మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (18:26 IST)

ఐసీసీ పురుషుల, మహిళల టోర్నమెంట్ల కోసం ప్రీమియర్ పార్టనర్‌గా హ్యుందాయ్ మోటార్

Hundai
అహ్మదాబాద్: హ్యుందాయ్ మోటార్ కంపెనీ ఈ రోజు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్(ICC)తో గ్లోబల్ పార్టనర్‌షిప్‌ను ప్రకటించింది. దీని ద్వారా 2026 నుండి 2027 వరకు జరిగే ప్రతిష్టాత్మక ఐసీసీ టోర్నమెంట్ల కోసం ప్రీమియర్ పార్టనర్‌గా మారింది. ప్రీమియర్ పార్టనర్‌గా, ఐసీసీ యొక్క రాబోయే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ క్యాలెండర్‌కు హ్యుందాయ్ మోటార్ ప్రత్యేక హక్కులను, అవకాశాలను పొందుతుంది. ఇందులో మెన్స్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ 2027 కూడా ఉంది. ఈ హక్కులలో టాస్ వంటి ఐకానిక్ మ్యాచ్‌డే క్షణాలలో పాల్గొనడం, స్టేడియంలో ప్రముఖ బ్రాండింగ్‌ను పొందడం, ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లను అందించడం వంటివి ఉన్నాయి.
 
క్రీడల పట్ల ఉన్న ఉమ్మడి అభిరుచి ద్వారా విభిన్న ప్రపంచ ప్రేక్షకులతో లోతైన బంధాలను నిర్మించుకోవడానికి హ్యుందాయ్ మోటార్ నిబద్ధతను ఈ భాగస్వామ్యం నొక్కి చెబుతుంది. క్రికెట్ ఒక సాంస్కృతిక వేడుకగా ఉన్న భారత్ వంటి కీలక మార్కెట్లలో బ్రాండ్ ఉనికిని ఇది మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా హ్యుందాయ్ మోటార్ కంపెనీ ప్రెసిడెంట్- సీఈఓ జోస్ మునిజ్ మాట్లాడుతూ, క్రికెట్, హ్యుందాయ్ రెండూ మెరుగుపడాలనే నిరంతర ఆశయాన్ని, ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలనే పట్టుదల ను పంచుకుంటాయి. ఐసీసీతో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా, మేము ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల మంది అభిమానులతో కనెక్ట్ అవ్వడమే కాకుండా, వారి అభిరుచిని, ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబించే కొత్త మొబిలిటీ అనుభవాలను అందించడానికి కృషి చేస్తున్నాము.
 
ఐసీసీ ఛైర్మన్ శ్రీ జే షా మాట్లాడుతూ, ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్రీడల్లో క్రికెట్ ఒకటి. దీనికి రెండు వందల కోట్ల(2 బిలియన్ల) మందికి పైగా అభిమానులు ఉన్నారు. ఐసీసీ నిర్వహించే మెగా ఈవెంట్ల సమయంలో వీరి ఆసక్తి, ఉత్సాహం స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఈ గ్లోబల్ ఈవెంట్లు... వినూత్న డిజిటల్, ఇన్-స్టేడియం అనుసంధానాల ద్వారా అభిమానులతో మమేకం కావడానికి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. మా ప్రీమియర్ పార్టనర్‌గా హ్యుందాయ్‌ను స్వాగతిస్తున్నాము, కలిసి అత్యుత్తమ ఈవెంట్లను నిర్వహించడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాము. హ్యుందాయ్ అనేది క్రీడలకు ఎంతో కాలంగా మద్దతు ఇస్తున్న ఒక గ్లోబల్ బ్రాండ్. ఈ ఈవెంట్లలో మా ఉమ్మడి బలాలను గరిష్టంగా వినియోగించుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము.
 
ఈ భాగస్వామ్యం ఎందుకు ప్రత్యేకం?
ఈ భాగస్వామ్యం క్రికెట్ ప్రపంచంలో హ్యుందాయ్ మోటార్ స్థానాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది. 2011 నుండి 2015 వరకు ఐసీసీతో ఉన్న ప్రాథమిక సహకారం తర్వాత, హ్యుందాయ్ తిరిగి ఈ క్రీడలోకి అడుగుపెట్టడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. ఐసీసీ మ్యాచ్‌లకు హాజరయ్యే అభిమానులు హ్యుందాయ్ మోటార్ యొక్క వినూత్న విధానాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించవచ్చు. ఇంటరాక్టివ్ ఫ్యాన్ జోన్లు, వెహికల్ షోకేస్‌లు(వాహన ప్రదర్శనలు), డిజిటల్ ఫ్యాన్ ఎంగేజ్‌మెంట్ కార్యక్రమాల ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఇవి మద్దతుదారుల ఆనందాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తాయి. క్రికెట్ పట్ల అత్యంత మక్కువ ఉన్న దేశాల్లో జరిగే వివిధ ఫార్మాట్లలోని ప్రతిష్టాత్మక ఐసీసీ టోర్నమెంట్లన్నింటికీ ఈ ఒప్పందం వర్తిస్తుంది. హ్యుందాయ్ మోటార్ తన గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ స్ట్రాటజీలో క్రికెట్‌పై ఎందుకు దృష్టి సారిస్తోంది?
 
