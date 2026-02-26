గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (11:06 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : నేడు జింబాబ్వేతో భారత్ ఢీ.. తప్పక గెలిచితీరాల్సిన మ్యాచ్

teamindia
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలోభాగంగా నేడు భారత్, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ జరుగనుంది. చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియంలో రాత్రి 7 గంటలకు మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. సూపర్-8లో భారత్ ఆడిన తొలి మ్యాచ్‌లో సౌతాఫ్రికా చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో గురువారం జింబాబ్వేతో జరిగే మ్యాచ్‌‍లో భారత్ తప్పక గెలిచి తీరాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుత సమీకరణాల ప్రకారం టీమిండియా సెమీస్ చేరాలంటే పలు అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని జట్టు చేతిలో ఉండగా, మరికొన్ని ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. 
 
గురువారం జరిగే మ్యాచ్ వెస్టిండీస్‌పై, దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వేపై భారత్ విజయం సాధిస్తే సెమీస్ రేసు సులభమవుతుంది. అప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా 4 పాయింట్లతో నేరుగా సెమీస్‌కు అర్హత సాధిస్తుంది. భారత్, వెస్టిండీస్ చెరో 2 పాయింట్లతో ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో మార్చి 1న భారత్ - వెస్టిండీస్ మధ్య జరిగే మ్యాచ్ వర్చువల్ నాకౌట్‌గా మారుతుంది. ఆ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా సెమీస్‌కు చేరుకుంటుంది. నెట్ రన్ రేట్‌తో సంబంధం
ఉండదు.
 
ఒకవేళ దక్షిణాఫ్రికాపై వెస్టిండీస్, జింబాబ్వేపై భారత్ గెలిస్తే పరిస్థితి ఉత్కంఠగా మారుతుంది. అప్పుడు వెస్టిండీస్ 4 పాయింట్లతో అగ్రస్థానానికి చేరుతుంది. భారత్, దక్షిణాఫ్రికా చెరో 2 పాయింట్లతో ఉంటాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో టీమిండియా తన చివరి మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్‌పై భారీ తేడాతో గెలవాల్సి ఉంటుంది. అదేసమయంలో దక్షిణాఫ్రికా తన చివరి మ్యాచ్ జింబాబ్వే చేతిలో ఓడిపోవాలి లేదా స్వల్ప తేడాతో గెలవాలి. అప్పుడు నెట్ రన్ రేట్ ఆధారంగా సెమీస్ బెర్త్ ఖరారవుతుంది.
 
ఒకవేళ టీమిండియా అనూహ్యంగా జింబాబ్వే చేతిలో ఓడిపోతే, సెమీస్ అవకాశాలు దాదాపుగా మూసుకుపోయినట్లే. అయినప్పటికీ సాంకేతికంగా ఒక చిన్న అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా తన మిగిలిన రెండు మ్యాచ్‌లలో (వెస్టిండీస్, జింబాబ్వేపై) గెలవాలి. అలాగే భారత్ తన చివరి మ్యాచ్ వెస్టిండీస్‌పై అత్యంత భారీ తేడాతో విజయం సాధించాలి. అప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా 6 పాయింట్లతో అర్హత సాధిస్తుంది. భారత్, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే 2 పాయింట్లతో సమంగా నిలుస్తాయి. మెరుగైన నెట్ రన్ రేట్ ఉన్న జట్టుకు అవకాశం లభిస్తుంది. 

తెలంగాణాలో ఒక్కసారిగా మారిపోయిన వాతావరణం.. పగలు ఎండలు - రాత్రి వర్షం

తెలంగాణాలో ఒక్కసారిగా మారిపోయిన వాతావరణం.. పగలు ఎండలు - రాత్రి వర్షంతెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. పగలు విపరీతమైన ఎండలు కాస్తుంటే రాత్రిపూట మాత్రం అకాల వర్షాలు దంచేస్తున్నాయి. పైగా, ఫిబ్రవరి నెల ముగియకముందే పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోవడంతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. శుక్రవారం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పగటి ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరగనున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. దీంతో ప్రజలు మరింతగా ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ఇన్‌స్టాలో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పిన ప్రధాని మోడీ... ఏంటది?

