గురువారం, 5 మార్చి 2026
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్

మరికొన్ని గంటల్లో భారత్ - ఇంగ్లండ్ పోరు - టీమిండియా సెమీస్‌ గండం గట్టెక్కేనా?

india - england
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, భారత్, ఇంగ్లండ్ జట్ల మధ్య కీలకలమై సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభంకానుంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగే ఈ మ్యాచ్‌లో ఇరు జట్లూ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్, రెండుసార్లు విజేత అయిన ఇంగ్లండ్‌తో తలపడనుంది. క్రికెట్లోని చిరకాల ప్రత్యర్థులైన ఈ రెండు జట్లు టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్‌లో వరుసగా మూడోసారి అమీతుమీ తేల్చుకోనుండటంతో ఈ మ్యాచ్‌పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
 
గత రెండు ప్రపంచకప్‌లోనూ ఈ జట్ల మధ్య సెమీఫైనల్ పోరు జరగ్గా, చెరొక విజయం సాధించాయి. 2022లో ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన సెమీస్ ఇంగ్లండ్ 10 వికెట్ల తేడాతో భారత్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఆ ఓటమికి ప్రతీకారంగా 2024లో యూఎస్ఏ, వెస్టిండీస్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిచ్చిన టోర్నీలో టీమిండియా 68 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లండ్‌పై ఘన విజయం సాధించి ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ఆ టోర్నీలో భారత్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ హ్యాట్రిక్ సెమీఫైనల్లో గెలిచి ఫైనల్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకోవాలని ఇరుజట్లు పట్టుదలగా ఉన్నాయి.
 
భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రను చూస్తే, 2007లో తొలిసారి సెమీస్‌కు చేరి ఆస్ట్రేలియాపై గెలిచి, ఫైనల్లో పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి తొలి టైటిల్ గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత 2014లో ఫైనల్‌కు చేరినా శ్రీలంక చేతిలో ఓటమి పాలైంది. 2016లో స్వదేశంలో జరిగిన టోర్నీలో సెమీస్‌లోనే వెనుదిరిగింది.
 
వాంఖడే స్టేడియం పిచ్ సంప్రదాయంగా బ్యాటర్లకు స్వర్గధామం. ఇక్కడ భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మైదానం ఔటిఫీల్డ్ వేగంగా ఉండటంతో బ్యాటర్లు స్వేచ్ఛగా షాట్లు ఆడేందుకు వీలుంటుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్ సగటున 190 నుంచి 220 పరుగుల స్కోరును ఆశించవచ్చు. 
 
స్పిన్నర్లకు పెద్దగా సహకారం లభించకపోయినా, వైవిధ్యం ప్రదర్శించే పేసర్లు ప్రభావం చూపగలరు. ఇక, వాతావరణం విషయానికొస్తే ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండి మ్యాచ్‌కు ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదని అంచనా. ఉష్ణోగ్రతలు 27 37 డిగ్రీల మధ్య ఉండొచ్చు. గాలిలో తేమ 60 శాతానికి పైగా ఉండే అవకాశం ఉంది. 

మార్చి 18కి తర్వాత తెలంగాణలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు

మార్చి 18కి తర్వాత తెలంగాణలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలుమార్చి 18 లేదా 19 తర్వాత తెలంగాణలో తీవ్రమైన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాబోయే వర్షపాతం ఫిబ్రవరి 23- 24 తేదీలలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన వర్షాల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. కాలంలో రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వానలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ పరిశీలకులు హెచ్చరించారు. అయితే, మార్చి 17 లేదా 18 వరకు తెలంగాణ అంతటా పొడి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

విద్యార్థిని ప్రసవం కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్... బంధువులను రక్షించేందుకు విద్యార్థిపై ఆరోపణ... చివరకు....

విద్యార్థిని ప్రసవం కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్... బంధువులను రక్షించేందుకు విద్యార్థిపై ఆరోపణ... చివరకు....తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూల్‌లో విద్యార్థిని ప్రసవం కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. తన గర్భానికి కారణమైన బంధువును రక్షించే ప్రయత్నంలో నేరాన్ని తోటి విద్యార్థిపై నెట్టేందుకు విద్యార్థిని ప్రయత్నించింది. అయితే, పోలీసులు రంగంలోకి దిగడంతో అసలు నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో విద్యార్థినిని గర్భవతి చేసి వ్యక్తిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు.

బీహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనం : ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయనున్న నితీశ్

బీహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనం : ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయనున్న నితీశ్బీహార్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం చోటు చేసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఆ రాష్ట్ర సీఎం నితీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. తాను ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు ప్రకటించి, రాజ్యసభకు వెళ్లనున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన 'ఎక్స్' ఖాతాలో ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.

Woman: హోలీ రంగు చల్లాడని మనవడిపై వేడి నీళ్లు పోసిన బామ్మ.. చివరికి ఏమైంది? (video)

Woman: హోలీ రంగు చల్లాడని మనవడిపై వేడి నీళ్లు పోసిన బామ్మ.. చివరికి ఏమైంది? (video)హోలీ సంబరాలు ఓ పిల్లాడి జీవితంలో విషాదాన్ని నింపాయి. మీద రంగు చల్లాడన్న కోపంతో బామ్మ ఆ పిల్లాడిపై వేడి వేడి నీళ్లు పోసింది. తీవ్రగాయాలపాలైన పిల్లాడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ సంఘటన మహారాష్ట్రలో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నాగ్‌పూర్ జిల్లా కోరాడి ఏరియాకు చెందిన సింధు థాక్రే అనే వృద్ధురాలు బకెట్‌లో వేడి నీళ్లు నింపుకుని రోడ్డు మీద నుంచి ఇంట్లోకి వెళుతూ ఉంది. ఇంతలో ఆమె మనవడు హోలీ రంగులు స్ప్రే చేసే గన్‌తో దగ్గరకు వచ్చాడు. ఆమెపై రంగు స్ప్రే చేయసాగాడు.

