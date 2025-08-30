ఆదివారం, 31 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025 (16:11 IST)

హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోయిన భారత్ - ఆస్ట్రేలియా వన్డే మ్యాచ్ టిక్కెట్లు

cricket stadium
భారత క్రికెట్ జట్టు అక్టోబరు నెల 19వ తేదీ ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించనుంది. ఈ పర్యటనతో భాగంగా ఇరు జట్లూ మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ 20ల్లో తలపడనున్నాయి. ఇందుకోసం ఎనిమిది వేదికల్లో ఇండియన్ ఫ్యాన్‌ జోన్స్‌ టికెట్ల అమ్మకాలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా ధ్రువీకరించింది. ఈ మేరకు ఓ పత్రికా ప్రకటనను కూడా విడుదల చేసింది. దీనికితోడు సిడ్నీ, కాన్‌బెర్రాలో పబ్లిక్‌ టికెట్లు కూడా హాట్‌ కేకుల్లా పూర్తిగా అమ్ముడైనట్టు పేర్కొంది. 
 
‘ఇంకా 50 రోజుల సమయం ఉండగానే ఆస్ట్రేలియా, ఇండియా మధ్య జరగబోయే మూడు వన్డేలు, అయిదు టీ20లకు సంబంధించి ఇండియన్‌ ఫ్యాన్‌ జోన్స్‌ టికెట్ల అమ్మకాలు పూర్తయ్యాయి. అభిమానుల నుంచి వచ్చిన ఈ విశేష స్పందనకు మేం ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాం’ అని క్రికెట్‌ ఆస్ట్రేలియా ఎగ్జిక్యూటివ్‌ జనరల్‌ మేనేజర్‌ ఈవెంట్స్‌.. జోయెల్‌ మోరిసన్‌ పేర్కొన్నారు. 
 
ఇండో-ఆసీస్ క్రికెట్ షెడ్యూల్ ఇదే... 
అక్టోబరు 19 - మొదటి వన్డే - పెర్త్‌ స్టేడియం, పెర్త్‌
అక్టోబరు 23 - రెండో వన్డే - అడిలైడ్ ఓవల్‌, అడిలైడ్‌
అక్టోబరు 25 - మూడో వన్డే - ఎస్‌సీజీ, సిడ్నీ
 
టీ20 మ్యాచ్‌లు..
అక్టోబరు 29 - మొదటి టీ 20 - మనుకా ఓవల్‌, కాన్‌ బెర్రా 
అక్టోబరు 31 - రెండో టీ 20 - ఎంసీజీ, మెల్‌బోర్న్‌ 
నవంబరు 2 - మూడో టీ 20 - బెల్లెరివ్ ఓవల్, హోబర్ట్
నవంబరు 6 - నాలుగో టీ 20 - గోల్డ్‌ కోస్ట్‌ స్టేడియం, గోల్డ్‌ కోస్ట్‌
నవంబరు 8 - అయిదో టీ 20 - ది గబ్బా, బ్రిస్బేన్‌ 

బీహార్‌లో ఒక్క ఓటు కూడా చోరీ కానివ్వం : రాహుల్ గాంధీ

బీహార్‌లో ఒక్క ఓటు కూడా చోరీ కానివ్వం : రాహుల్ గాంధీబీహార్ రాష్ట్రంలో ఒక్క ఓటు కూడా చోరీ కానివ్వబోమని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ స్పష్టంచేశారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్‌లు కలిసి దేశంలో ఓట్ల చోరీకి పాల్పడుతున్నాయని లోక్‌సభలో విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించిన విషయం తెల్సిందే. ఇందుకోసం ఆయన ఓట్ ఆధికార్ పేరుతో ఓ యాత్రను కూడా చేపట్టారు.

యూపీఎస్పీ అభ్యర్థుల కోసం ప్రతిభా సేతు పోర్టల్

యూపీఎస్పీ అభ్యర్థుల కోసం ప్రతిభా సేతు పోర్టల్యూపీఎస్సీ అభ్యర్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా 'ప్రతిభా సేతు' పోర్టల్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వెల్లడించారు. దీని ద్వారా యూపీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నట్లు మన్‌కీ బాత్‌ 125వ కార్యక్రమంలో మోడీ తెలిపారు. దేశంలోని కఠినమైన పరీక్షల్లో సివిల్‌ సర్వీసెస్‌ ఒకటని.. ప్రతి యేడాది ఎంతో మంది అభ్యర్థులు రాస్తుంటారన్నారు. ఎంతో సమయం, డబ్బును ఖర్చు చేసి నిజాయతీగా కష్టపడుతున్న అభ్యర్థులు ఒక్కోసారి స్వల్ప తేడాతో సివిల్స్‌ తుది జాబితాలో చోటు దక్కించుకోలేకపోతున్నారని.. ఇలాంటి వారి కోసం ‘ప్రతిభా సేతు’ పోర్టల్‌ను ప్రవేశపెట్టినట్లు చెప్పారు.

ఏలూరు జిల్లాలో కానిస్టేబుల్‌ అదృశ్యం.. ఫోన్‌ సిగ్నల్‌ కట్‌!

