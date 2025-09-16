మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (09:57 IST)

పాక్ ఆటగాళ్లతో షేక్ హ్యాండ్స్‌కు టీమిండియా నిరాకరణ... భారత జట్టుపై చర్యలు

india vs pak
ఆసియా క్రికెట్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, గత ఆదివారం దుబాయ్ వేదికగా భారత్, పాకిస్తాన్ జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. అయితే, పాకిస్తాన్‌పై గెలిచిన తర్వాత ఆ జట్టు ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేయడానికి భారత జట్టు ఆటగాళ్ళు నిరాకరించారు. ఇదే ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. షేక్ హ్యాండ్స్ చేసేందుకు నిరాకరించిన భారత ఆటగాళ్ళపై ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఏసీసీ) క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ఘటన క్రీడా వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు 7 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన అనంతరం, సాంప్రదాయబద్ధంగా పాక్ ఆటగాళ్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండానే మైదానం వీడింది. ఈ పరిణామంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా, మ్యాచ్ అనంతరం జరిగే ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమాన్ని బహిష్కరించాడు. దీనిపై పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ) సోమవారం అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ)కి అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసింది. భారత జట్టుపై ఏసీసీ చర్యలు తీసుకునేలా ఒత్తిడి తెస్తోంది.
 
ఈ వివాదంపై మ్యాచ్ అనంతరం సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్పందిస్తూ, తాము ప్రభుత్వ, బీసీసీఐ సూచనల మేరకే నడుచుకున్నామని స్పష్టం చేశాడు. 'మేము భారత ప్రభుత్వం, బీసీసీఐ సూచనలకు కట్టుబడి ఉన్నాం' అని పేర్కొన్నాడు. ఇరు దేశాల మధ్య ఇటీవలికాలంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులే ఈ నిర్ణయానికి కారణమని తెలుస్తోంది. మే నెలలో సరిహద్దుల్లో జరిగిన ఘర్షణల తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య ఇదే మొదటి క్రికెట్ మ్యాచ్ కావడం గమనార్హం. 
 
అంతేకాకుండా భారత ఆటగాళ్లతో షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వవద్దని తమ కెప్టె‌న్‌కు మ్యాచ్ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్ సూచించారని కూడా పీసీబీ తమ ఫిర్యాదులో ఆరోపించింది. టోర్నీ నుంచి అతడిని వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ వివాదం ఇలా కొనసాగుతుండగా, బుధవారం యూఏఈతో జరిగే మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ గెలిస్తే.. వచ్చే ఆదివారం సూపర్ ఫోర్ దశలో ఇరు జట్లు మరోసారి తలపడే అవకాశం ఉంది. 

ప్రేమించిన వ్యక్తి కోసం 600 కిలోమీటర్లు వచ్చి చివరకు అతడి చేతిలోనే శవమైంది...

ప్రేమించిన వ్యక్తి కోసం 600 కిలోమీటర్లు వచ్చి చివరకు అతడి చేతిలోనే శవమైంది...తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి కోసం 600 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి వచ్చిన ప్రియురాలు చివరకు తన ప్రియుడి చేతిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ముఖపుస్తకంలో మొదలైన వారి పరిచయం పెళ్లిప్రస్తావన తేవడంతో విషాదాంతంగా ముగిసింది. ఈ దారుణ ఘటన రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోన బర్మార్‌‍లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివవరాను పరిశీలిస్తే,

Jagan: రూ.500 కోట్లతో రుషికొండ ప్యాలెస్‌.. అమరావతిపై జగన్ ప్రకటన.. ఎక్కడ?

Jagan: రూ.500 కోట్లతో రుషికొండ ప్యాలెస్‌.. అమరావతిపై జగన్ ప్రకటన.. ఎక్కడ?మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రధాన వాదనలలో ఒకటి వైజాగ్‌కు వెళ్లి అక్కడి నుండి పరిపాలనను నడపాలనేది. ఈ ఆకాంక్షను నెరవేర్చడానికి ఆయన దాదాపు రూ.500 కోట్లతో అత్యంత ఖరీదైన రుషికొండ ప్యాలెస్‌ను కూడా నిర్మించారు. జగన్ స్వయంగా ఈ కోరికను బహిరంగ సభలలో, సిద్ధాం సమావేశంలో కూడా చాలాసార్లు వ్యక్తం చేశారు. అక్కడ వైజాగ్‌కు మారి రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయాలనే కోరిక గురించి మాట్లాడారు.

KTR Defamation Case: బీజేపీ నేత బండి సంజయ్‌కు సమన్లు జారీ

KTR Defamation Case: బీజేపీ నేత బండి సంజయ్‌కు సమన్లు జారీఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిన బీజేపీ నేత బండి సంజయ్‌పై బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేశారు. బండి సంజయ్ కేటీఆర్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో వేరే దారిలేక కేటీఆర్ పరువు నష్టం దావా వేసి, క్షమాపణ చెప్పడానికి సమయం ఇచ్చారు. కానీ కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి అయిన బండి సంజయ్ క్షమాపణలు చెప్పేందుకు ముందుకు రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఈ కేసు విచారణకు వచ్చింది.