ఇన్‌స్టాలో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పిన ప్రధాని మోడీ... ఏంటది?ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరో రికార్డు నెలకొల్పారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆయన ఈ సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించాయి. ఇన్‌స్టాలో ఆయన ఫాలోవర్ల సంఖ్య పది కోట్ల మైలురాయిని దాటిపోయింది. దీంతో ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన ప్రపంచ నేతగా ఆయన చరిత్రకెక్కారు. 2014లో ఇన్‌స్టాలో చేరిన ఆయన... గత దశాబ్ద కాలంలో ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించడం గమనార్హం.

సింగపూర్‌కు చెందిన మహిళను పెళ్లాడనున్న బాపట్ల వరుడు

సింగపూర్‌కు చెందిన మహిళను పెళ్లాడనున్న బాపట్ల వరుడుభారత మహిళలు, పురుషులు విదేశీయులను వివాహం చేసుకోవడం ఫ్యాషనైపోయింది. తాజాగా బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాలలో ఇలాంటి వివాహమే జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఒక వ్యక్తి సింగపూర్‌కు చెందిన మహిళను వివాహం చేసుకున్నాడు. బాపట్ల జిల్లాలోని కంకటపాలెంకు చెందిన వరుడు, సింగపూర్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్న సాయి సూర్య, అదే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న సింగపూర్ జాతీయురాలు రోయనిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఒకే ఆఫీసు కావడంతో వీరి మధ్య ప్రేమ చిగురించిందని.. తరువాత వారి సంబంధం వివాహంగా మారింది.

ఇద్దరు రష్యన్ మహిళలతో అఫైర్ ఉన్నది నిజమే.. క్షమించండి : బిల్ గేట్స్

ఇద్దరు రష్యన్ మహిళలతో అఫైర్ ఉన్నది నిజమే.. క్షమించండి : బిల్ గేట్స్బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ చీప్ బిల్ గేట్స్ గతంలో చేసిన తప్పును బహిరంంగా అంగీకరిస్తూ, క్షమాపణలు కోరారు. తనకు ఇద్దరు మహిళలతో ఉన్న అఫైర్‌ను ఆయన బహిర్గతం చేశారు. ఇటీవల ఎప్‌స్టీన్ ఫైళ్ల వ్యవహారం వెలుగు చూసింది. ఇందులో బిల్ గేట్స్ పేరు బయటకు వచ్చింది. దీంతో ఆయన మైక్రోసాఫ్ట్ తప్పుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తాజాగా తాను తప్పు చేశానని అంగీకరించారు.

పర్యటనకు వస్తున్నా.. 50 మంది సిబ్బంది.. అండర్‌వేర్ - హెయిర్ ఆయిల్ సిద్ధంగా ఉంచండి..

పర్యటనకు వస్తున్నా.. 50 మంది సిబ్బంది.. అండర్‌వేర్ - హెయిర్ ఆయిల్ సిద్ధంగా ఉంచండి..భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (బీఎస్ఎన్ఎల్) డైరెక్టర్ వివేక్ బంజా చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రయాగ్ రాజ్‌లో పర్యటించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దీంతో ఆయన ప్రయాగ్ రాజ్‌లోని తమ కార్యాలయ ఉన్నతాధికారులకు హుకుం జారీ చేశారు. తాను ప్రయాగ్ రాజ్ పర్యటనకు వస్తున్నానని, అందువల్ల 50 మంది సిబ్బంది పాటు అండర్ వేర్, హెయిర్ ఆయిల్ ఇంకా తదితర సామాగ్రి సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించరు. దీనికి సంబంధించిన జాబితా మీడియాలో లీక్ అయింది. దీన్ని సీరియస్‌గా తీసుకున్న కేంద్రం ఆయనకు షోకాజ్ నోటీసు జారీచేసింది.

