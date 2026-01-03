శనివారం, 3 జనవరి 2026
కివీస్ వన్డే సిరీస్ - టీమిండియా ఎంపిక.. నితీశ్‌కు చోటు.. పాండ్యాకు విశ్రాంతి

bcci
స్వదేశంలో పర్యాటక న్యూజిలాండ్ జట్టుతో భారత క్రికెట్ జట్టు వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ కోసం టీమిండియాను బీసీసీఐ జాతీయ సెలెక్టర్లు శనివారం ప్రకటించారు. ఇందులో తెలుగు కుర్రోడు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి చోటు దక్కించుకోగా, హార్దిక్ పాండ్యాకు మాత్రం విశ్రాంతినిచ్చారు. 
 
అలాగే, జట్టు నాయకత్వ బాధ్యతలను శుభమన్ గిల్‌కు, వైస్ కెప్టెన్‌గా శ్రేయాస్ అయ్యర్‌ను ఎంపిక చేశారు. ఈ సిరీస్ ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి ప్రారంభంకానుంది. అయితే, శ్రేయాస్ అయ్యర్ మాత్రం ఈ సిరీస్‌లో ఆడేది లేనిది అతని ఫిట్నెస్‌పై ఆధారపడివుంటుందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. 
 
కాగా, న్యూజిలాండ్‌‍తో వన్డే సిరీస్ జనవరి 11వ తేదీన వడోదరలో జరిగే తొలి వన్డేతో ప్రారంభమవుతుంది. జనవరి 14వ తేదీన రెండో వన్డే, 18వ తేదీన మూడో వన్డే మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఈ మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్ కోసం ప్రకటించిన జట్టు వివరాలను పరిశీలిస్తే,
 
శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, యశస్వి జైస్వాల్. 

కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి విజయ్ స్నేహాస్తం... పొత్తుకు సంకేతాలు

కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి విజయ్ స్నేహాస్తం... పొత్తుకు సంకేతాలుతమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు త్వరలో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పొత్తులు కోసం వివిధ పార్టీల నేతలు కసరత్తులు ప్రారంభించారు. రెండు ప్రధాన పార్టీలైన అధికార డీఎంకే, ప్రతిపక్ష అన్నాడీఎంకేలు బలమైన పొత్తులు ఏర్పరచుకుని ఎన్నికలకు వెళ్లాలని భావిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కొత్తగా రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించిన సినీ హీరో విజయ్ కూడా ఇతర పార్టీలతో పొత్తుపెట్టుకుని ఎన్నికల్లో తన బరమేంటో నిరూపించుకోవాలని భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్నేహాస్తం అందించాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నట్టు టీవీకే ఉన్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. ఇందుకోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నేతలతో విజయ్ మంతనాలు జరుపుతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఫోన్లు దొంగిలిస్తున్నాడనీ కొడుకును ఇనుప గొలుసుతో కట్టేసిన తల్లిదండ్రులు

ఫోన్లు దొంగిలిస్తున్నాడనీ కొడుకును ఇనుప గొలుసుతో కట్టేసిన తల్లిదండ్రులుతరచూ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడంతో పాటు ఫోన్లు దొంగిలించి, ఇతరులను ఇబ్బందులు పెడుతున్న కన్న బిడ్డ పట్ల ఆ తల్లిదండ్రులు కఠినంగా నడుచుకున్నారు. కుమారుడు అనే కనికరం కూడా లేకుండా 12 యేళ్ల బిడ్డను గొలుసులతో కట్టేసి రెండు నెలల పాటు ఇంట్లోనే బంధించారు. చివరకు వారే చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్‌కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించారు. దీంతో శిశు సంక్షేమ కేంద్ర అధికారులు వచ్చిన ఆ బాలుడు చేతులకు వేసిన గొలుసులు విప్పి... సంక్షేమ కేంద్రానికి తరలించారు. అలాగే, అధికారుల ఫిర్యాదుతో బాలుడి తల్లిదండ్రులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో జరిగింది.

డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు

డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడుమాదక ద్రవ్యాలు తీసుకుంటూ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు పోలీసులకు దొరికిపోయాడు. హైదరాబాదులోని నార్సింగ్ లో కొంతమంది డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీనితో ఈగల్ టీమ్, నార్సింగ్ పోలీసులు వలపన్ని అక్కడ డ్రగ్స్ సేవిస్తున్న ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ ఇద్దరిలో జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు సుధీర్ రెడ్డి కూడా వుండటం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. సుధీర్ రెడ్డితో పాటు మరొక వ్యక్తికి డ్రగ్స్ పరీక్ష చేయగా ఇద్దరికీ పాజిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. దీనితో సుధీర్ రెడ్డిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు అతడిని డీ అడిక్షన్ కేంద్రానికి తరలించారు.

వెనిజులా అధ్యక్షుడు భార్యను కూడా బంధించాం: ట్రంప్ ప్రకటన, కారణం ఏంటి?

వెనిజులా అధ్యక్షుడు భార్యను కూడా బంధించాం: ట్రంప్ ప్రకటన, కారణం ఏంటి?ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలున్న దేశం వెనిజులా. ఈ దేశంపై అమెరికా దండయాత్రం చేసింది. వెనిజులాపై అమెరికా దాడికి ప్రధాన కారణాలుగా చమురు, మాదక ద్రవ్యాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ప్రయోజనాలుగా చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక చమురు నిల్వలున్న దేశంగా వెనిజులా నిలిచింది. ఇక్కడ సుమారుగా 300 బిలియన్ బ్యారెల్స్ చమురు వున్నట్లు గణాంకాలను బట్టి తెలుస్తోంది. ఐతే చమురును వెలికి తీసేందుకు గతంలో ఈ దేశంలో అమెరికన్ కంపెనీలు భారీగా చమురు ప్రాజెక్టులు నిర్మించాయి. వెనిజులాకు హ్యూగో అధ్యక్షుడిగా వున్న సమయంలో ఈ ప్రాజెక్టులన్నిటినీ జాతీయం చేసారు.

నా మీదే ఫిర్యాదు చేస్తారా... అన్నంలో విషం కలిపి చంపేయండి... విచక్షణ మరిచిన వార్డెన్

నా మీదే ఫిర్యాదు చేస్తారా... అన్నంలో విషం కలిపి చంపేయండి... విచక్షణ మరిచిన వార్డెన్తనపై విద్యార్థులు ఫిర్యాదు చేయడంతో హాస్టల్ వార్డెన్ విచక్షణ మరిచిపోయాడు. నా మీదే ఫిర్యాదు చేస్తారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. అన్నంలో విషం కలిపి చంపేయండి అంటూ వంట సిబ్బంది హుకుం జారీచేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయింది. దీనిపై స్పందించిన సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ప్రావీణ్య.. ఆ వార్డెన్‌ను తక్షణం సస్పెండ్ చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ వార్డెన్ పేరు కిషన్ నాయక్. సంగారెడ్డి జిల్లా సిర్గాపూర్‌లోని సాంఘిక సంక్షేమ బాలుర వసతి గృహం వార్డెన్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు.

Nandini Reddy: మహిళలకు భద్రత లేదనిపిస్తోంది.. మహిళల దుస్తులపై నందినిరెడ్డి కామెంట్లు

Nandini Reddy: మహిళలకు భద్రత లేదనిపిస్తోంది.. మహిళల దుస్తులపై నందినిరెడ్డి కామెంట్లుతెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని కొద్దిమంది ప్రముఖ మహిళా దర్శకులలో ఒకరైన నందిని రెడ్డి, ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మహిళల సమస్యల గురించి మాట్లాడారు. ఓ బేబీ, అన్నీ మంచి శకునములే, కళ్యాణ వైభోగమే వంటి చిత్రాలతో పేరుగాంచిన ఆమె, మహిళలపై భద్రత, స్వేచ్ఛపై తన బలమైన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. తన ఫీల్-గుడ్ చిత్రాల ద్వారా బలమైన, స్వతంత్ర మహిళలను నిరంతరం చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నించానని నందినిరెడ్డి అన్నారు. అయితే, దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తుంటే మహిళలకు భద్రత లేదనిపిస్తోందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Ghantasala Review: అందరూ చూడతగ్గ ఘంటసాల బయోపిక్ చిత్రం- ఘంటసాల రివ్యూ

