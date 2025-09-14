ఆదివారం, 14 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 14 సెప్టెంబరు 2025 (09:26 IST)

ఆసియా క్రికెట్ టోర్నీ : నేడు దాయాదుల సమరం..

ind vs pak
ఆసియా క్రికెట్ టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం చిరకాల ప్రత్యర్థులైన భారత్, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య కీలక పోరు జరుగనుంది. జమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో దాయాదులు తొలిసార తలపడబోతున్నాయి. 
 
ఇప్పటికే ఈ రెండు జట్లూ ఆడిన తమతమ మొదటి మ్యాచ్‌లలో ఘన విజయం సాధించాయి. యూఏఈని భారత్ చిత్తు చేస్తే.. ఒమన్‌పై పాకిస్థాన్ ఘనవిజయం సాధించింది. అయితే ఇటీవల భారత్‌ దూకుడు మామూలుగా లేదు. ప్రస్తుతం భారతే టీ20 ప్రపంచ ఛాంపియన్ అన్న సంగతి తెలిసిందే. 
 
నిరుడు పొట్టి కప్పు మొదలైనప్పటి నుంచి 28 టీ20లు ఆడితే.. కేవలం మూడు మాత్రమే ఓడింది. ఆసియా కప్ తొలి పోరులోనూ భారత్ తిరుగులేని ఆధిపత్యం చలాయించింది. ప్రపంచ కప్‌ల్లో పాక్‌పై భారత్‌కు అద్భుత రికార్డుంది. గత ఏడాది కూడా పొట్టి కప్పులో ఆ జట్టుపై పైచేయి సాధించింది. 
 
బలాబలాల్లోనూ భారత్ ముందు పాకిస్థాన్ నిలిచే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. అయితే రెండు దేశాల మధ్య ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా పాక్.. ఈ మ్యాచ్ గెలవడానికి సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతుందనడంలో సందేహం లేదు.
 
పాతుకుపోతున్న అభిషేక్ శర్మకు.. సూపర్ ఫామ్‌లో ఉన్న శుభమన్ గిల్ జత కలిశాడు. యూఏఈపై ఈ ఇద్దరూ రాణించారు. నిరుడు దక్షిణాఫ్రికాపై వరుసగా రెండు అజేయ శతకాలు సాధించిన తిలక్ వర్మ. మళ్లీ మెరుపులు మెరిపించడం కోసం తహతహలాడుతున్నాడు. కెప్టెన్ అయ్యాక అంచనాల మేర రాణించలేకపోయిన సూర్యకుమార్.. ఓ పెద్ద ఇన్నింగ్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. 
 
గిల్ కోసం ఓపెనింగ్ స్థానాన్ని ఖాళీ చేసిన సంజు శాంసన్ అయిదో స్థానంలో ఆడే అవకాశముంది. తర్వాత హార్దిక్, అక్షర్‌తో భారత బ్యాటింగ్ బలంగా కనిపిస్తోంది. బౌలింగులో బుమ్రాపై జట్టుకు శుభారంభాలను అందించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అతడితో హార్టిక్ కొత్త బంతిని పంచుకుంటాడు. 
 
యూఏఈపై ఆదరగొట్టిన శివమ్ దూబె... పాక్‌పై ఎలా బౌలింగ్ చేస్తాడో చూడాలి. కుల్దీప్, వరుణ్, అక్షర్‌తో స్పిన్ విభాగానికి డోకా లేదు. ఇక పాకిస్థాన్ విషయానికి వస్తే.. బాబర్ అజామ్, రిజ్వాన్ లాంటి సీనియర్లను పక్కన పెట్టాక యువ ఆటగాళ్ల మీదే ఆ జట్టు ఎక్కువ ఆధారపడుతోంది. కానీ వాళ్లు అంచనాలను అందుకోలేకపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు మధ్య కీలక మ్యాచ్ జరుగనుంది. 

