ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్

భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌పై నీలి నీడలు - వర్షం కురిసి మ్యాచ్ రద్దయితే?

pak vs india teams
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలోభాగంగా, చిరకాల ప్రత్యర్థులైన భారత్, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య ఆదివారం శ్రీలంక రాజధాని కొలంబో వేదికగా కీలక మ్యాచ్ జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌ నిర్వహణపై నీలి నీడలు అలముకున్నాయి. మ్యాచ్‌ జరిగే కొలంబోలో వర్షం పడేందుకు 70 శాతం అవకాశాలు ఉన్నట్టు స్థానిక వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. 
 
దీంతో ఒకవేళ వర్షం పడి మ్యాచ్ రద్దయితే పరిస్థితి ఏంటన్న చర్చ ఇపుడు క్రికెట్ అభిమానుల్లో సాగుతోంది. శ్రీలంకలోని కొలంబో వేదికగా ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది. ఈ హైఓల్టేజ్ మ్యాచ్‌కు వర్షం అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. 
 
ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకాకం టీ20 మ్యాచ్ ఫలితం తేలాలంటే ఇరు జట్లూ కనీసం ఐదు ఓవర్ల చొప్పున బ్యాటింగ్ చేయాల్సివుంటుంది. ఒకవేళ ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా కనీసం 5 ఓవర్ల ఆట కూడా సాధ్యపడకపోతే మ్యాచ్ ఫలితం తేలదు. ఈ టోర్నీలో గ్రూపు స్టేజ్ మ్యాచ్‌లకు రిజర్వు డే లేదు. దీంతో మ్యాచ్ రద్దు అయితే, ఇరు జట్లకూ తలోపాయింట్ కేటాయిస్తారు. 
 
కాగా, ప్రస్తుతం గ్రూపు-ఏలో ఉన్న భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల ఖాతాలో తలా నాలుగు పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయితే, చెరో పాయింట్ వస్తే ఇరు జట్ల పాయింట్లు ఐదుకు చేరుకుంటాయి. దీంతో మిగతా జట్లకు అవకాశం లేకుండా నేరుగా సూపర్-8 దశకు చేరుకుంటాయి. కానీ, ఈ మ్యాచ్ తప్పకుండా జరగాలని కోట్లాది మంది క్రికెట్ అభిమానులు బలంగా కోరుకుంటున్నారు. 

నోయిడాలో దారుణం : లాక్ చేసిన కారులో తుపాకీతో కాల్చుకున్న ప్రేమజంట

నోయిడాలో దారుణం : లాక్ చేసిన కారులో తుపాకీతో కాల్చుకున్న ప్రేమజంటనేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (ఎన్.జి.ఆర్) పరిధిలోని నోయిడాలో దారుణం జరిగింది. ఓ ప్రేమ జంట కారులో డోర్ లాక్ చేసుకుని తుపాకీతో కాల్చుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ప్రియురాలిని కాల్చిచంపిన ప్రియుడు.. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునివుంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కానీ, స్థానికులు మాత్రం ఇది పరువు హత్యేనంటూ చెబుతున్నారు. దీంతో ఈ ప్రేమజంట మరణాలు మిస్టరీగా మారింది. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పెళ్లికి ముందు రౌడీషీటర్‌తో లేచిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్

పెళ్లికి ముందు రౌడీషీటర్‌తో లేచిపోయిన లేడీ కానిస్టేబుల్ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ తన పెళ్లికి కొన్ని రోజుల ముందు ఓ రౌడీ షీటర్‌తో లేచిపోయింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీరట్ జిల్లాలో జరిగింది. దీంతో ఈ వివాహం రద్దు అయింది.

పరమశివుని దయతో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి : సీఎం చంద్రబాబు

పరమశివుని దయతో రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలి : సీఎం చంద్రబాబుమహా శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ శుభదినాన శివుని అనుగ్రహం అందరిపై ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

తప్పుడు అఫిడవిట్ సమర్పించి సర్పంచ్ పదవిని కోల్పోయిన మహిళ

తప్పుడు అఫిడవిట్ సమర్పించి సర్పంచ్ పదవిని కోల్పోయిన మహిళఒరిస్కా రాష్ట్రంలో గతంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తప్పుడు అఫడవిట్ సమర్పించి సర్పంచ్‌గా గెలిచిన ఓ మహిళ ఇపుడు తన పదవిని కోల్పోయింది. ముగ్గురు సంతానం ఉన్నందున కొరాపుట్‌ జిల్లా పితాగుడ సర్పంచి పద్మ కందుల్‌ పూల్‌ తన పదవి కోల్పోయారు.

