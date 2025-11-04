మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025 (12:00 IST)

హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్, జెమియాల అద్భుతమైన క్షణం.. హర్మన్‌ప్రీత్‌ను ఎత్తుకున్న తండ్రి- వీడియో వైరల్

నవీ ముంబైలోని డాక్టర్ డివై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ చారిత్రాత్మక ఫైనల్‌లో హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు భారత మహిళల క్రికెట్ చరిత్రలో గొప్ప క్షణాన్ని లిఖించింది. 
 
ఈ మ్యాచ్‌లో జెమిమా రోడ్రిగ్స్ 134 బంతుల్లో 14 బౌండరీలతో 127 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచి, 339 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో ఐదు వికెట్లు, తొమ్మిది బంతులు మిగిలి ఉండగానే భారత్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చింది. 
 
కిక్కిరిసిన స్టేడియం ముందు చిరస్మరణీయ విజయం తర్వాత, భావోద్వేగానికి గురైన జెమిమా కన్నీళ్లను ఆపుకోలేకపోయింది. ఆమె సహచరులు ఆమెను ఓదార్చారు. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులను పలకరించింది. 
 
ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్న తర్వాత, జెమిమా తన కుటుంబాన్ని కలవడానికి వెళ్ళింది. అక్కడ ఆమె మరోసారి ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఆమె మొదట తన తండ్రిని కౌగిలించుకుంది. తరువాత తన కుటుంబంలోని మిగిలిన వారితో భావోద్వేగమైన క్షణాన్ని పంచుకుంది. 
 
ఇదే తరహాలో భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుకు ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ టైటిల్ అందించిన తొలి కెప్టెన్‌గా హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ చరిత్రలో తన పేరును లిఖించుకుంది. సంవత్సరాల తరబడి నిరంతర కృషి తర్వాత తమ తొలి ఐసీసీ టైటిల్‌ను దక్కించుకున్నందుకు అభిమానులు జట్టును ప్రశంసించడంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు మిన్నంటాయి.
 
ఈ సందర్భంగా హర్మన్‌ప్రీత్ తన తండ్రి హర్మందర్ సింగ్ భుల్లార్ వద్దకు పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లింది. ఆమె తండ్రి హర్మన్ ప్రీత్ సింగ్‌ను ఎత్తుకున్నారు. హర్మందర్ గర్వంగా తన కూతురిని ఎత్తుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
 
ఇకపోతే.. మ్యాచ్ తర్వాత, భారత మహిళా క్రికెట్‌కు పునాది వేసి, దానిని ప్రస్తుత స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేసిన ఇద్దరు దిగ్గజాలు మిథాలీ రాజ్, ఝులన్ గోస్వామిలకు జట్టు ట్రోఫీని అందజేయడం కనిపించింది. తన మాజీ సహచరులతో విజయాన్ని పంచుకోవడం పట్ల హర్మన్‌ప్రీత్ తన భావోద్వేగాలను వ్యక్తం చేసింది.

AI vs Indian Intelligence, అపార్టుమెంట్ గృహ ప్రవేశానికి గోవుకి బదులు గోవు మరబొమ్మ (video)

AI vs Indian Intelligence, అపార్టుమెంట్ గృహ ప్రవేశానికి గోవుకి బదులు గోవు మరబొమ్మ (video)గృహ ప్రవేశం సమయంలో గోవును ఇంట్లోకి తీసుకుని వస్తారు. తద్వారా ఆ ఇంట శ్రేయస్సు, సంపద, సమృద్ధి మరియు అదృష్టం నెలకొంటాయని, దారిద్ర్యం తొలగిపోతుందని నమ్ముతారు. అందుకే చాలామంది దూడతో సహా గోవును తీసుకువస్తారు. ఇది సంతానం, వంశాభివృద్ధిని కూడా సూచిస్తుంది. ఐతే సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. గృహ ప్రవేశం పూజ సందర్భంలో ఓ అపార్టుమెంట్లో గోవుకి బదులు గోవు మరబొమ్మను వదిలారు. అది కాస్తా కీచ్ కీచ్ అని శబ్దం చేసుకుంటూ ఇల్లంతా తిరుగుతూ వుంటే అందరూ ఎంతో సంబరిపడిపోతున్నారు. నిజమైన గోవుతో కాకుండా ఇలా మరబొమ్మలతో చేయడంపై పలువురు నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు.

వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్న ఆ క్షణాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాం.. నారా బ్రాహ్మణి (video)

వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్న ఆ క్షణాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాం.. నారా బ్రాహ్మణి (video)ఐసీసీ వుమెన్స్ వరల్డ్ కప్ 2025 ఫైనల్ మ్యాచ్‌ నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌కు పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు, పలువురు భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌ను వీక్షించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్‌ కూడా నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియానికి వెళ్లారు. నారా లోకేష్‌తో పాటు ఆయన సతీమణి నారా బ్రాహ్మణి, కొడుకు దేవాన్ష్ కూడా ఉన్నారు. ఈ సందర్బంగా మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్‌‌ను కూడా లోకేష్ ఫ్యామిలీ కలిసింది. ఈ సందర్భంగా సచిన్‌తో దిగిన ఫొటోలను కూడా లోకేష్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

పాడు కుక్క తెల్లార్లూ మొరుగుతూ నిద్ర లేకుండా చేసింది, అందుకే చంపేసా (video)

పాడు కుక్క తెల్లార్లూ మొరుగుతూ నిద్ర లేకుండా చేసింది, అందుకే చంపేసా (video)బెంగళూరులో దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. నగరంలో ఎంబీఎ చదువుతున్న రుషిక అనే విద్యార్థిని తన పెంపుడు కుక్కలను సంరక్షించేందుకు ఓ పని మనిషిని మాట్లాడుకుంది. ఆమెకి వుండేందుకు ఇంటితో పాటు నెలకి రూ.23 వేల జీతం కూడా ఇస్తానన చెప్పింది. అన్నింటికి అంగీకరించిన సదరు పనిమనిషి పుష్పలత కుక్కల పట్ల కర్కశంగా ప్రవర్తించింది. ఉదయాన్నే రెండు కుక్కల్ని వాకింగుకు తీసుకెళ్లేందుకు లిఫ్టులో ఎక్కింది. ఐతే రెండింటిలో ఓ కుక్కను లిఫ్టులోనే కుక్కను పైకి కిందకు తాడు పట్టుకుని వేలాడదీస్తూ నేలకేసి కొట్టింది. దాంతో ఆ కుక్క అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది. కుక్క చనిపోవడంతో దాన్ని తాడుతో అలాగే లాక్కెళ్లింది.

నీ కోసం నా భార్యను చంపాను.. ప్రియురాలికి మెసేజ్ పంపిన డాక్టర్ భర్త

నీ కోసం నా భార్యను చంపాను.. ప్రియురాలికి మెసేజ్ పంపిన డాక్టర్ భర్తబెంగళూరులో ఒక వింత సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక భర్త నీ కోసం నా భార్యను చంపాను అని మరో మహిళకు సందేశం పంపాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ సందేశం డిజిటల్ చెల్లింపు అప్లికేషన్ ద్వారా షేర్ చేయబడింది. తన భార్యను చంపుతానని సందేశం పంపిన మహిళతో భర్తకు సంబంధం ఉందని ఊహాగానాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇంకా షాకింగ్ విషయం ఏమిటంటే, ఈ జంట బెంగళూరులోని ఒకే ఆసుపత్రిలో పనిచేశారు. గత సంవత్సరం మే 26న వివాహం చేసుకున్నారు. బెంగళూరు పోలీస్ కమిషనర్ సీమంత్ కుమార్ సింగ్ కూడా దీనిపై అధికారిక ప్రకటన చేశారు.

వదిన పెళ్లి కోసం వుంచిన రూ.50 లక్షల విలువైన ఆభరణాలు దొంగలించిన మహిళ

వదిన పెళ్లి కోసం వుంచిన రూ.50 లక్షల విలువైన ఆభరణాలు దొంగలించిన మహిళబంగారం ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. బంగారం ధరల పెరుగుదల కారణంగా దానిని కొని దాచుకోవడానికి సిద్ధం అవుతున్నారు. తాజాగా ఒక మహిళ తన వదిన పెళ్లి కోసం ఉంచిన సుమారు రూ.50 లక్షల విలువైన ఆభరణాలను దొంగిలించిందని పోలీసులు తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఢిల్లీలోని మొహల్లా నాయి బస్తీ నివాసి అక్రమ్ అలియాస్ కలువా నవంబర్ 11న తన సోదరి వివాహం కోసం బంగారు ఆభరణాలు, నెక్లెస్‌లు, గాజులు, గొలుసులు, ఉంగరాలు ఉంచాడు.

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్ర

Mahesh Chandra: పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది అంటోన్న దర్శకుడు మహేష్‌చంద్రప్రేయసి రావే తొలి చిత్రంతోనే దర్శకునిగా తన సత్తా చాటుకున్నారు మహేష్‌ చంద్ర. ఆ తర్వాత అయోధ్య రామయ్య, చెప్పాలని వుంది, చిత్రాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారాయన. తాజాగా మహేష్‌ చంద్ర రూపొందించిన చిత్రం పిఠాపురంలో. దీనికి ఉప శీర్షిక అలా మొదలైంది. డా. రాజేంద్రప్రసాద్‌, పృధ్వీరాజ్‌, కేదార్‌ శంకర్‌, మణిచందన, జయవాహిని, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు ముఖ్య తారాగణంగా ఈ చిత్రం రూపొందింది.