Ghantasala Review: అందరూ చూడతగ్గ ఘంటసాల బయోపిక్ చిత్రం- ఘంటసాల రివ్యూచిన్న గాయకుడినుంచి ఆటుపోటులను ఎదుర్కొని దిగ్గజ సంగీత దర్శకుడిగా ప్రపంచ స్థాయి లో పేరెన్నిగన్న ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు (ఘంటసాల) జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ అనే సినిమాను సి.హెచ్. రామారావు తెరకెక్కించారు. అన్యుక్త్ రామ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఓ మంచి పాట లాంటి సినిమాను శ్రీమతి సి.హెచ్. ఫణి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో ఘంటసాల పాత్రను సింగర్ కృష్ణ చైతన్య పోషించారు. ఈ మూవీని జనవరి 2న ఘనంగా రిలీజ్ చేశారు.మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Sumanth Prabhas : సుమంత్ ప్రభాస్, నిధి ప్రదీప్ జంటగా గోదారి గట్టుపైన

Sumanth Prabhas : సుమంత్ ప్రభాస్, నిధి ప్రదీప్ జంటగా గోదారి గట్టుపైనమేమ్ ఫేమస్ తో స్ట్రాంగ్ డెబ్యు చేసిన న్యూ ఏజ్ యాక్టర్ సుమంత్ ప్రభాస్ 'గోదారి గట్టుపైన' సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రం రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ కు ఫస్ట్ వెంచర్. MR ప్రొడక్షన్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్‌లతో పాపులరైనా సుభాష్ చంద్ర దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. నిధి ప్రదీప్ కథానాయికగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా, జగపతి బాబు, రాజీవ్ కనకాల కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. గోదారి గట్టుపైన ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తూ ఈ సినిమా టీజర్‌ను మేకర్స్ ఈరోజు లాంచ్ చేశారు.

Chirag Jani: ద్రౌప‌ది 2 లో మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్ల‌క్ పాత్ర‌లో చిరాగ్ జానీ

Chirag Jani: ద్రౌప‌ది 2 లో మహమ్మద్‌బీన్ తుగ్ల‌క్ పాత్ర‌లో చిరాగ్ జానీమోహ‌న్‌.జి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందుతోన్న హిస్టారిక‌ల్ యాక్ష‌న్ డ్రామా ‘ద్రౌపది 2’పై అంచ‌నాలు పెరుగుతున్నాయి. 14వ శ‌తాబ్దంలో ద‌క్షిణ భార‌త‌దేశపు నేప‌థ్యంలో సాగే క‌థ‌తో ఈ సినిమాను భారీ బ‌డ్జెట్‌తో బ‌హుభాషా చిత్రంగా రూపొందించారు. సినిమా సెన్సార్ కార్య‌క్ర‌మాల‌ను పూర్తి చేసుకుని యు/ఎ స‌ర్టిఫికేట్‌ను పొందింది. రిచ‌ర్డ్ రిషి లుక్‌, చ‌క్క‌టి పాట‌లు, విజువ‌ల్స్ సినిమాపై ఉన్న ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్‌ను మ‌రింత‌గా పెంచాయి. ఇందులో చిరాగ్ జానీ విల‌న్‌గా న‌టిస్తుండటం అంచ‌నాల‌ను నెక్ట్స్ లెవ‌ల్‌కు తీసుకెళ్లాయి.

Raviteja: ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి లతో రవితేజ వామ్మో వాయ్యో సాంగ్

Raviteja: ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయాతి లతో రవితేజ వామ్మో వాయ్యో సాంగ్మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన డింపుల్ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు. మొదటి రెండు పాటలు ఇప్పటికే అద్భుతమైన స్పందనను పొందాయి. ఇప్పుడు, మేకర్స్ మూడవ ట్రాక్‌ వామ్మో వాయ్యో ను వరంగల్ లో నిర్వహించిన గ్రాండ్ ఈవెంట్ లో లాంచ్ చేశారు.