Holiday: మహాశివరాత్రి మరుసటి రోజు సెలవు.. జాగరణ చేసి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు

Holiday: మహాశివరాత్రి మరుసటి రోజు సెలవు.. జాగరణ చేసి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చుఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందించింది. శివరాత్రి మరుసటి రోజున ఆప్షనల్ హాలీడేగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఫిబ్రవరి 16న సోమవారం నాడు ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జాగరణ అనంతరం విశ్రాంతి పొందేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇది మహాశివరాత్రి తర్వాత ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.

​అతి ప్రేమ భయానకం అంటూ వస్తోన్న 100 డేస్ లవ్ స్టోరీ

​అతి ప్రేమ భయానకం అంటూ వస్తోన్న 100 డేస్ లవ్ స్టోరీజయ శివ సూర్య , నిఖిత శ్రీ, ఇషామనోహరి ప్రియ జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం '100 డేస్ లవ్ స్టోరీ'. విజయమిత్ర దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పురిపండా వెంకటరమణ మూర్తి శర్మ ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. ​ఈ చిత్రానికి 'అతి ప్రేమ భయానకం' (Too much love is scary) అనే వైవిధ్యమైన ట్యాగ్‌లైన్‌ను ఖరారు చేశారు.

Garuda Ram: నాగబంధం నుంచి బైరాగి గా గరుడ రామ్‌ లుక్

Garuda Ram: నాగబంధం నుంచి బైరాగి గా గరుడ రామ్‌ లుక్విరాట్ కర్ణ హీగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వం వహిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ 'నాగబంధం'. ఈ చిత్రం పాన్-ఇండియాలో గ్రాండ్‌గా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో టీం ప్రమోషన్‌లను ముమ్మరం చేసింది. ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే సంచలనాన్ని సృష్టించాయి. ఈ చిత్ర టీజర్‌ను రేపు మహా శివరాత్రి శుభ సందర్భంగా సూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు లాంచ్ చేయనున్నారు. టీజర్ మీడియా ప్రీమియర్ ఇప్పటికే జరిగింది. విజువల్స్, స్టొరీ టెల్లింగ్, వరల్డ్ బిల్డింగ్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

ఒక్క డైలాగ్ విన్న తరువాతే బ్యాండ్ మేళం చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యా : కోన వెంకట్

ఒక్క డైలాగ్ విన్న తరువాతే బ్యాండ్ మేళం చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యా : కోన వెంకట్కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్ మీద కోన వెంకట్ నిర్మించిన చిత్రం ‘బ్యాండ్ మేళం’. సతీష్ జవ్వాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ జంటగా నటించారు. ఈ మూవీని మార్చి 13న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ మేరకు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన గ్లింప్స్‌ని వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేశారు. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ ఈ గ్లింప్స్‌ని సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలో నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్‌‌కి దర్శకుడు బాబీ, రచయిత బీవీఎస్ రవి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

సంగీత్ శోభన్.. రాకాస ఓవర్సీస్‌లో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదల

సంగీత్ శోభన్.. రాకాస ఓవర్సీస్‌లో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదలఅథర్వణ భద్రకాళి పిక్చర్స్ అధికారికంగా ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్ థియేట్రికల్ హక్కులను పొందింది. ‘రాకాసా’ వరల్డ్ వైడ్‌గా ఆడియెన్స్ మీద ముద్రను వేయనుంది. ఈ చిత్రం యూఎస్ఎ, యూరప్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియాలో 350కి పైగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇక ‘రాకాస’ ఓవర్సీస్‌లో ఈ రేంజ్‌లో రిలీజ్ కాబోతోండటంతో అక్కడి ప్రేక్షకుల్లో మరింత అంచనాలు పెరిగాయి.

గోదారి గట్టుపైన నుంచి సుమంత్ ప్రభాస్ బ్రేకప్ సెలబ్రేషన్

గోదారి గట్టుపైన నుంచి సుమంత్ ప్రభాస్ బ్రేకప్ సెలబ్రేషన్మేమ్ ఫేమస్ తో విజయాన్ని అందుకున్న సుమంత్ ప్రభాస్ రూరల్ లవ్, ఫ్యామిలీ డ్రామా 'గోదారి గట్టుపైన' తో అలరించబోతున్నారు. సుభాష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించింది. నిధి ప్రదీప్ ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించగా, జగపతి బాబు కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఫస్ట్ బ్రీజ్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ చూడు చూడు తో మంచి బజ్ సృష్టించిన తర్వాత మేకర్స్ ఈరోజు వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రెండవ పాట 'ఓ మై గాడ్' ను విడుదల చేశారు.