ఆశ్రయం కోల్పోయి ఆకలితో అలమటిస్తున్నాం.. యుద్ధాన్ని ఆపండి.. చిన్నారి కన్నీరు (video)

ఆశ్రయం కోల్పోయి ఆకలితో అలమటిస్తున్నాం.. యుద్ధాన్ని ఆపండి.. చిన్నారి కన్నీరు (video)మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చుతున్నాయి. యుద్ధం ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లోనే ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు ఖమేనీ మరణించడంతో ఈ యుద్ధం త్వరగా ముగుస్తుందని అమెరికా భావించింది. అయితే ఆ అంచనాలను తారుమారు చేస్తూ ఇరాన్ మరింత దూకుడుగా ప్రతిస్పందిస్తోంది. దాడులను తగ్గించకుండా మరింత తీవ్రతరం చేస్తూ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌పై ప్రతీకార చర్యలను కొనసాగిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ యుద్ధం నాలుగు వారాల్లో ముగుస్తుందని ప్రకటించినప్పటికీ తాజా పరిణామాలు చూస్తుంటే పరిస్థితి అంత సులభంగా ముగిసేలా కనిపించడం లేదు.

Saravanan: కుటుంబ పోరాటంలో ఖైదీగా మారిన కథతో శరవణన్ సినిమా లీడర్ టీజర్

Saravanan: కుటుంబ పోరాటంలో ఖైదీగా మారిన కథతో శరవణన్ సినిమా లీడర్ టీజర్లెజెండ్ శరవణన్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "లీడర్". ఈ చిత్రాన్ని లెజెండ్ శరవణ స్టోర్స్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తోంది. దర్శకుడు ఆర్ ఎస్ దురై సెంథిల్ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో పాయల్ రాజ్ పుత్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. "లీడర్" సినిమా ఏప్రిల్ లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.

Pawan: ముందుగానే పవర్ స్టార్ తుఫాన్- మార్చి 19న థియేటర్లలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్

Pawan: ముందుగానే పవర్ స్టార్ తుఫాన్- మార్చి 19న థియేటర్లలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్థియేటర్లో పవర్ స్టార్ తుఫాన్ కాస్త ముందుగానే రాబోతోంది. సినీ ప్రియులంతా అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా అనుకున్న దానికంటే ముందుగానే ప్రేక్షకులను అలరించడానికి వచ్చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 19వ తేదీన విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. వరుసగా వచ్చే లాంగ్ వీకెండ్లు, దాదాపు రెండు వారాల పాటు ఉండే సెలవుల ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Balakrishna: తాజా న్యూస్... నందమూరి బాలక్రిష్ణ, మలినేని గోపీచంద్ సినిమా కథ మారిందా ?

Balakrishna: తాజా న్యూస్... నందమూరి బాలక్రిష్ణ, మలినేని గోపీచంద్ సినిమా కథ మారిందా ?నందమూరి బాలక్రిష్ణ 111వ చిత్రం మలినేని గోపీచంద్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న విషయం తెలిసిందే. వ్రుద్ది సినిమా బేనర్ పై ఆమధ్య హైదరాబాద్ లో లాంఛనంగా రామానాయుడు స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. కథాపరంగా రాజుల కాలంనాటి కథతెో రూపొందనున్నట్లు టూకీగా చిత్ర యూనిట్ చెప్పింది. ఈ సినిమాకు రాజు- మహారాజు అనే టైటిల్ కూడా పరిశీలనలో వున్నట్లు కూడా వార్తలు వినిపించాయి. ఇక ఈ సినిమా అన్నీ అనుకూలిస్తే ఫిబ్రవరి మొదటివారంలోనే షూటింగ్ ప్రారంభించాల్సింది.

మరోమారు ఆపన్న హస్తం అందించేందుకు సిద్ధమైన సోనూసూద్

మరోమారు ఆపన్న హస్తం అందించేందుకు సిద్ధమైన సోనూసూద్ఆపదలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే రియల్ హీరో సోనూసూద్ మరోసారి తన ఉదారతను చాటుకున్నారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల (విమాన సర్వీసుల రద్దు) కారణంగా దుబాయ్‌లో చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికుల కోసం ఆయన సాయం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అక్కడ ఇబ్బందిపడుతున్న వారికి ఉచితంగా వసతి కల్పించనున్నట్లు చెప్పారు.

Pawan kalyan: మార్చి నెల ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్‌కు కలిసి వచ్చేలా వుంది

Pawan kalyan: మార్చి నెల ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్‌కు కలిసి వచ్చేలా వుందిపవర్ స్టార్ కళ్యాణ్ సినిమా ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ చిత్రానికి సంగీత దర్శకులు థమన్, దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంయుక్తంగా పనిచేయడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాత ప్రకటించారు. ఇదిలా వుండగా, ఏదైనా సినిమా పెద్ద సినిమా విడుదల అంటే చిన్న సినిమాలు కూడా వాయిదా పడుతుండేవి. ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు కూడా వాయిదా పడ్డారు. కారణం ఏదైనా యశ్ సినిమా టాక్సిక్.. సినిమా జూన్ కు వెళ్ళిపోయింది.
