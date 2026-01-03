కివీస్ వన్డే సిరీస్ - టీమిండియా ఎంపిక.. నితీశ్కు చోటు.. పాండ్యాకు విశ్రాంతి
స్వదేశంలో పర్యాటక న్యూజిలాండ్ జట్టుతో భారత క్రికెట్ జట్టు వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం టీమిండియాను బీసీసీఐ జాతీయ సెలెక్టర్లు శనివారం ప్రకటించారు. ఇందులో తెలుగు కుర్రోడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి చోటు దక్కించుకోగా, హార్దిక్ పాండ్యాకు మాత్రం విశ్రాంతినిచ్చారు.
అలాగే, జట్టు నాయకత్వ బాధ్యతలను శుభమన్ గిల్కు, వైస్ కెప్టెన్గా శ్రేయాస్ అయ్యర్ను ఎంపిక చేశారు. ఈ సిరీస్ ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానుంది. అయితే, శ్రేయాస్ అయ్యర్ మాత్రం ఈ సిరీస్లో ఆడేది లేనిది అతని ఫిట్నెస్పై ఆధారపడివుంటుందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
కాగా, న్యూజిలాండ్తో వన్డే సిరీస్ జనవరి 11వ తేదీన వడోదరలో జరిగే తొలి వన్డేతో ప్రారంభమవుతుంది. జనవరి 14వ తేదీన రెండో వన్డే, 18వ తేదీన మూడో వన్డే మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఈ మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ కోసం ప్రకటించిన జట్టు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అర్ష్దీప్ సింగ్, యశస్వి జైస్వాల్.