ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : భారత క్రికెట్ జట్టు ఇదే...
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 కోసం భారత క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు (బీసీసీఐ) టీమిండియాను ప్రకటించింది. జట్టు కెప్టెన్గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ను నియమించి, ఉప సారథిగా అక్షర్ పటేల్ను ఎంపిక చేసింది. అయితే, శుభమన్ గిల్ వైస్ కెప్టెన్సీతో పాటు ఏకంగా జట్టులో స్థానమ కోల్పోయాడు. చాలాకాలంగా జట్టుకు దూరంగా ఉంటున్న ఇషాన్ కిషన్ను అనూహ్యంగా సెలెక్టర్ల నుంచి పిలుపువచ్చింది. ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ఇషాన్ అమితంగా రాణించడంతో జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ మెగా టోర్నీ భారత్, శ్రీలంక వేదికగా జరగనుంది. వరల్డ్కప్ మ్యాచ్లు 7 ఫిబ్రవరి 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. తుది పోరు మార్చి 8న జరగనుంది.
ఈ టోర్నీలోభాగంగా, భారత్ గ్రూప్ స్టేజిలో తన తొలి మ్యాచ్ను ఫిబ్రవరి 7న యూఎస్ఏతో ఆడనుంది. ఫిబ్రవరి 12న మ్యాచ్ నమీబియాతో జరగనుంది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలోని ఆర్.ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా టీమిండియా, పాకిస్థాన్ తలపడనున్నాయి. అనంతరం ఫిబ్రవరి 18న నెదర్లాండ్స్తో టీమిండియా పోటీ పడనుంది. ఫిబ్రవరి 21 నుంచి, మార్చి 1 వరకు సూపర్ 8 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. మార్చి 4న మొదటి సెమీఫైనల్, మార్చి 5న రెండో సెమీఫైనల్ జరగనుంది.
అలాగే టీ20 వరల్డ్ కప్నకు ముందు, జనవరి 11 నుంచి న్యూజిలాండ్.. భారత్లో పర్యటించనుంది. ఇందులో భాగంగా మూడు వన్డేలు, అయిదు టీ20లు జరగనున్నాయి. న్యూజిలాండ్తో టీ20 సిరీస్లో కూడా టీ20 వరల్డ్ కప్ కోసం ఎంపిక చేసిన భారత జట్టే ఆడనుంది.
భారత జట్టు ఇదే..: అభిషేక్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), సంజుశాంసన్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబె, అక్షర్ పటేల్ ( వైస్ కెప్టెన్), రింకు సింగ్, బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా, వాషింగ్టన్ సుందర్, ఇషాన్ కిషన్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.