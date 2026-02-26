ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : నేడు జింబాబ్వేతో భారత్ ఢీ.. తప్పక గెలిచితీరాల్సిన మ్యాచ్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలోభాగంగా నేడు భారత్, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ జరుగనుంది. చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియంలో రాత్రి 7 గంటలకు మ్యాచ్ జరుగనుంది. సూపర్-8లో భారత్ ఆడిన తొలి మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో గురువారం జింబాబ్వేతో జరిగే మ్యాచ్లో భారత్ తప్పక గెలిచి తీరాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుత సమీకరణాల ప్రకారం టీమిండియా సెమీస్ చేరాలంటే పలు అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని జట్టు చేతిలో ఉండగా, మరికొన్ని ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి.
గురువారం జరిగే మ్యాచ్ వెస్టిండీస్పై, దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వేపై భారత్ విజయం సాధిస్తే సెమీస్ రేసు సులభమవుతుంది. అప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా 4 పాయింట్లతో నేరుగా సెమీస్కు అర్హత సాధిస్తుంది. భారత్, వెస్టిండీస్ చెరో 2 పాయింట్లతో ఉంటాయి. ఈ సందర్భంలో మార్చి 1న భారత్ - వెస్టిండీస్ మధ్య జరిగే మ్యాచ్ వర్చువల్ నాకౌట్గా మారుతుంది. ఆ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా సెమీస్కు చేరుకుంటుంది. నెట్ రన్ రేట్తో సంబంధం
ఉండదు.
ఒకవేళ దక్షిణాఫ్రికాపై వెస్టిండీస్, జింబాబ్వేపై భారత్ గెలిస్తే పరిస్థితి ఉత్కంఠగా మారుతుంది. అప్పుడు వెస్టిండీస్ 4 పాయింట్లతో అగ్రస్థానానికి చేరుతుంది. భారత్, దక్షిణాఫ్రికా చెరో 2 పాయింట్లతో ఉంటాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో టీమిండియా తన చివరి మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్పై భారీ తేడాతో గెలవాల్సి ఉంటుంది. అదేసమయంలో దక్షిణాఫ్రికా తన చివరి మ్యాచ్ జింబాబ్వే చేతిలో ఓడిపోవాలి లేదా స్వల్ప తేడాతో గెలవాలి. అప్పుడు నెట్ రన్ రేట్ ఆధారంగా సెమీస్ బెర్త్ ఖరారవుతుంది.
ఒకవేళ టీమిండియా అనూహ్యంగా జింబాబ్వే చేతిలో ఓడిపోతే, సెమీస్ అవకాశాలు దాదాపుగా మూసుకుపోయినట్లే. అయినప్పటికీ సాంకేతికంగా ఒక చిన్న అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా తన మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లలో (వెస్టిండీస్, జింబాబ్వేపై) గెలవాలి. అలాగే భారత్ తన చివరి మ్యాచ్ వెస్టిండీస్పై అత్యంత భారీ తేడాతో విజయం సాధించాలి. అప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా 6 పాయింట్లతో అర్హత సాధిస్తుంది. భారత్, వెస్టిండీస్, జింబాబ్వే 2 పాయింట్లతో సమంగా నిలుస్తాయి. మెరుగైన నెట్ రన్ రేట్ ఉన్న జట్టుకు అవకాశం లభిస్తుంది.