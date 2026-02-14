పాక్తో మ్యాచ్కు కొలంబో హోటల్ లాబీలో హార్దిక్ పాండ్యా దర్శనం
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్కు ముందు భారత ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా మరోమారు వార్తలకెక్కాడు. పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్కు ముందు తన కొత్త ప్రియురాలితో కొలంబో హోటల్ లాబీలో దర్శనమిచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
నిజానికి బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం జట్టు విదేశీ పర్యటనల్లో ఉన్నప్పుడు ఆటగాళ్లు కుటుంబ సభ్యులతో ఉండటానికి వీల్లేదు. అయితే హార్దిక్ పాండ్య తన గర్ల్ఫ్రెండ్ మహిక శర్మతో కొలంబోలోని హోటల్ లాబీలో కనిపించాడు.
అయితే దీనిపై బీసీసీఐ ఎలా స్పందిస్తుందోనని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అలాగే అతడు ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా కొత్తగా తన మెడ మీద 'ఎమ్' అనే ఆంగ్ల అక్షరాన్ని టాటూగా వేయించుకున్నాడనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది అతడి గర్ల్ఫ్రెండ్ పేరులోని మొదటి అక్షరం కావడం గమనార్హం.
హార్దిక్ పాండ్య, మహిక శర్మ కొంతకాలంగా రిలేషన్ షిప్లో ఉంటున్నారు. ఇటీవల టీ20 మ్యాచ్లో తన ప్రదర్శనను సైతం అతడు తన గర్ల్ఫ్రెండ్కు అంకితమిచ్చాడు. 'నాకు చాలా ప్రియమైన వారికి ఈ క్రెడిట్ దక్కుతుంది. నా గర్ల్ఫ్రెండ్ గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. ఆమె నా జీవితంలోకి ప్రవేశించడం నాకు ది బెస్ట్. అలాగే ఆమె వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా గొప్ప విషయాలు జరిగాయి' అని అతడు అన్న విషయం తెలిసిందే.