Three Capitals: 2029 తర్వాత తాడేపల్లి నుంచే జగన్ కార్యకలపాలు- సజ్జల మాటల అర్థం ఏంటి?

Three Capitals: 2029 తర్వాత తాడేపల్లి నుంచే జగన్ కార్యకలపాలు- సజ్జల మాటల అర్థం ఏంటి?ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అంశంపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి తన వైఖరిని మార్చుకుంది. 2024 ఎన్నికలలో పార్టీ ఓటమి తర్వాత సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి ఇటీవల ఈ అంశంపై ప్రసంగించారు. పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చినా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా జగన్ మోహన్ రెడ్డి 2029 తర్వాత కూడా తాడేపల్లి నుండి కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నంకు తరలింపు ఉండదన్నారు.

India First AI Village: భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా?

India First AI Village: భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా?భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఏఐ గ్రామం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇటీవలి వరకు, ఈ గ్రామానికి మొబైల్ ఫోన్లు లేదా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కూడా లేదు. నేడు, ఇది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి AI-ఆధారిత గ్రామంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ గ్రామం మంథని నియోజకవర్గంలోని పెద్దపల్లి జిల్లాలోని అడవి శ్రీరాంపూర్. హైదరాబాద్ నుండి 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడు

86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడుభోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు 86 శాతం పూర్తయ్యాయని, జూన్ 2026 నాటికి విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలకు సిద్ధంగా ఉంటుందని కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. కొనసాగుతున్న పనులను మంత్రి పరిశీలించారు. పెండింగ్ పనులను సమీక్షించారు. ఈ పనుల్లో అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించినందుకు ఆయన జీఎంఆర్‌ను ప్రశంసించారు.

Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్

Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్అమరావతిలో కొత్త 5-స్టార్ హోటల్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నోవోటెల్ విలాసవంతమైన ఆతిథ్యాన్ని తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ హోటల్ ధర రూ. 220 కోట్లతో ఏర్పాటు కానుంది. 2027 చివరి నాటికి ప్రారంభించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్థలం లింగాయపాలెంలో ఉంది. స్థల అనుమతి ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర వృద్ధి వ్యూహంలో భాగంగా ఆతిథ్య రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడమే దీని లక్ష్యం.

శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?

శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?హైదరాబాద్‌లో పంజాగుట్టలోని శ్మశానవాటిక లోపల ఒక మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడుపుతున్నట్లు ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక రహస్య సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ దాడి చేసి ఆమెను, ఒక కస్టమర్‌ను పట్టుకుంది. శ్మశానవాటిక రద్దీగా ఉండే ప్రధాన రహదారిపై ఉంది. అయినప్పటికీ, ఆ మహిళ తన కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి అనుకూలమైన స్థలాన్ని కనుగొంది.

Watch More Videos

Sai Tej: పేరెంట్స్‌తో విషయాలు పంచుకునేలా పిల్లలుండాలి - సాయి దుర్గ తేజ్

Sai Tej: పేరెంట్స్‌తో విషయాలు పంచుకునేలా పిల్లలుండాలి - సాయి దుర్గ తేజ్భారత్ రైజింగ్, యంగ్ ఇండియన్స్, కాన్పిడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి సుప్రిమ్ హీరో శ్రీ సాయి దుర్గ తేజ్, మంత్రి శ్రీ సీతక్క, యంగ్ ఇండియన్స్ కో చైర్మన్ శ్రీ భవిన్ పాండ్య, యంగ్ ఇండియన్స్ నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీ తరంగ్ ఖురానా, సీఐఐ తెలంగాణ ఛైర్మన్ శ్రీ శివ ప్రసాద్ రెడ్డి, శ్రీమతి జోత్స్న సింగ్ వంటి వారు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

విశ్వప్రసాద్, డైరెక్టర్ కార్తీక్ రెండు పిల్లర్ లా మిరాయ్ రూపొందించారు : తేజ సజ్జా

