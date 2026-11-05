ఢిల్లీలో జరగాల్సిన భారత్- శ్రీలంక మ్యాచ్.. విశాఖకు మారింది.. ఎందుకంటే?
డిసెంబర్ 13న జరగాల్సిన భారత్-శ్రీలంక మధ్య మొదటి వన్డే మ్యాచ్ వేదిక మారింది. ఈ మేరకు భారత్- శ్రీలంక మధ్య మొదటి వన్డే మ్యాచ్ను, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవచ్చనే భయంతో పాటు.. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో చేపట్టనున్న పునరుద్ధరణ పనుల దృష్ట్యా, ఢిల్లీ నుండి విశాఖపట్నానికి మార్చారు. జాతీయ రాజధానిలో వాయు కాలుష్యం సాధారణంగా అధికంగా ఉంటుంది.
అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో అవుట్ఫీల్డ్ను పునరుద్ధరిస్తున్నందున, మ్యాచ్ను వేరే చోటికి తరలించాలని ఢిల్లీ, జిల్లా క్రికెట్ సంఘం బీసీసీఐని కోరింది. వాతావరణ అంతరాయం కలిగే అవకాశం, స్టేడియంలో ప్రతిపాదిత పునరుద్ధరణ పనుల దృష్ట్యా, ఢిల్లీ, జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ (DDCA) అభ్యర్థన మేరకు వేదిక మార్పు జరిగిందని బీసీసీఐ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ మ్యాచ్ ప్రస్తుతం విశాఖలోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. వాస్తవానికి డిసెంబర్ 13న జరగాల్సిన సిరీస్ ఆరంభ మ్యాచ్ తేదీలో ఎలాంటి మార్పు లేదు.
వచ్చే నెలలో శ్రీలంకతో భారత్ మూడు వన్డేలు, మూడు టీ20లు ఆడనుంది. రెండో వన్డే మ్యాచ్లు డిసెంబర్ 18న బెంగళూరులో, మూడో వన్డే మ్యాచ్లు డిసెంబర్ 19న అహ్మదాబాద్లో జరుగుతాయి.
భారత జట్టు ఈ ఏడాదిని టీ20 సిరీస్తో ముగించనుంది. డిసెంబర్ 22 నుండి 27 వరకు రాజ్కోట్, కటక్, పూణే నగరాల్లో ఈ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ప్రస్తుతం భారత జట్టు న్యూజిలాండ్లో వన్డే సిరీస్ ఆడుతోంది. దీని తర్వాత రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి.