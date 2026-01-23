ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : బంగ్లాదేశ్ జట్టు స్థానంలో స్కాట్లాండ్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ వచ్చే నెల నుంచి ప్రారంభంకానుంది. భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. అయితే, టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్ నిష్క్రమించే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. భారత్లో తాము ఆడే వేదికలను మరో ప్రాంతానికి మార్చాలని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు చేసిన వినతిని ఐసీసీ తోసిపుచ్చింది. అలాగే, మెగాటోర్నీలో పాల్గొనేదీ, లేనిదీ తేల్చుకోవడానికి.. బీసీబీకి ఐసీసీ ఇచ్చిన 24 గంటల గడువు సైతం ముగిసింది. దీంతో ఆ జట్టు స్థానంలో స్కాట్లాండ్ జట్టుకు చోటు కల్పించనున్నారు.
అయినప్పటికీ ఈ అంశంపై అధికారికంగా ఐసీసీకి బీసీబీ తన నిర్ణయం చెప్పలేదని ఓ క్రీడా ఛానల్ పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి బంగ్లా వైదొలిగినట్లేనని వార్తలు వస్తున్నాయి. ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా బంగ్లా స్థానంలో స్కాట్లాండ్కు అవకాశం లభించనుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆ జట్టు ఎంపిక లాంఛనమేనని తెలుస్తోంది. అయితే.. దీనిపై ఐసీసీ ఇంకా స్పందించలేదు. త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశముంది.
'భారత్లో మాకు భద్రత ముప్పు పొంచి ఉంది. ఐసీసీ ముప్పు అంచనా నివేదిక ఆమోదయోగ్యంగా లేదు. అయినా మేమింకా ఆశలు వదులుకోలేదు. ప్రపంచకప్లో ఆడేందుకు మా జట్టు సిద్ధంగా ఉంది. భద్రత సమస్యను వాస్తవికంగా పరిగణనలోకి తీసుకుని శ్రీలంకలో ఆడేలా ఐసీసీ న్యాయం చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాం' అని బంగ్లాదేశ్ క్రీడల సలహాదారు ఆసిఫ్ నజ్రుల్ గురువారం తెలిపాడు. షెడ్యూల్ ప్రకారం భారత్లో బంగ్లా గ్రూప్ దశలో నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. అందులో కోల్కతాలో మూడు, ముంబైలో ఒక మ్యాచ్ ఉన్నాయి.