Watch More Videos

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేని

Ram: మృత్యుంజయ్ లో జిందగీ పాట, చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా వుంది : రామ్ పోతినేనిఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ సినిమాలో నేను, శ్రీవిష్ణు కలిసి నటించాం. ఇప్పుడు జిందగీ.. అంటూ మృత్యుంజయ్ లో పాటను నా చేత రిలీజ్ చేయించాడు. టీజర్ చూశాను. చైల్డ్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా పండింది. ఈ సినిమా మార్చి 6న విడుదల కాబోతుంది. మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఇందులో శ్రీవిష్ణు సరికొత్తగా కనిపించనున్నాడని.. ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని అన్నారు.

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణ

Shivani Nagaram: తిరుమల దర్శనంపై కాంట్రవర్సీకి శివాని నాగారం వివరణతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని 15 నిమిషాల పాటు దర్శించుకున్నాను అని ఆ వెసులుబాటు తనకి దక్కినట్టు ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. అసలు ఆమెకి ఎలా 15 నిమిషాల పాటు దర్శనం వెసులుబాటు కల్పించారు అని అనేక విమర్శలు కూడా పడ్డాయి. దీనిపై ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్

Shanmukh Jaswanth: షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌- వైష్ణవిల నిశ్చితార్థం.. ఫోటోలు వైరల్టాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీ షణ్ముఖ్ జస్వంత్‌ గురించి పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. హిట్ వెబ్ సిరీస్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్, బిగ్ బాస్ తెలుగులో పాల్గొన్న ఇతనకు ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ బాగానే వుంది. ప్రస్తుతం షణ్ముఖ్ అధికారికంగా వైష్ణవి చోడిశెట్టితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. షణ్ముఖ్ ఈ శుభవార్తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలతో పంచుకున్నారు,

ఒడియన్ మాల్, హైదరాబాద్‌లో కొత్త 8- స్క్రీన్ సినిమాను ప్రారంభించిన పీవీఆర్ ఐనాక్స్

ఒడియన్ మాల్, హైదరాబాద్‌లో కొత్త 8- స్క్రీన్ సినిమాను ప్రారంభించిన పీవీఆర్ ఐనాక్స్RTC X రోడ్డు, చిక్కడపల్లి, హైదరాబాద్‌లో ఒడియన్ మాల్‌లో కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవం గురించి భారతదేశంలో ప్రముఖ మల్టిప్లెక్స్ ఆపరేటర్ PVR INOX ప్రకటించింది. ఈ ప్రారంభం నగరంలో కంపెనీ వారి 19వ సినిమాగా నిలిచింది, ఎనిమిది స్క్రీన్స్‌ను చేర్చింది. PVR INOX లిమిటెడ్ మొత్తం స్క్రీన్ సంఖ్యను హైదరాబాద్‌లో 119కి తీసుకువెళ్లింది. RTC X రోడ్డులో ఉన్న సినిమా, భారతదేశంలో ఉత్తమంగా ప్రసిద్ధి గాంచిన సినిమా జిల్లాల్లో ఒకటిగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం దశాబ్దాలుగా మూవీ ధియేటర్స్‌తో సన్నిహితమైన సంబంధాన్న కలిగి ఉంది.

Bhogi: శర్వా, సంపత్ నంది చిత్రం భోగి నుంచి మాస్సీ రగ్డ్ ఫస్ట్ లుక్

Bhogi: శర్వా, సంపత్ నంది చిత్రం భోగి నుంచి మాస్సీ రగ్డ్ ఫస్ట్ లుక్శర్వా తొలిసారిగా యాక్షన్ మావెరిక్ సంపత్ నందితో కలిసి భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా భోగి సినిమా చేస్తున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై కెకె రాధామోహన్ ఎపిక్ స్కేల్‌లో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లక్ష్మీ రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం శర్వా కెరీర్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వెంచర్‌లలో ఒకటిగా రూపొందుతోంది. ఈరోజు మేకర్స్ ఇంటెన్స్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com