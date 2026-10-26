భారత క్రికెట్ జట్టు అరుదైన రికార్డు... ప్రపంచంలోనే తొలి జట్టుగా ఆవిర్భావం
భారత క్రికెట్ జట్టు అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే టీమిండియా ఈ రికార్డును నెలకొల్పింది. ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత క్రికెట్ జట్టు శనివారం జరిగిన రెండో టీ20 మ్యాచ్లో అద్భుత విజయం సాధించి, ఈ ఫార్మెట్లో 200 విజయాలను పూర్తి చేసిన తొలి జట్టుగా ఆవిర్భవించింది. ఈ మ్యాచ్లో టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్లో పూర్తిగా విఫలమైనప్పటికీ తెలుగు కుర్రోళ్లు నితీశ్ రెడ్డి, తిలక్ వర్మలు అసాధారణ పోరాట పటిమతో జట్టుకు చిరస్మరణీయమైన విజయాన్ని అందించారు. పైగా, ఈ మ్యాచ్ భారత టీ20 జట్టుకు 300వ మ్యాచ్ కాగా, 200వ విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
ఇప్పటివరకు ఆడిన 300 మ్యాచ్లలో భారత్ 200 మ్యాచ్లలో విజయం సాధించగా, 83 మ్యాచ్లలో ఓటమిని చవిచూసింది. మరో 7 మ్యాచ్లు టైగా ముగియగా, మరో 10 మ్యాచ్లు ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా రద్దయ్యాయి. ఈ జాబితాలో భారత్ తర్వాతి స్థానంలో పాకిస్థాన్ ఉంది. పాకిస్థాన్ జట్టు ఇప్పటివరకు మొత్తం 304 మ్యాచ్లు ఆడగా, 176 విజయాలను సాధించింది. వీరి తర్వాత న్యూజిలాండ్ 135, సౌతాఫ్రికా 129, ఇంగ్లండ్ 128, ఆస్ట్రేలియా 127 విజయాలతో వరుసగా ఉన్నాయి.