మరికొన్ని గంటల్లో భారత్ - ఇంగ్లండ్ పోరు - టీమిండియా సెమీస్ గండం గట్టెక్కేనా?
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, భారత్, ఇంగ్లండ్ జట్ల మధ్య కీలకలమై సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ మరికొన్ని గంటల్లో ప్రారంభంకానుంది. ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగే ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్లూ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ భారత్, రెండుసార్లు విజేత అయిన ఇంగ్లండ్తో తలపడనుంది. క్రికెట్లోని చిరకాల ప్రత్యర్థులైన ఈ రెండు జట్లు టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్లో వరుసగా మూడోసారి అమీతుమీ తేల్చుకోనుండటంతో ఈ మ్యాచ్పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
గత రెండు ప్రపంచకప్లోనూ ఈ జట్ల మధ్య సెమీఫైనల్ పోరు జరగ్గా, చెరొక విజయం సాధించాయి. 2022లో ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన సెమీస్ ఇంగ్లండ్ 10 వికెట్ల తేడాతో భారత్ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఆ ఓటమికి ప్రతీకారంగా 2024లో యూఎస్ఏ, వెస్టిండీస్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిచ్చిన టోర్నీలో టీమిండియా 68 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లండ్పై ఘన విజయం సాధించి ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఆ టోర్నీలో భారత్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ హ్యాట్రిక్ సెమీఫైనల్లో గెలిచి ఫైనల్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకోవాలని ఇరుజట్లు పట్టుదలగా ఉన్నాయి.
భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్ చరిత్రను చూస్తే, 2007లో తొలిసారి సెమీస్కు చేరి ఆస్ట్రేలియాపై గెలిచి, ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించి తొలి టైటిల్ గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత 2014లో ఫైనల్కు చేరినా శ్రీలంక చేతిలో ఓటమి పాలైంది. 2016లో స్వదేశంలో జరిగిన టోర్నీలో సెమీస్లోనే వెనుదిరిగింది.
వాంఖడే స్టేడియం పిచ్ సంప్రదాయంగా బ్యాటర్లకు స్వర్గధామం. ఇక్కడ భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మైదానం ఔటిఫీల్డ్ వేగంగా ఉండటంతో బ్యాటర్లు స్వేచ్ఛగా షాట్లు ఆడేందుకు వీలుంటుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్ సగటున 190 నుంచి 220 పరుగుల స్కోరును ఆశించవచ్చు.
స్పిన్నర్లకు పెద్దగా సహకారం లభించకపోయినా, వైవిధ్యం ప్రదర్శించే పేసర్లు ప్రభావం చూపగలరు. ఇక, వాతావరణం విషయానికొస్తే ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండి మ్యాచ్కు ఎలాంటి ఆటంకం ఉండదని అంచనా. ఉష్ణోగ్రతలు 27 37 డిగ్రీల మధ్య ఉండొచ్చు. గాలిలో తేమ 60 శాతానికి పైగా ఉండే అవకాశం ఉంది.