హ్యుందాయ్ మోటార్ తన విస్తృతమైన స్పోర్ట్స్ పార్టనర్‌షిప్ వ్యూహంలో భాగంగా ఐసీసీతో జతకట్టింది. ప్రతి ప్రాంతంలో సాంస్కృతికంగా ప్రాముఖ్యత ఉన్న క్రీడలతో మమేకం కావడానికి ఈ వ్యూహం ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. రెండు వందల కోట్లకు పైగా ఉన్న ప్రపంచ ప్రేక్షకుల సంఖ్యతో, క్రికెట్ ఈ బ్రాండ్‌కు విశాలమైన, ఉత్సాహభరితమైన ప్రేక్షకులతో కనెక్ట్ కావడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. భారతదేశంలోని అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో హ్యుందాయ్ మోటార్, ఐసీసీ ప్రతినిధుల సమక్షంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఈ భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించారు.
 
ఈ సందర్భంగా హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్- సీఈఓ(డెసిగ్నేట్) శ్రీ తరుణ్ గార్గ మాట్లాడుతూ, ఈ భాగస్వామ్యం భారతదేశం పట్ల హ్యుందాయ్‌కు ఉన్న బలమైన నిబద్ధతను, హ్యుందాయ్ గ్లోబల్ కార్యకలాపాలలో భారత మార్కెట్ పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది. మేము కొన్ని థ్రిల్లింగ్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాము. దేశవ్యాప్తంగా ఈ అవకాశాన్ని గరిష్టంగా వినియోగించుకోవడానికి పీఆర్ (PR), డిజిటల్, ఎక్స్‌పీరియెన్షియల్, డీలర్‌షిప్‌ల అంతటా 360-డిగ్రీల కమ్యూనికేషన్ విధానంతో మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము.

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథి

Nara Lokesh: చంద్రబాబు తర్వాత నారా లోకేష్ మా రెండో నాయకుడు.. పార్థసారథిఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారని చర్చ జరుగుతోంది. 2026 ఉగాది తర్వాత లోకేష్‌ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటిస్తారని ఒక పుకారు కూడా ప్రచారంలో ఉంది. ఈ వాదనలు రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ పుకార్ల మధ్య, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పార్థసారథి మీడియాతో మాట్లాడారు. లోకేష్ ఒక దార్శనికత ఉన్న నాయకుడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నారన్నారు. లోకేష్ పనితీరు తన తండ్రి పనితీరుకు సరిపోలుతుందని ఆయన అన్నారు. చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్ తమ రెండో నాయకుడని పార్థసారథి పేర్కొన్నారు.

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయం

మద్యం వినియోగం: అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - రూ.36,000 కోట్ల ఆదాయంఇటీవలి సంవత్సరాలలో దక్షిణ భారతదేశం అంతటా మద్యం వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ఫలితంగా, మద్యం అమ్మకాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరిగింది. నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ, ఎక్సైజ్ శాఖ నివేదికల ప్రకారం, ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. తెలంగాణలో ఒక్కో వ్యక్తి సగటు మద్యం వినియోగం 4.44 లీటర్లుగా ఉంది. 4.25 లీటర్లతో కర్ణాటక ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. తమిళనాడులో ఒక్కో వ్యక్తికి 3.38 లీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2.71 లీటర్లు, కేరళలో 2.53 లీటర్ల వినియోగం నమోదైంది. తెలంగాణలో నగరాల కంటే గ్రామాల్లోనే మద్యం వినియోగం ఎక్కువగా ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలు

భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం మంచిది కాదు : రష్యా కీలక వ్యాఖ్యలుభారత్‌తో బంగ్లాదేశ్‌కు శత్రుత్వం ఏమాత్రం మంచిది కాదని బంగ్లాదేశ్‌లోని రష్యా రాయబారి అలెగ్జాండర్ గ్రిగోరివిచ్ భోజన్ అన్నారు. గత కొంతకాలంగా భారత్‌తో బంగ్లాదేశ్ శత్రుత్వం పెంచుకుంటూ క్రమంగా దూరమవుతోంది. అదేసమయంలో పాకిస్థాన్, చైనా దేశాలకు దగ్గరవుతోంది. పైపెచ్చు... భారత్ పట్ల శత్రుభావంతో వ్యవహరిస్తోంది. ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలు క్షీణించాయి.

Countdown: ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి కౌంట్‌డౌన్.. ప్రతిచోటా 4జీ, 5జీ సేవలు

Countdown: ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి కౌంట్‌డౌన్.. ప్రతిచోటా 4జీ, 5జీ సేవలుకొత్త తరం అమెరికా కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని మోసుకెళ్లే ఎల్వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగానికి సంబంధించిన 24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ మంగళవారం శ్రీహరిలో కోటలో ప్రారంభమైందని ఇస్రో తెలిపింది. ఒక ప్రత్యేక వాణిజ్య మిషన్‌లో భాగంగా, ఇస్రో తన భారీ ఉపగ్రహ వాహక నౌక ఎల్వీఎం3-ఎం6 ద్వారా బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 అంతరిక్ష నౌకను బుధవారం ఉదయం 8.54 గంటలకు ఈ అంతరిక్ష కేంద్రంలోని రెండో ప్రయోగ వేదిక నుండి ప్రయోగించనుంది.

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?

సంగారెడ్డిలో ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా... 36 మంది ప్రయాణికులకు ఏమైంది?తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేట్ బస్సు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. తాజాగా మంగళవారం నాడు సంగారెడ్డి జిల్లా, కోహిర్ మండలం, చింతల్‌ఘాట్ సమీపంలో జాతీయ రహదారి 65పై కర్ణాటక నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఎదురుగా వస్తున్న మరో బస్సును తప్పించబోయే క్రమంలో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లిందని సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

Watch More Videos

హీరో శివాజీపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్ - లీగల్ నోటీసులు

హీరో శివాజీపై మహిళా కమిషన్ సీరియస్ - లీగల్ నోటీసులుటాలీవుడ్ హీరో శివాజీ చిక్కుల్లోపడ్డారు. హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన దండోరా సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన హీరోయిన్ల (మహిళల) వస్త్రధారణపై కామెంట్స్ చేశారు. మహిళలు చీరకట్టులోనే అందంగా ఉంటారని, అందువల్ల చీరలనే ధరించాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి.

Sai kumar: ఆది కి క్లాస్ పీకిన సాయికుమార్.. ఏమన్నాడంటే....

Sai kumar: ఆది కి క్లాస్ పీకిన సాయికుమార్.. ఏమన్నాడంటే....సీనియర్ నటుడు డబ్బింగ్ కళాకారుడు సాయికుమార్ తన వారసుడు ఆది సాయికుమార్ ను కథానాయకుడిగా పరిచయం చేస్తూ లవ్ లీ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇప్పించాడు. క్రమేణా ఎత్తుపల్లాలు చవిచూశాడు. కానీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అనేది రాలేదు. తాజాగా ఆది నటించిన శంబాలా సినిమాకు ఆ ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆ సినిమా బిజినెస్ పూర్తయి నిర్మాతలకు బాగా సేఫ్ ఫ్రాజెక్ట్ గా నిలచింది.

మహిళలంతా చీరే కట్టుకోవాలా? పురుషులు కూడా మెట్టెలు, కడియాలు ధరించండి.. : చిన్మయి చిందులు

మహిళలంతా చీరే కట్టుకోవాలా? పురుషులు కూడా మెట్టెలు, కడియాలు ధరించండి.. : చిన్మయి చిందులుదండోరా చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ మహిళల వస్త్రాధారణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. మహిళలు చీర కట్టులోనే అందంగా ఉంటారని, అందువల్లు చీరలే ధరించాలంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వీటిపై ప్రముఖ సింగర్ చిన్నయి శ్రీపాద ఘాటుగా స్పందించారు.

హీరోయిన్ల అందం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? హీరో శివాజీ కామెంట్స్

హీరోయిన్ల అందం ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? హీరో శివాజీ కామెంట్స్హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ సెన్స్‌పై హీరో శివాజీ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. హీరోయిన్ల అందం చీరలోనే, నిండుగా కప్పుకునే బట్టల్లోనే ఉంటుందన్నారు. బహిరంగంగా అతిగా కనిపించే దుస్తులు వేసుకుంటే గౌరవం తగ్గుతుందంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

Chiranjeevi: బిజినెస్ భారీగా జరిగేంతగా మన శంకర్ వర ప్రసాద్ చిత్ర నిడివి వుంది

Chiranjeevi: బిజినెస్ భారీగా జరిగేంతగా మన శంకర్ వర ప్రసాద్ చిత్ర నిడివి వుందిమెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమా నిడివి రెండు గంటల 38 నిముషాలుగా వుందని ట్విట్టర్ లో పేర్కొంటూ పోస్టర్ విడుదల చేశారు. అనిల్ రావిపూడి డైరెక్ట్ లో రూపొందిన ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతికి విడుదల కాబోతోంది. కాగా, ఈ సినిమా బిజినెస్ పరంగా భారీగా జరిగినట్లు సమాచారం. నయనతార కూడా నటించడంతో క్రేజ్ ఏర్పడిందని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com