విశ్వప్రసాద్, డైరెక్టర్ కార్తీక్ రెండు పిల్లర్ లా మిరాయ్ రూపొందించారు : తేజ సజ్జాహీరో తేజ సజ్జా నటించిన మిరాయ్‌ చిత్రం సక్సెస్ మార్గంలో ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించారు. రాకింగ్ స్టార్ మనోజ్ మంచు పవర్ ఫుల్ పాత్ర పోషించారు. రితికా నాయక్ హీరోయిన్ గా నటించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ భారీ స్థాయిలో నిర్మించారు. సెప్టెంబర్ 12న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా రిలీజైన ఈ చిత్రం బ్రహ్మండ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ ని అందుకుని అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా థాంక్ యూ మీట్ నిర్వహించారు.

Kantara 1: రిషబ్ శెట్టి కాంతార చాప్టర్ 1 కోసం సాంగ్ రికార్డ్ చేసిన దిల్‌జిత్

Kantara 1: రిషబ్ శెట్టి కాంతార చాప్టర్ 1 కోసం సాంగ్ రికార్డ్ చేసిన దిల్‌జిత్బిగ్ బ్రదర్ రిషబ్ శెట్టి – మాస్టర్ పీస్ కాంతారను రూపొందించినందుకు సెల్యూట్. ఈ సినిమాతో నాకు వ్యక్తిగత అనుబంధం వుంది. వరాహ రూపం పాట థియేటర్లలో చూసినప్పుడు, ఆనందంతో ఏడ్చాను. అజనీష్ లోక్‌నాథ్‌కు కృతజ్ఞతలు. ఒక రోజులోనే తన నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను. దిల్జిత్ దోసాంజ్, రిషబ్ శెట్టి పవర్ ఫుల్ కొలాబరేషన్, హోంబాలే ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన మోస్ట్ ఎవైటెడ్ కాంతారా చాప్టర్ 1పై అంచనాలు మరింతగా పెంచింది.

Komati reddy: సినెటేరియా ఫిలిం ఫెస్టివల్ వెబ్ సైట్ ప్రారంభించిన కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి

Komati reddy: సినెటేరియా ఫిలిం ఫెస్టివల్ వెబ్ సైట్ ప్రారంభించిన కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డిసినెటేరియా అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం 2025 వెబ్ సైట్ ను తెలంగాణ రాష్ట్ర సినెమాటోగ్రఫీ మరియు రోడ్లు భవనాల శాఖామంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. హైదరాబాదు నగరంలో జరగనున్న ఈ ఉత్సవాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించాలని ఆయన నిర్వాహకులకు సూచించారు. రానున్న డిసెంబర్ 20, 2025న ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవాలను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్నట్లు సినెటేరియా ఫౌండేషన్ పేర్కొంది.

Manoj: నన్నే కాదు నా కుటుంబాన్ని నిలబెట్టి ఆయనే : మంచు మనోజ్

Manoj: నన్నే కాదు నా కుటుంబాన్ని నిలబెట్టి ఆయనే : మంచు మనోజ్మంచు మనోజ్ చాలా కాలం తర్వాత సంతోషంగా వున్నారు. ఆయన తన జీవితంలోని ఎత్తుపల్లాలను చవిచూశాక ఇటీవల తన కుటుంబంలో జరిగిన సంఘటనలతో జీవితాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలనే మందన పడ్డాడట. ఒక దశలో సినిమాలు లేక తన పిల్లలను ఎలా పెంచుతానో అనే బాధను కూడా వ్యక్తం చేశారు. చాలా కాలం వరకు ఆయన ఫోన్ కు కాల్స్ కూడా వచ్చేవికావు. అలాంటిది ఒక్క మిరాయ్ సినిమా మొత్తాన్ని మార్చేసింది. మిరాయ్ సక్సెస్ గా రన్ అవుతున్న సందర్భంగా సక్సెస్ మీట్ లో ఆయన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com