ ఖాళీ చేయాల్సి రావడంతో శివ బైక్ మీద తిరుగుతూ తిరిగినా ఎక్కడా రూమ్ దొరకదు. దానితో తన రూమ్ ను షేర్ చేసుకుని లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ దాకా వెళతారు. ఇద్దరూ తమకు తగిన జాబ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే వుంటారు. ఓ దశలో మిత్ర ఖాలీగా వుండడంతో శివకు నచ్చదు. దానితో గొడవలు, విడిపోవడాలు జరుగుతాయి. ఇలా వుండగా, వీళ్ళ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ గురించి ఇంట్లో వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? అసలు ఇద్దరూ పెండ్లి చేసుకున్నారా? లేదా? అనేది మిగిలిన కథ.

Chiranjeevi: దైవ కృప ఎల్లప్పుడూ వుంటుంది : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్వీట్తనకూ తన కుటుంబానికి, చరణ్ కుటుంబానికి దైవ క్రిప వుంటుందనీ, ప్రతి తల్లిదండ్రులకూ అలా వుండాలని అర్థం వచ్చేలా సోషల్ మీడియాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి పోస్ట్ పెట్టారు. తన మనవడు, మనవరాలుకు పేర్లు పెట్టిన తర్వాత అభిమానులు, శ్రేయోభిళాషుల నుంచి వస్తున్న స్పందనతో మనసు ఉప్పెంగిపోతుందని మనసులోని మాట వెల్లడించారు.

రాగిణి-3లో తమన్నా భాటియా.. అమీర్ ఖాన్ కుమారుడితో రొమాన్స్తమన్నా భాటియా ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో వరుస ఒప్పందాలు చేసుకుంటోంది. స్పెషల్ డ్యాన్స్ నంబర్ల నుండి వెబ్ డ్రామా వరకు, పూర్తి స్థాయి ప్రధాన పాత్రల నుండి కీలక పాత్రల వరకు, అన్ని ఫార్మాట్లలో ఆమెకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు, ఆమె ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజీ అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఏక్తా కపూర్ నిర్మించిన రాగిణి 3లో తమన్నా నటించనుంది. ఈ చిత్రం 2011లో రాగిణి ఎంఎంఎస్‌తో ప్రారంభమై 2014లో సన్నీ లియోన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన రాగిణి ఎంఎంఎస్‌2తో కొనసాగిన ప్రసిద్ధ హర్రర్ ఫ్రాంచైజీలో తదుపరి చాప్టర్‌ తెరకెక్కుతోంది.

Sita Payanam Review: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ చేసిన సీతా పయనం రియల్ రివ్యూసీత (ఐశ్వర్య అర్జున్) కు తల్లిలేని లోటును తెలీకుండా తండ్రి రాజేంద్ర ప్రసాద్ (సత్య రాజ్) పెంచుతాడు. సీతకు తండ్రే ప్రపంచం. యుక్తవయస్సు వచ్చాక పెండ్లి చేసి బాధ్యత తీర్చుకోవాలనుకుంటే సీత ఏదో కారణంతో వాయిదా వేస్తుంది. ఓరోజు పని మీద సీత వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్‌కు కారులో వెళుతుంది. ఆ ప్రయాణంలో అభి (నిరంజన్) పరిచయం అవుతాడు. అంతేకాకుండా ఈ జర్నీలో గిరి (అర్జున్ సర్జా), బసవన్న (ధృవ్ సర్జా) పాత్రలు ఎంట్రీ ఇస్తాయి. దానితో కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి. అవి ఏమిటి? ఎందుకు జరిగాయి? పెండ్లి అంటేనే మాటమార్చే సీత చివరికి ఏమి చేసింది? అనేది మిగిలిన కథ.

Vijay Devarakonda: రూ.60 కోట్ల ఆఫర్ వచ్చినా వద్దని వదులుకున్న విజయ్- రష్మికవిజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్‌లో వివాహం చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలతో సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతోంది. ఈ నివేదికల ప్రకారం, ఈ వివాహం ఒక రాజభవనంలో జరిగే ప్రైవేట్ వ్యవహారంగా ఉంటుందని, సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మాత్రమే హాజరవుతారని తెలుస్తోంది. ఈ వివాహం చాలా సింపుల్‌గా జరుగుతుందని భావిస్తున్నప్పటికీ, మార్చి 4న హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ కార్యక్రమం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుందని, సినీ ప్రముఖులు, అగ్ర రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపార నాయకులు హాజరవుతారని చెబుతున్నారు.