ఏలూరు జిల్లాలో కానిస్టేబుల్‌ అదృశ్యం.. ఫోన్‌ సిగ్నల్‌ కట్‌!ఏలూరు జిల్లాలో కానిస్టేబుల్‌ అదృశ్యం కలకలం రేపుతోంది. స్థానికులు తెలిపిన సమాచారం మేరకు జంగారెడ్డిగూడెం డివిజన్‌ కామవరపుకోట, టి.నరసాపురం పోలీస్‌స్టేషన్ల పరిధిలో స్పెషల్‌ బ్రాంచ్‌ (ఎస్‌బీ) కానిస్టేబుల్‌ బి.సుబ్బారావు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో బ్లాక్ చేసిందనే కోపంతో అమ్మాయి గొంతు కోసిన ఉన్మాది

సోషల్ మీడియాలో బ్లాక్ చేసిందనే కోపంతో అమ్మాయి గొంతు కోసిన ఉన్మాదిగుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఓ ఉన్మాది అత్యంత కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. సోషల్ మీడియాలో తనను బ్లాక్ చేసిందన్న అక్కసుతో ఓ యువకుడు పక్కింటి అమ్మాయి గొంతు కోసి హత్య చేశాడు. ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

ప్రియుడిని పెళ్లాడేందుకు వెళ్లింది.. స్నేహితుడిని వివాహం చేసుకుని ఇంటికొచ్చింది..

ప్రియుడిని పెళ్లాడేందుకు వెళ్లింది.. స్నేహితుడిని వివాహం చేసుకుని ఇంటికొచ్చింది..తన ప్రియుడి కోసం ఇంటి నుంచి చెప్పా పెట్టకుండా పారిపోయిన ఓ యువతి... చివరకు తన స్నేహితుడుని పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తిరిగివచ్చింది. అయితే, ఆ యువతి తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఈ పెళ్లికి ఆమోదం తెలుపకుండా చిన్నపాటి పరీక్ష పెట్టారు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్‌లో సినీ ఫక్కీలో జరిగిన ఈ వివాహ తంతును పరిశీలిస్తే,

మంచి విషయం గురించి చెప్పినా విమర్శలు తప్పట్లేదు : హీరో నాని

మంచి విషయం గురించి చెప్పినా విమర్శలు తప్పట్లేదు : హీరో నానిసోషల్‌ మీడియాలో ఎదురయ్యే నెగెటివిటీపై టాలీవుడ్ హీరో నాని స్పందించారు. మంచి విషయం గురించి చెప్పినా విమర్శలు తప్పట్లేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ‘జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా’ కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. నటుడు జగపతి బాబు హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న టాక్‌ షో ఇది. ఓటీటీ ‘జీ 5’లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది. తనకు నచ్చిన సినిమాకు జాతీయ అవార్డు దక్కకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ గతంలో నాని పోస్టు పెట్టగా చర్చనీయాంశమైన సంగతి తెలిసిందే. ఆ విషయాన్ని జగపతి బాబు ప్రస్తావించగా నాని స్పందించారు.

'ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు.. సింహం ముందు కాదు'... రజనీకాంత్

'ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు.. సింహం ముందు కాదు'... రజనీకాంత్టీడీపీ నేత, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ సినీ ప్రయాణంలో 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని అరుదైన గుర్తింపును సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ శుభతరణంలో బాలకృష్ణను అభినందిస్తూ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. బాలకృష్ణ ఒక పాజిటివ్ శక్తి అని, ఆయన ఉన్న చోట సంతోషం, నవ్వులు వెల్లివిరుస్తాయని కొనియాడారు. ఈ మేరకు తన శుభాకాంక్షలను ఒక ప్రత్యేక వీడియో సందేశం ద్వారా పంచుకున్నారు.

సినీ నిర్మాణ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచిన తెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్

సినీ నిర్మాణ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచిన తెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్సినీ నిర్మాణ కార్మికులకు తెలుగు ఫిల్మ్ చాంబర్ వేతనాలు పెంచింది. ఈ నెల 22 తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ సమక్షంలో 13 సినీ కార్మిక సంఘాలు, నిర్మాతలకు మధ్య జరిగిన ఒప్పందం మేరకు 22.5 శాతం వేతనాలు పెంచుతూ నూతన వేతన కార్డును నిర్ణయించినట్టు ఫిల్మ్ చాంబర్ వెల్లడించిన విషయం తెల్సిందే.

Balakrishna: బాలకృష్ణకు సత్కారం.. సీఎం సహాయ నిధికి రూ.50 లక్షల విరాళం- ప్రముఖుల కితాబు (video)

Balakrishna: బాలకృష్ణకు సత్కారం.. సీఎం సహాయ నిధికి రూ.50 లక్షల విరాళం- ప్రముఖుల కితాబు (video)సీనియర్ తెలుగు సినీ నటుడు, హిందూపూర్ ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ నటుడిగా 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా లండన్‌లోని ప్రతిష్టాత్మక వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌తో సత్కరించబడ్డారు. ఈ సత్కార కార్యక్రమం శనివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ద్వారా సినిమా, ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఆయన చేసిన అమూల్యమైన సేవకు గాను వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ పద్మభూషణ్ గ్రహీతను తన గోల్డ్ ఎడిషన్‌లో చేర్చింది.

లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా రచితా రామ్ నాయిక గా చిత్రం..

లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా రచితా రామ్ నాయిక గా చిత్రం..లోకేష్ కనగరాజ్ హీరోగా రచితా రామ్ నాయిక చిత్రం రాబోతోందని తమిళవర్గాలు చెబుతున్నాయి. సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమాకు లోకేష్ దర్శకుడు. అందులో నటించిన కన్నడ నటి రచితా రామ్ విలన్ షేడ్‌లలో కనిపించింది. ఇప్పుడు ఆమె నాయికగా మారోబోందని తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలోనూ చక్కర్లు కొడుతోంది.
