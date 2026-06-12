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వైభవ్ సూర్యవంశీ.. భారత జట్టుకు అతిపెద్ద ఖజానా : డేల్ స్టెయిన్
భారత యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీపై సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ డేల్ స్టెయిన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. భారత జట్టుకు దొరికిన అతిపెద్ద ఖజానా అని వ్యాఖ్యానించాడు. అతన్ని భారత క్రికెట్ జట్టు కాపాడుకోవాలని సూచించాడు. అయితే, వైభవ్ ఫామ్ కోల్పోతే మాత్రం ఇబ్బందులు పడుతాడని చెప్పుకొచ్చాడు.
ఇదే అంశంపై డేల్ స్టెయిన్ మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ క్రికెట్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ అద్భుతాలు సృష్టిస్తాడన్నాడు. అతడు భారత క్రికెట్కు ఖజానా లాంటివాడని అభివర్ణించాడు. క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ కంటే వైభవ్లోనే ఎక్కువ సత్తా ఉందని పేర్కొన్నాడు. ఇప్పుడు అతడి వయసులో ఉన్న పిల్లల్లో ఇలాంటి టాలెంట్ను చూడలేదని చెప్పాడు.
'మీరంతా వైభవ్ సూర్యవంశీని సచిన్ లేదా విరాట్లా ఉన్నాడని భావిస్తారు. కానీ, వారిద్దరి కంటే కూడా ఇతడిలో చాలా సత్తా ఉందని అనిపిస్తోంది. వైభవ్ కెరీర్ ముగిసేసరికి ఆ దిగ్గజాలను అధిగమిస్తాడని అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడున్న అంతర్జాతీయ క్రికెటర్ల కంటే కూడా వైభవ్ చాలా బెటర్. అండర్ -15, అండర్ -19 జట్లలో అద్భుతమైన ఆటగాళ్లను చూస్తూ ఉంటాం. కానీ, నాకు తెలిసి దక్షిణాఫ్రికా లేదా ఇతర దేశాల్లో వైభవ్ వంటి నైపుణ్యం ఉన్న యువ క్రికెటర్ లేడు. మా దేశంలో టాలెంట్కు కొదవేం లేదు. కానీ, వైభవ్ వంటి బెస్ట్ ప్లేయర్ లేడని మాత్రం చెప్పగలను. అందుకే, అతడు భారత జట్టుకు అతిపెద్ద ఖజానా అంటున్నా' అని స్టెయిన్ తెలిపాడు.
'ప్రస్తుతం వైభవ్ వయసు కేవలం 15 ఏళ్లే. రాబోయేకాలం అత్యంత విలువైంది. అతడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత భారత క్రికెట్ జట్టు మేనేజ్మెంట్పై ఉంది. వైభవ్ను ఎంత బాగా చూసుకుంటే.. టీమ్ఇండియాకు అంత బెనిఫిట్. ఒకవేళ అతడి ఆటను కోల్పోతే మాత్రం చాలా నష్టమవుతుంది. బంతిని చాలా బాగా ఆడతాడు. భారత్లో అతడి ఆటను దగ్గర్నుంచి చూశా. మంచి వికెట్లపైనా ఉత్తమ ఆటతీరు ప్రదర్శించాడు అని గుర్తు చేశాడు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర వర్శిటీ క్యాంపస్లో చిరుతపులి.. విద్యార్థుల్లో భయం భయం
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలోని ఐ, జీ బ్లాకుల మధ్య చిరుతపులి కనిపించడంతో విద్యార్థులు, సిబ్బంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే విద్యార్థులు సంబంధిత అధికారులు, అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అయితే, అటవీ శాఖ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకునేలోపే ఆ చిరుతపులి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలోకి పారిపోయింది. విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణం శేషాచలం అటవీ ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఉండటంతో, ఇక్కడ అడవి జంతువులు కనిపించడం సాధారణమే.
ప్యాంటు పాకెట్లో పిల్ల నాగుపాము... వామ్మో, వీడియో
ఓ యువకుడు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి ప్యాంటు వేసుకున్నాడు. అలా ప్యాంటు వేసుకున్న కాసేపటికే ప్యాంటులో ఏదో అటుఇటూ కదులుతున్నట్లు అనిపించింది. ప్యాంట్ పాకెట్ బటన్ తీసి చూడగానే బుస్ బుస్ మంటూ పడగ విప్పి కనిపించింది నాగుపాము పిల్ల. దీనితో సదరు యువకుడు ఎంతమాత్రం భయపడకుండా కూర్చున్నచోట నుంచి పాములు పట్టే వ్యక్తికి ఫోన్ చేసాడు. అతడు వచ్చి ఆ పాముపిల్లను ఓ చిన్న కర్రపుల్ల సాయంతో జాగ్రత్తగా బైటకు తీసాడు. కనుక ఆరుబయట దుస్తులు వేసేవారు ధరించే ముందు ఒక్కసారి గట్టిగా విదిలించి వేసుకోవాల్సిన అవసరం వుంది.
మీనాక్షి నటరాజన్ కేసు వివరాలు లీక్ చేసింది కాంగ్రెస్ నేతనా?
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రాజ్యసభ ఎన్నికల కోసం మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ దాఖలు చేయగా, దాన్ని రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించారు. తెలంగాణాలో ఆమెపై నమోదైన ఓ కేసును ఉదాహరణగా చూపి నామినేషన్ను అంగీకరించలేదు. అయితే, ఎపుడో తెలంగాణాలో నమోదైన కేసు వివరాలను ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన కాంగ్రెస్ నేత ఒకరు లీక్ చేసినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. బీజేపీ తరపున పోటీ చేస్తున్న తన సన్నిహిడుని గెలిపించేందుకు కాంగ్రెస్ నేత ఈ నమ్మకద్రోహానికి పాల్పడినట్టు సమాచారం.