ఉచిత బస్సులతో మా బతుకులు బస్టాండ్ అయ్యాయంటున్న కండెక్టర్ (video)

ఉచిత బస్సులతో మా బతుకులు బస్టాండ్ అయ్యాయంటున్న కండెక్టర్ (video)ప్రయాణికులకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించిన తర్వాత తమ బతుకులు బస్టాండులా మారిపోయిందంటూ పలువురు ఆర్టీసి ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు. తమ బాధను ఓ మహిళా కండక్టర్ ఏకంగా ఓ వీడియో ద్వారా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. అందులో ఆమె మాట్లాడుతూ... అధికారులకు నమస్కారం, చూడండి ప్రయాణికులు రోడ్డు మీద ఇలా ఎక్కుతున్నారు. బస్సు కెపాసిటీకి మించి 150 నుంచి 170 మంది ఎక్కుతున్నారు. ఫుట్ బోర్డు నుంచి పైకి రమ్మంటే మామీదే కలబడుతున్నారు. ఎందుకండీ మా ఉద్యోగాలతో, మా ఊపిరితో మా కుటుంబాలతో ఆడుకుంటున్నారు. అధికారులెవ్వరికీ కూడా మేము చేసే సేవల పట్ల జాలి, దయ లేదా?

రైలు ఏసీ బోగీలో స్మోకింగ్ చేసిన మహిళ... నా డబ్బుతో తాగుతున్నా... మీకేంటి నొప్పా? (వీడియో)

రైలు ఏసీ బోగీలో స్మోకింగ్ చేసిన మహిళ... నా డబ్బుతో తాగుతున్నా... మీకేంటి నొప్పా? (వీడియో)ఓ మహిళా ప్రయాణికురాలు రైలు ఏసీ బోగీలో సిగరెట్ తాగుతూ రచ్చ చేసింది. దీన్ని ప్రశ్నించిన ప్రయాణికుడిపై ఆమె మండిపడింది. పైగా, స్మోకింగ్ చేస్తే మీకేంటి నొప్పి అంటూ ఫైర్ అయింది. నా డబ్బుతో తాగుతున్నా.... మీకేంటి నొప్పా అంటూ ఎదురుదాడి చేసింది. పైగా, పోలీసులను పిలుచుకోండంటూ సవాల్ విసిరింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

Watch More Videos

పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్

పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్దివంగత నటి శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కనుందనే వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ పుకార్లపై ఆమె తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకోమని స్పష్టంచేశారు. తాజాగా చేసిన ఈ ఒక్క మాటతో శిఖర్ పహారియాతో తన పెళ్లి అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఆమె ప్రస్తుతానికి తెరదించారు.

Samyukta :హెల్తీ బాడీ అంటే స‌రైన మ‌జిల్స్ ఉండాలని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది : సంయుక్త మీనన్

Samyukta :హెల్తీ బాడీ అంటే స‌రైన మ‌జిల్స్ ఉండాలని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది : సంయుక్త మీనన్ప్రముఖ హెల్త్ కేర్ సంస్థ కలర్స్ హెల్త్ కేర్ విశాఖపట్నంలో తన నూత‌న‌ బ్రాంచ్‌ను ప్రారంభించింది. రామ్‌నగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.Oను హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ ఆవిష్కరించారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించిన సౌకర్యాలను ఆమె పరిశీలించి, నిర్వాహకుల ప్రయత్నాలను అభినందించారు.

Raviteja: మారెమ్మ నుంచి హీరో మాధవ్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్

Raviteja: మారెమ్మ నుంచి హీరో మాధవ్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్మాస్ మహారాజా రవితేజ బ్రదర్ యాక్టర్ రఘు కుమారుడు యంగ్ చాప్ మాధవ్ రూరల్ రస్టిక్ మూవీ మారెమ్మ తో హీరోగా సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ హై-ఆక్టేన్ ప్రాజెక్ట్‌ను మంచాల నాగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మోక్ష ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై మయూర్ రెడ్డి బండారు తమ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 1గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Sudheer : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా జటాధర నుంచి అప్ డేట్

Sudheer : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా జటాధర నుంచి అప్ డేట్సుధీర్ బాబు, బాలీవుడ్ పవర్‌హౌస్ సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ఐటి జాబ్ చేస్తూ 2016లో గీతా సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ చేశాను. అది మంచి పేరు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత పెళ్లిగోల సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఆహాలో గీత సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత నిహారిక గారు పిలిచి హలో వరల్డ్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఐటి జాబ్ చేస్తూనే చేశాను. 2020 లో జాబ్ మానేసి ఫుల్ గా ఫోకస్ పెడదాం అనుకున్నాను. తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. అప్పుడు మా ఆవిడ జాబ్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేసింది అని బ్యూటీ చిత్ర దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ తెలిపారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com