టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ : టీమిండియా ఫేవరేట్ కావొచ్చు... కానీ : కివీస్ హెడ్ కోచ్ వాల్టర్
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ పోటీ మరికొన్ని గంటల్లో అహ్మదాబాద్ నగరంలోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ప్రారంభంకానుంది. అయితే, ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ఫేవరేట్గా ఉన్నప్పటికీ అండర్ డాగ్గా కివీస్ జట్టు బరిలోకి దిగుతుందని ఆ జట్టు ప్రధాన కోచ్ రాబ్ వాల్టర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మ్యాచ్ ఫలితంపై ఆయన స్పందిస్తూ, ఈ మెగా ఫైనల్లో టీమిండియానే ఫేవరెట్ అని అంగీకరించారు. అయితే, అండర్ డాగ్స్గా బరిలోకి దిగడం, సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం తమకు అలవాటేనని స్పష్టంచేశారు.
'నిజాయతీగా చెప్పాలంటే మమ్మల్ని అండర్ డాగ్స్గా ముద్ర వేయడం కొత్తేమీ కాదు. భారత్తో పోలిస్తే మా దగ్గర ఆర్థిక వనరులు, ఆటగాళ్ల సంఖ్య తక్కువే ఉండొచ్చు. దాదాపు ప్రతి విషయంలోనూ భారత్ మాకంటే మెరుగ్గా ఉంది. కానీ మైదానంలో సమిష్టిగా రాణించడమే మా బలం. ఈ టోర్నీలో వేర్వేరు సందర్భాల్లో వేర్వేరు ఆటగాళ్లు బాధ్యత తీసుకొని జట్టును గెలిపించారు' అని పేర్కొన్నాడు.
భారత్ ఫేవరెట్గా ఉన్నంత మాత్రాన ట్రోఫీ వాళ్లకే దక్కుతుందని కాదని, ఫైనల్ వంటి పెద్ద సందర్భాల్లో మైదానంలో ఏదైనా జరగవచ్చని అభిప్రాయపడ్డాడు. క్రీడల్లో ఉన్న మజానే అది అని వ్యాఖ్యానించాడు. ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికాపై 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి తమ సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నామని, తాము సమష్టిగా రాణిస్తే ప్రపంచంలో ఎవరినైనా ఓడించగలమని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.
ఇక కివీస్ కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్పై కోచ్ ప్రశంసల జల్లు కురిపించాడు. శాంట్నర్ చాలా కూల్ అని, కొన్నిసార్లు అతడి విలువను తక్కువగా అంచనా వేస్తారని అన్నాడు. మైదానంలో అతడు ప్రశాంతంగా ఉండే తీరు జట్టు విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపాడు. అతడి నాయకత్వ లక్షణాలను, నైపుణ్యాన్ని ఆటగాళ్లందరూ గౌరవిస్తారని.. ఆదివారం జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్లో శాంట్నర్ సారథ్యం జట్టుకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని వాల్టర్ చెప్పుకొచ్చాడు.