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Smriti Mandhana, పాకిస్తాన్ బౌలర్లను చితక్కొట్టిన స్మృతి మంధన, భారీ విజయం
Smriti Mandhana ఐసీసీ టీ20 మహిళల ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి ఎడ్జెబ్స్టన్లో భారత్-పాక్ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ మహిళల జట్టు 64 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయాన్ని కైవసం చేసుకుంది. తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత మహిళా బ్యాట్సమన్లు దూకుడుగా ఆడారు. స్మృతి మంధన కేవలం 44 బంతుల్లో 2 సిక్సర్లు, 9 ఫోర్లు కొట్టి 68 పరుగుల భారీ పరుగులు చేయడంతో పాకిస్తాన్ జట్టు ముందు భారీ లక్ష్యం వుంచగలిగినట్లయ్యింది. షెఫాలీ వర్మ 6 పరుగులకే ఔటయ్యింది. జెమీయ 1 పరుగు, హర్మన్ ప్రీత్ 36 పరుగులు, భర్తి 1, రిచా ఘోష్ 34, దీప్తి 12, శ్రేయాంక 1 పరుగు చేసారు. 20 ఓవర్లకు భారత్ 170 పరుగులు చేసింది.
ఈ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన పాకిస్తాన్ జట్టు తొలుత ఒకింత కట్టుదిట్టంగా ఆడినా వరుస వికెట్లు కోల్పోవడంతో పరాజయం పాలైంది. మునీబా 41, ఫిరోజా 12, అయేషా 12, సైరా 2, నతాలియా 7, ఫాతిమా 0, అలియా 18, రమీమ్ 4, నశ్రా 4, తస్మియా 0, సాదియా 1 పరుగులు చేసారు. 17 ఓవర్లకే ఆలౌట్ అయ్యారు. కేవలం 106 పరుగులు చేసారు.
Smriti Mandhana - 68(44)— MANU. (@IMManu_18) June 14, 2026
Harmanpreet Kaur - 36(35)
Richa Ghosh - 34(17)
Deepti Sharma - 12(9)
Indian Women post 170/6 against Pakistan Women in ICC T20 World Cup at Edgbston.
Come Harman & her Army.pic.twitter.com/hGlf6gOecR
Smriti Mandhana is all over the Pakistan
Ind vs Pak— SAHILTACION (@sahilisdamn) June 14, 2026
T20 WC 2026 pic.twitter.com/oyzG9rfmbH
తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన - పలు జిల్లాలకు హెచ్చరిక
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు వాతావరణ శాఖ వర్ష హెచ్చరిక చేసింది. పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర నుంచి తమిళనాడు వరకు అల్పపీడనం విస్తరించిందని, దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. సోమవారం పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించారు.
గెలిచినా ఓడినా నేర్చుకోవడం ఆపొద్దు : రష్మిక మందన్నా
రాజ్యసభలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీకి చేరువలో ఎన్డీయే
రాజ్యసభలో ఎన్డీయే బలం పెరుగుతోంది. మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీకి చేరువలోకి రానుంది. వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నెలకొన్న అంతర్గత సంక్షోభం కారణంగా ఆ పార్టీకి చెందిన పలువురు రాజ్యసభ సభ్యులు రాజీనామా చేశారు. దీంతో ఎన్డీయే ఎగువ, దిగువ సభల్లో బలం పుంజుకుంటోంది. ముఖ్యంగా రాజ్యసభలో మూడింట రెండొంతుల (2/3) మెజారిటీకి చేరువవుతోంది. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుల సమయంలో ఈ మెజారిటీ ఎన్డీయేకు ఉపయోగపడుతుంది. అదేసమయంలో లోక్సభలో మాత్రం మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీకి ఇంకాస్త దూరంలో నిలవనుంది.
విడాకుల కోసం ఐదేళ్ల పోరాటం చేశారు.. హగ్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాల్లో కలిసిపోయారు... (వీడియో)
ఓ జంట విడాకుల కోసం ఐదేళ్ల పాటు న్యాయ పోరాటం చేశారు. ఆర్థికంగా నష్టపోయారు. కానీ, ఓ చిన్న సంఘటనతో కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో కోర్టు హాలులో న్యాయమూర్తి సమక్షంలో ఒకరినొకరు హత్తుకుని కన్నీరు పెట్టుకుని కలిసిపోయారు. దీంతో ఐదేళ్ళ విడాకుల కేసు కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో తేలిపోయింది. దీంతో న్యాయమూర్తితో సహా అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
భారత డీఎన్ఏలోనే ఇన్నోవేషన్ ఉంది: ప్రధాని మోదీ
ఇన్నోవేషన్స్పై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్ డీఎన్ఏలోనే ఆవిష్కరణలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఫ్రాన్స్ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన నీస్ నగరంలో జరిగిన భారత్ ఇన్నోవేట్స్ అనే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సుస్థిర భవిష్యత్, ప్రపంచం మేలు కోసం భారత్ ఆవిష్కరణలు చేస్తుందన్నారు. తమ దేశానికి చెందిన యువ ఆవిష్కర్తలు సమస్త మానవాళికి ప్రయోజనాలు చేకూర్చేలా పరిష్కార మార్గాలు చూపుతున్నారని అన్నారు.
ప్రజలు కుక్కలు అని ఎలా అంటాను? టీవీకె గురించి నేనలా అన్నాననీ: రాఘవ లారెన్స్
ప్రజలు కుక్కలుతో సమానం అని కోలీవుడ్ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ అన్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరగడంపై ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో వివరణ ఇచ్చారు. లారెన్స్ పేర్కొంటూ... నా ఇటీవలి పత్రికా సమావేశానికి సంబంధించి నెలకొన్న ఒక అపార్థాన్ని నేను నివృత్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. నా అభిమానులు, ప్రజలు నా తల్లితో సమానమని నేను ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నాను. నేను ప్రజలను కుక్కలని సంబోధించానని కొందరు తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం, తప్పుదోవ పట్టించేది.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటైన ‘దృశ్యం’ సిరీస్ మూడో భాగం ‘దృశ్యం 3’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 18 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఆంథోనీ పెరుంబవూర్ నిర్మించగా, మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
Bhogi: శర్వా.. భోగి చిత్రం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సంపత్ నంది
శర్వా భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రం 'భోగి'. దర్శకుడు సంపత్ నంది. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రాన్ని లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్-లుక్, పుట్టినరోజు పోస్టర్లుకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది.. పల్లెటూరి యువతిగా కథానాయిక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కనిపించిన ఫస్ట్-లుక్కు కూడా అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.
V.V. Vinayak: వడ్డే నవీన్ సినిమాలు ఇష్టంతో చేయలేదు : వి. వి. వినాయక్
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు ప్రముఖ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు.