భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై నీలి నీడలు - వర్షం కురిసి మ్యాచ్ రద్దయితే?
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలోభాగంగా, చిరకాల ప్రత్యర్థులైన భారత్, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య ఆదివారం శ్రీలంక రాజధాని కొలంబో వేదికగా కీలక మ్యాచ్ జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్ నిర్వహణపై నీలి నీడలు అలముకున్నాయి. మ్యాచ్ జరిగే కొలంబోలో వర్షం పడేందుకు 70 శాతం అవకాశాలు ఉన్నట్టు స్థానిక వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
దీంతో ఒకవేళ వర్షం పడి మ్యాచ్ రద్దయితే పరిస్థితి ఏంటన్న చర్చ ఇపుడు క్రికెట్ అభిమానుల్లో సాగుతోంది. శ్రీలంకలోని కొలంబో వేదికగా ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది. ఈ హైఓల్టేజ్ మ్యాచ్కు వర్షం అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకాకం టీ20 మ్యాచ్ ఫలితం తేలాలంటే ఇరు జట్లూ కనీసం ఐదు ఓవర్ల చొప్పున బ్యాటింగ్ చేయాల్సివుంటుంది. ఒకవేళ ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా కనీసం 5 ఓవర్ల ఆట కూడా సాధ్యపడకపోతే మ్యాచ్ ఫలితం తేలదు. ఈ టోర్నీలో గ్రూపు స్టేజ్ మ్యాచ్లకు రిజర్వు డే లేదు. దీంతో మ్యాచ్ రద్దు అయితే, ఇరు జట్లకూ తలోపాయింట్ కేటాయిస్తారు.
కాగా, ప్రస్తుతం గ్రూపు-ఏలో ఉన్న భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల ఖాతాలో తలా నాలుగు పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఈ మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు అయితే, చెరో పాయింట్ వస్తే ఇరు జట్ల పాయింట్లు ఐదుకు చేరుకుంటాయి. దీంతో మిగతా జట్లకు అవకాశం లేకుండా నేరుగా సూపర్-8 దశకు చేరుకుంటాయి. కానీ, ఈ మ్యాచ్ తప్పకుండా జరగాలని కోట్లాది మంది క్రికెట్ అభిమానులు బలంగా కోరుకుంటున్నారు.