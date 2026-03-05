ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ సెమీ ఫైనల్ : టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లండ్ - భారత్ బ్యాటింగ్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ పోటీల్లో భాగంగా, ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో గురువారం రాత్రి ప్రారంభమైన రెండో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఇంగ్లండ్ జట్టు టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్ చేయనుంది. ఈ కీలక పోరు కోసం ఇరు జట్లను ప్రకటించాయి.
టాస్ అనంతరం భారత కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, తాము కూడా టాస్ గెలిస్తే బ్యాటింగ్ ఎంచుకునేవారమని, ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయడం తమకు సంతోషమేనని చెప్పాడు. ఇది సెమీ ఫైనల్ అని పెద్ద మ్యాచ్ అని గుర్తు చేశాడు. వాంఖడే పిచ్ బ్యాటింగ్కు అద్భుతంగా ఉందన్నారు. గ్రౌండ్ సిబ్బంది, క్యూరేటర్లు పిచ్ను బాగా తీర్చిదిద్దారని తెలిపారు. పైగా, ఈ రోజు మంచు ప్రభావం పెద్దగా ఉండకపోవచ్చని తెలిపారు. గత మ్యాచ్లో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగుతున్నట్టు సూర్య స్పష్టం చేశారు.
ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ మాట్లాడుతూ, వికెట్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా కనిపిస్తోందని, ఆరంభంలోని వికెట్లు తీసి, ఆ తర్వాత లక్ష్యాన్ని ఛేదించడమే తమ ప్రణాళిక అని వెల్లడించారు. వాంఖడే మైదానంలో భారత్కు ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితులను త్వరాగ అర్థం చేసుకుని మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తా ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.
భారత జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్ దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా
ఇంగ్లండ్ : ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్, హ్యారీ బ్రూక్, జాకప్ బెథల్, టామ్ బాంటన్, సామ్ కరన్, విల్ జాక్స్, జెమీ ఓవర్టన్, లియామ్ డాసన్, జోఫ్రా అర్చర్, ఆదిల్ రషీద్.