పిల్లలకు బిర్యానీ పెట్టి.. నీళ్లల్లో ముంచి చంపేశాడు.. ఆపై అతను కూడా?
కామారెడ్డి జిల్లాలోని నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో దూకి, ఒక వ్యక్తి తన ఇద్దరు చిన్న పిల్లలతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతులను సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేట్కు చెందిన కృష్ణ (32), అతని కుమారుడు రక్షిత్ (8), కుమార్తె అనన్య (5)గా గుర్తించారు. బంధువుల సమాచారం మేరకు గాలింపు చర్యలు చేపట్టిన రెస్క్యూ బృందాలు, ప్రాజెక్టు నుండి ఆ ముగ్గురి మృతదేహాలను వెలికితీశాయి.
తరచూ పుట్టింటికి వెళ్తుందనే అసహనం.. భార్యను చంపేసిన భర్త
భార్యాభర్తల హత్యలకు సంబంధించిన నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. అక్రమ సంబంధాలు, అనుమానాల కారణంగా నేరాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఓ వ్యక్తి అనుమానంతో భార్యను పొట్టనబెట్టుకున్నాడు. భార్య తరచూ పుట్టింటికి వెళ్తుందని.. ఓ వ్యక్తి తన భార్యను అత్తారింట్లోనే హత్య చేశాడని బహదూర్పురా పోలీసులు తెలిపారు. భార్య నిషాద్ ఫాతిమా ప్రవర్తనపై అనుమానం, ఆమె తరచుగా పుట్టింటికి వెళ్లడం పట్ల ఉన్న అసహనంతో, ఆమెను హత్య చేసినందుకు గాను పోలీసులు సులేమాన్ సయీద్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. లోక్ అదాలత్ ద్వారా రాజీ కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగినప్పటికీ, సయీద్ తన భార్యను మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించడం కొనసాగించాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
Kiran Abbavaram: దర్శకుడిగా తొలి చిత్రం రియాలిటీ ని ప్రారంభించిన కిరణ్ అబ్బవరం
తెలుగు నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం, తాత్కాలికంగా 'రియాలిటీ' లేదా #KA13 అనే పేరుతో పిలుస్తున్న తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం షూటింగ్ను ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక ఘనమైన పూజ అనంతరం ప్రారంభించారు. పల్లెటూరి జీవితాన్ని, హృద్యమైన భావోద్వేగాలను మేళవించే ఈ భారీ బడ్జెట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ, కథ, స్క్రీన్ప్లే రాస్తూ, నటిస్తున్నారు.
Vishal: విశాల్ దర్శకత్వంలో మకుటం యాక్షన్ టీజర్ విడుదల
హీరోగా, దర్శకుడిగా విశాల్ చేసిన తొలి ప్రాజెక్ట్ మకుటం. సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో 99వ సినిమాగా ‘మకుటం’ రూపుదిద్దుకుంటోంది. స్వర్గీయ నిర్మాత ఆర్.బి. చౌదరి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం రాబోతోంది. రవి అరసు అందించిన కథ ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ అన్నింటికీ ఆడియెన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ దక్కింది. మేకర్స్ టీజర్ను విడుదల చేశారు.
Television producers: టాప్కోస్ ను ఏర్పాటు చేసిన టెలివిజన్ ప్రొడ్యూసర్స్
గత రెండేళ్లుగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మళయాల టెలివిజన్ నిర్మాతలతో ఎన్నోసార్లు చర్చించి, చివరగా జనవరి 2026లో చెన్నైలో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి మీటింగ్ నిర్వహించుకుని ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’(టాప్కోస్)ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం కావలసిన అన్ని ప్రక్రియలు రిజిస్ట్రేషన్, బైలాస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులతో కలిసి ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’సంస్థ అధికారికంగా ఏర్పరిచారు. ఈ టాప్కోస్ కు సంబంధించిన వివరాలను అన్నిటినీ తెలియజేశారు.
Samantha మా ఇంటి బంగారం చూస్తే మీ డబ్బు, సమయానికి నేను హామీ : సమంత
ట్రాలాలా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ‘మా ఇంటి బంగారం’. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రానికి నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూన్ 19న విడుదల కాబోతోంది. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్లతో సినిమా టీం ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేసింది. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన సెన్సార్ పూర్తయింది.
Sing Geetham Review: ఆసక్తిగా మలిచిన సింగీతం శ్రీనివాస్ చిత్రం... సింగ్ గీతం రివ్యూ
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు ఒక్కోటి ఒక్కో వినూత్నమైన కథలు. పుష్పక విమానం, ‘ఆదిత్య 369 వంటి సినిమాలు క్రియేటివ్ ఐడియాలతో చేసినవే. ఇప్పుడు కూడా 94 ఏళ్ళ వయసులో కూడా సింగ్ గీతం’ అనే సినిమా తీశారు. కల్కి దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. వైయంతీ మూవీస్ అధినేతలు మరో నిర్మాతలు. మాటలు పాటలుగా వుండడమే సింగ్ గీతం ప్రత్యేకత అని చెప్పిన మాటలు నిజామా కాదా? అసలు అలాంటి సినిమా ఎలా వుంటుందనేది ఆసక్తి నెలకొంది. మరి సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.