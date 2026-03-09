ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ : వ్యూస్లో సరికొత్త రికార్డు
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు ఆదివారం రాత్రి తలపడ్డాయి. అహ్మదాబాద్ నగరంలోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఏకపక్షంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. అయితే, ఈ ఫైనల్ పోరు రికార్డులను కొల్లగొట్టింది. వ్యూస్ పరంగా అత్యధికమంది చూసిన మ్యాచ్గా ఘనత సాధించింది. మొత్తం 82.1 కోట్లమంది ఈ మ్యాచ్ను వీక్షించినట్టు జియోహాట్స్టార్ వెల్లడించింది.
మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు గాయకుడు రికీ మార్టిన్ ప్రదర్శన సమయంలో 2.1 కోట్లుగా ఉన్న వీక్షకులు టాస్ వేసే సమయానికి 4.2 కోట్లకు పెరిగినట్టు తెలిపింది. ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్ చివరి వికెట్ పడే సమయానికి ఈ వ్యూస్ మొత్తం 74.5 కోట్లకు చేరుకుంది. టీమిండియా మ్యాచ్ విజయోత్సవ వేడుకల సమయానికి ఆ సంఖ్య. 82.1 కోట్లకు పెరిగినట్టు పేర్కొంది.
జియోహాట్స్టార్లో ఒక ఐసీసీ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ను ఇంత మంది వీక్షకులు చూడడం ఇదే మొదటిసారి. 2023లో ఇండియా - ఆస్ట్రేలియాల మధ్య జరిగిన ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ను 5.9 కోట్ల మంది వీక్షించారు. దానికంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ మంది వీక్షకులు ఈ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ను వీక్షించడం గమనార్హం. ఇక 2024లో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్కు 5.3 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి.