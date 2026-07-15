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హమ్మయ్య భారత్ గెలిచింది... తొలి వన్డేలో ఇంగ్లండ్ ఓటమి
ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత క్రికెట్ జట్టు ఎట్టకేలకు విజయం సాధించింది. తొలుత క్రికెట్ పసికూన ఐర్లాండ్, ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్ జట్టు చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయిన భారత్.. మంగళవారం జరిగిన వన్డే మ్యాచ్లో మాత్రం అతిథ్య ఇంగ్లండ్ జట్టును ఓడించింది. బౌలర్ అక్షర్ పటేల్ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనకు.. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ పట్టుదల తోడవడంతో తొలి వన్డేలో భారత్ ఘనవిజయం సాధించింది. ఫలితంగా ఇంగ్లండ్తో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో శుభారంభం చేసింది. ఈ వన్డేలో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో ఆతిథ్య జట్టును ఓడించింది.
ఈ మ్యాచ్లో తొలుత ఇంగ్లండ్ 47.5 ఓవర్లలో 258 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అక్షర్ పటేల్ (4/64), ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ (2/50), గుర్నూర్ బ్రార్ (2/61), జస్ప్రీత్ బుమ్రా (1/31) ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేశారు. ఒక దశలో 107/6తో నిలిచిన ఇంగ్లాండ్కు.. జో రూట్ (76; 76 బంతుల్లో 6×4, 1×6), లయామ్ డాసన్ (68; 83 బంతుల్లో 6×4, 1×6) పోరాడే స్కోరునందించారు.
అనంతరం లక్ష్యాన్ని భారత్ 45.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. శుభ్మన్ గిల్ (80 రిటైర్డ్ హర్ట్; 75 బంతుల్లో 11×4, 1×6) కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడగా.. అక్షర్ పటేల్ (57 నాటౌట్; 52 బంతుల్లో 5×4, 1×6) బ్యాటుతో అదరగొట్టాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ (52 నాటౌట్; 63 బంతుల్లో 4×4, 1×6), శ్రేయస్ అయ్యర్ (35) విలువైన పరుగులు చేశారు. రెండో వన్డే గురువారం జరుగుతుంది.
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు - ఇరాన్పై విరుచుకుపడిన అమెరికా
పశ్చిమాసియాలో మరోమారు ఉద్రిక్తలు తీవ్ర స్థాయికి చేరాయి. ఇరాన్పై అమెరికా ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఆ దేశ ఓడరేవులపై దిగ్బంధనాన్ని తిరిగి విధించినట్లు అమెరికా సైన్యం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో 20కిపైగా యుద్ధనౌకలు, వందలాది సైనిక విమానాలను మోహరించినట్లు వెల్లడించింది. అదేవిధంగా ఇరాన్లోని లక్ష్యాలపై అగ్రరాజ్యం వరుసగా నాలుగో రోజు దాడులు చేపట్టింది.
షాబాద్ సీరియల్ హత్య కేసుల్లో వీడని చిక్కు ముడులు...
జూలై 15, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
జూలై 15, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ప్రకారం, చెదురుమదురు రుతుపవన వర్షాలు, ఉష్ణోగ్రతలు, తేమతో కూడిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. తెలంగాణ: ఈ ప్రాంతంలో పాక్షికంగా ఎండ నుండి మేఘావృతమైన ఆకాశం ఉంటుంది. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 34°C మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 27°C వరకు చేరుకుంటుంది. గంటకు సుమారు 13 మైళ్ల వేగంతో వాయువ్య గాలులు వీస్తాయి, దీనితో పాటు తేలికపాటి వర్షం లేదా జల్లులు కురిసే స్వల్ప (10శాతం నుండి 15శాతం) అవకాశం ఉంది. చెదురుమదురుగా ఉన్న ప్రాంతాలలో బలమైన గాలులు, అప్పుడప్పుడు మెరుపులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంది.
Nara Lokesh: ప్రత్యేక సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటుకు ఏపీ సర్కారు రెడీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాఠశాల విద్యా, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి, వారికి ఉన్నత విద్య అవకాశాలను కల్పించడానికి కొత్త కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నాయి. సాధారణ రాజకీయ ప్రకటనలకు భిన్నంగా, విద్యా శాఖ ఇటీవల వార్తాపత్రికలలో పూర్తి-పేజీ ప్రకటనలను ప్రచురించింది. ఇందులో ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుండి 10వ తరగతిలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థుల ఫోటోలు, మార్కులు, పాఠశాల వివరాలను పొందుపరిచారు. సాధారణంగా ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు అనుసరించే ఈ విధానాన్ని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ నాయకత్వంలో చేపట్టడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఏపీలో 10 రోజులు సర్ గడువు పొడిగింపు... ఎన్నికల సంఘం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో) వివేక్ యాదవ్ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు, ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) మంగళవారం నాడు ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ (సర్) గడువును 10 రోజులు పొడిగించింది. బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్ఓస్) ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరించే కార్యక్రమాన్ని జూలై 24 వరకు పొడిగిస్తూ ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది.
Thiruveer: నేను కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నా, నాటకాలు కంటే సినిమా చాలా పెద్ద బాధ్యత : హీరో తిరువీర్
హీరో తిరువీర్, ట్యాలెంటెడ్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ విలేజ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి'తో అలరించబోతున్నారు. నూతన దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ దర్శకత్వంలో గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై మహేశ్వర్ రెడ్డి మూలి నిర్మిస్తున్నారు. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన తొలి సినిమా 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది.
'సత్లుజ్' మూవీ నిర్మాణ సంస్థపై కేంద్రం కన్నెర్ర.. ఎందుకో తెలుసా?
బాలీవుడ్ నటుడు దిల్జీత్ దొసాంజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ‘సత్లుజ్’ నిర్మాణ సంస్థపై కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోనుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్ లేకుండానే ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో విడుదల చేయడంతో పాటు, కొన్నిచోట్ల బహిరంగంగా ప్రదర్శించారని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ వ్యవహారంలో సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొనే అవకాశాలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాయి.
Varma: అన్వేషణ లో దర్శకుడు వంశీ నాకంటే బాగా సీన్స్ తీశారు : రామ్ గోపాల్ వర్మ
సునీల్, అఖిల్ ఉడ్డెమారి, డా. శ్రీవాణి గోపిచంద్, వైష్ణవి, సిద్ధార్థ్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "ఫైట్ మహా". కలలు నిజమైతే నిజం ఎవరిది అనేది ఈ చిత్ర ట్యాగ్ లైన్. సరికొత్త సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు దర్శకుడు ఆనంద్ చంద్ర. న్యూ ఐ మూవీస్ ఎల్ ఎల్ పీ బ్యానర్ పై ఏవీఎస్ రాజు, ఆర్ కుమార్ రాజు, ఆనంద్ చంద్ర నిర్మిస్తున్నారు.
వెంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రాలను వెస్ట్రన్ స్టైల్లో విని ఆశ్చర్యపోయా : జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూలై 17న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ వేడుకకు వివి వినాయక్, దశరథ్, కోన వెంకట్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
Rohit Saraf: ప్రశాంత్ వర్మ చిత్రం మహాకాళి షూటింగ్ పూర్తి చేసిన రోహిత్ సరాఫ్
ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (పీవీసీయూ)లో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'మహాకాళి' చివరి దశ చిత్రీకరణలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఆర్కే దుగ్గల్, రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నిర్మిస్తున్న ఈ మైథాలజికల్ ఎపిక్కు ప్రశాంత్ వర్మ క్రియేటర్గా వ్యవహరిస్తుండగా, పూజా కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.