Hyderabad : ఐపీఎల్ మ్యాచ్ టికెట్లను కొనుగోలు చేసే ముందు జాగ్రత్త...
ఐపీఎల్ మ్యాచ్ టికెట్లను కొనుగోలు చేసే ముందు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హైదరాబాద్ పోలీసులు క్రికెట్ అభిమానులను హెచ్చరించారు. మే 22న హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్ల మధ్య జరిగే మ్యాచ్పై ఉన్న భారీ క్రేజ్ను సైబర్ నేరగాళ్లు తమకు అనుకూలంగా వాడుకుంటున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. అభిమానుల్లో టికెట్ల కోసం ఉన్న డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని, వారిని మోసం చేసేందుకు వారు నకిలీ యాప్లు, వెబ్సైట్లను సృష్టించారు.
ప్రస్తుతం, ఐపీఎల్ టికెట్ల బుకింగ్కు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో అనేక ప్రకటనలు దర్శనమిస్తున్నాయి. అధికారిక టికెటింగ్ భాగస్వామి అయిన డిస్ట్రిక్ యాప్ను పోలిన రంగులు, లోగోలతో నకిలీ యాప్లను సృష్టించి, తక్కువ ధరకు టికెట్లు అందిస్తామని వారు ఆశ చూపిస్తున్నారు.
అసలైన యాప్లాగే కనిపించే ఈ నకిలీ లింక్లపై క్లిక్ చేసి, టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటే, మీరు కచ్చితంగా మీ డబ్బును కోల్పోతారని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ ఎక్స్ వేదికగా చేసిన ఒక పోస్ట్లో హెచ్చరించారు. డబ్బు చెల్లించిన తర్వాత కూడా టికెట్లు రాకపోతే, మీ బ్యాంకింగ్ వివరాలు కూడా సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కే ప్రమాదం ఉంది. మ్యాచ్ చూసే ఉత్సాహంలో సోషల్ మీడియాలో కనిపించే అనధికారిక లింక్ల బారిన పడి మోసపోవద్దని ఆయన సూచించారు.
నెల్లూరులో నో, ఆన్లైన్లో మహానాడు, చంద్రబాబు పొదుపు చర్యలు
ప్రతిఏటా తెలుగుదేశం ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు అత్యంత ఘనంగా జరుగుతుంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున హాజరవుతారు. పార్టీకి దిశానిర్దేశం చేస్తూ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇందులో భాగంగా ఈసారి మహానాడును నెల్లూరు జిల్లాలో భారీగా నిర్వహించాలని అనుకున్నారు. ఐతే ప్రధానమంత్రి ఇటీవలే దేశ ప్రజలు పొదుపు పాటించాలని సూచన చేసారు. దీనితో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం వెంటనే తదనుగుణ చర్యలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఈసారి మహానాడును ఆన్లైన్లో నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. అమరావతిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో వేదిక ఏర్పాటు చేసి నిర్వహించాలని ఆయన సూచన చేసినట్లు సమాచారం.
తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు చూసి నా చెవుల్లో ఊదరకొట్టేస్తున్నారు: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, వీడియో
మొన్న తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల దగ్గర్నుంచి నా చెవుల్లో ఒకటే ఊదర కొడుతున్నారు... అన్నా 2024 ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన ఒంటరిగా పోటీ చేసినట్లయితే ఫలితం మరోలా వుండేదని అంటున్నారని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ఆయన జనసేన నాయకులతో మాట్లాడుతూ... మీరు అన్నది నిజమే. నాకు ఆఫ్షన్ వుండింది. కానీ ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా వైసిపి అధికారంలోకి వస్తే ఇక ఎవరినీ బ్రతకనిచ్చే పరిస్థితి వుండదు. పైగా నేను ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఉద్దండ నాయకుడిని జైలులో చూసాను. అంత పెద్ద నాయకుడినే వాళ్లు వేధిస్తున్నారంటే ఇక సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటని ఆలోచనలో పడ్డాను
ఆస్తమా రోగులకు శుభవార్త - జూన్ 8న చేప మందు ప్రసాదం పంపిణీ
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనేకాకుండా దేశంలో ఉన్న ఆస్తమా (ఉబ్బసం) వ్యాధిగ్రస్తులకు బత్తిన కుటుంబ సభ్యులు శుభవార్త చెప్పారు. జూన్ నెల 8వ తేదీన ఉబ్బసం రోగులకు చేప మందు ప్రసాదం పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడించారు. ప్రతి యేటా హైదరాబాద్ నగరంలో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగే మృగశిర కార్తె చేప ప్రసాద్ పంపిణీకి భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇందులోభాగంగా, దీనికి సంబంధించి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
పిల్లలతో కలిసి రైల్వే ట్రాక్ దాటబోయింది... ఇంతలోనే వేగంగా రైలు, వీడియో
ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి రైల్వే ట్రాక్ దాటుతోంది ఆ మహిళ. ఇంతలోనే వేగంగా రైలు వచ్చేసింది. దీనితో తన పిల్లల్ని కాపాడుకునేందుకు ఫ్లాట్ఫాంకి రైలు ట్రాకుకి మధ్య పిల్లల్ని గట్టిగా హత్తుకుని కూర్చుంది. రైలు వేగంగా వారిని టచ్ చేస్తూ వెళ్లింది. అదృష్టవశాత్తూ స్వల్ప గాయాలతో వారు బైటపడ్డారు. ఈ ఘటన బీహారు రాష్ట్రంలోని సమిష్టిపూర్ జిల్లా షాపూర్ పటోరి రైల్వే స్టేషనులో జరిగింది. ట్రాక్ దాటేందుకు కనీసం వంతెన కూడా లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్టేషను దగ్గర జరిగిన ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ప్రేమించి పెళ్లాడి బిడ్డను కని, ఆ బిడ్డను అమ్మేసి మరొకరితో పెళ్లికి సిద్ధమైన వివాహిత
మానవ సంబంధాలు రోజురోజుకీ క్షీణించిపోతున్నాయని తెలిపే ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాదులోని హయత్ నగర్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని కొహెడ గ్రామంలో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. గ్రామంలో నివాసం వుండే గోవర్థన్ అనే యువకుడు నాలుగేళ్ల క్రితం సరిత అనే యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఐతే ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్పకుండా గోప్యంగా వుంచారు. ఇద్దరూ తమ మకాన్ని మార్చేసి సిటీకి దగ్గరలో వుంటున్నారు. వీరికి ఓ బిడ్డ పుట్టింది. ఐతే గోవర్థన్ డ్యూటీకి వెళ్లగానే తమ ఇంటికి సమీపంలో వున్న మరో వ్యక్తి సరితకు దగ్గరయ్యాడు. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది.
Naga Chaitanya: రాజస్థాన్లో కీలక షెడ్యూల్ను పూర్తి చేసుకున్న వృషకర్మ
నాగ చైతన్య, కథానాయిక మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తున్న చిత్రం వృషకర్మ. విరూపాక్ష.ఫేమ్ కార్తీక్ దండు దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. బివిఎస్.ఎన్. ప్రసాద్ నిర్మాత. ఈ చిత్రం షూటింగ్ రాజస్తాన్ లో జరుగుతోంది. నేడు వర్కింగ్ స్టిల్ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. రాజస్థాన్లోని అద్భుతమైన రాజప్రాసాదాల నడుమ ఒక కీలక షెడ్యూల్ను పూర్తి చేసింది.
Pavala Shyamala: ఫుట్పాత్పై దీనస్థితిలో పావలా శ్యామల..
శుక్రవారం రాత్రి ఒక వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తడంతో, సీనియర్ తెలుగు నటి పావలా శ్యామల పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. తీవ్రమైన గుండె సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఈ సీనియర్ నటి, తక్షణ చికిత్స కోసం హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిని సందర్శించారు. అయితే, ఆర్థిక వనరులు లేవనే కారణంతో ఆమెను చేర్చుకోకుండా వెనక్కి పంపినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ప్రతి హనీమూన్ స్విట్జర్లాండ్లోనే ఎందుకు ముగియాలి? కమల్ హాసన్
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కొడుకు జాసన్ విషయంలో అంత కఠినంగా ఎందుకో?
కోలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో ఇప్పుడొక టాక్ నడుస్తోంది. అదేమిటంటే... ఇటీవలే టీవీకే పార్టీ పెట్టి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి సీఎం అయిన విజయ్కు తన పిల్లలంటే పెద్దగా పట్టించుకోడనే చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం విజయ్ కుమారుడు జాసన్ హీరోగా కాకుండా దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. సందీప్ కిషన్తో సిగ్మా అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే... జాసన్ సినిమా కెరీర్ సంగతిని విజయ్ అస్సలు పట్టించుకోలేదట. అంతేకాదు... జాసన్ కు వచ్చినటువంటి మొదటి సినీ అవకాశం కూడా అతడి తల్లి సంగీత, తాతయ్య ద్వారా వచ్చినట్లు సమాచారం.
Spider-Man: స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే కొత్త పోస్టర్
హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో ఫ్రాంచైజ్లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం స్పైడర్ -మన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే నుండి కొత్త పోస్టర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోస్టర్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ చిత్రం 2026 జూలై 31న ఇండియా లో ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.