Mammootty: 55వ కేరళ రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డులలో మెరిసిన మమ్ముట్టి భ్రమయుగం

Mammootty: 55వ కేరళ రాష్ట్ర చలనచిత్ర అవార్డులలో మెరిసిన మమ్ముట్టి భ్రమయుగంమలయాళ సినిమాకు ఇది ఒక అద్భుతమైన క్షణం. మమ్ముట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన భ్రమయుగం గతేడాది అత్యధిక ప్రశంసలు అందుకున్న చిత్రాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు, ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ఈ చిత్రం.. తాజాగా 55వ కేరళ రాష్ట్ర సినిమా అవార్డుల్లో సత్తా చాటింది. నాలుగు ప్రతిష్ఠాత్మక విభాగాల్లో అవార్డులను సాధించింది. కొత్త తరహా కథాకథనాలు, అద్భుతమైన సాంకేతికతతో ఈ చిత్రం మలయాళ సినీప్రపంచంలో కొత్త మైలురాయిని సృష్టించింది.

Chinnay : రాహుల్ రవీంద్రన్, చిన్నయ్ వివాహంపై సెటైర్లు

Chinnay : రాహుల్ రవీంద్రన్, చిన్నయ్ వివాహంపై సెటైర్లునటుడు, ది గాళ్ ఫ్రెండ్ దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ తన వివాహం గురించి సోషల్ మీడియాలో ఎక్స్ లో పోస్ట్ పెట్టాడు. దానికి నెటిజన్లు భలేగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మా వివాహం తర్వాత, నేను నా భార్య చిన్నయి కి మంగళసూత్రం ధరించాలా వద్దా అనేది ఆమె ఇష్టం అని చెప్పాను. నేను దానిని ధరించకూడదని కూడా సూచించాను, ఎందుకంటే పురుషులకు వివాహం జరిగినట్లు కనిపించే సంకేతాలు లేకపోవడం అన్యాయం, కానీ స్త్రీలకు వివాహం జరగాలి.. అంటూ పోస్ట్ చేశారు.

Chandini Chowdary,: తరుణ్ భాస్కర్ క్లాప్ తో చాందినీ చౌదరి చిత్రం లాంచ్

Chandini Chowdary,: తరుణ్ భాస్కర్ క్లాప్ తో చాందినీ చౌదరి చిత్రం లాంచ్నిన్న ఫిలింనగర్ లోని దైవసన్నిదానంలో చాందినీ చౌదరి కొత్త సినిమా గ్రాండ్‌గా లాంచ్ అయింది. తరుణ్ భాస్కర్ క్లాప్ తో ప్రారంభమైంది. చాందినీ చౌదరి, సుశాంత్ యాష్కీ ప్రధాన పాత్రల్లో, వికాస్ దర్శకత్వంలో సైన్స్ ఫిక్షన్ డార్క్ కామెడీ జానర్ లో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. సహచారి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై సృజన గోపాల్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. గీతా భాస్కర్, చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు లాంచింగ్ ఈవెంట్ కి హాజరయ్యారు.

Bandla Ganesh: వార్నింగ్ లు రాజకీయాల్లోనే సినిమాల్లో కాదు - హీరోలపైనా బండ్ల గణేష్ సెటైర్

Bandla Ganesh: వార్నింగ్ లు రాజకీయాల్లోనే సినిమాల్లో కాదు - హీరోలపైనా బండ్ల గణేష్ సెటైర్కిరణ్ అబ్బవరం కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా కె.ర్యాంప్ సక్సెస్ మీట్ లో గత రాత్రి నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ఎమోషనల్ తో కూడిన సెటైరిక్ స్పీచ్ సోషల్ మీడియాను ఆకట్టుకుంది. తనదైన శైలిలో ఆవేశంగా గణేష్ మాట్లాడుతూ.. చిరంజీవిలా డౌత్ టు ఎర్త్ లా కిరణ్ అబ్బరం వున్నాడు. తెరపై నీ ఇష్టం వచ్చినట్లుండు. కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ లో మాత్రం నీలా వుండు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో వారసత్వాలుండవచ్చు. కానీ తెలీవీ అనేది వారసత్వంగా రాదు. కిరణ్ ఒక్కడే వచ్చి సక్సెస్ హీరోగా నిలబడ్డాడు. కిరణ్ ఇప్పటికి 6గురు కొత్తవారిని పరిచయం చేశారు. ఆయన్ను చూసి నేర్చుకోండి.
